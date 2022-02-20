Нарушение кровообращения головного мозга бывает как хроническое, так и острое. Если мы говорим о хроническом нарушении, то в этом случае у человека нет каких-либо специфических изменений в состоянии. Он может жаловаться на головные боли, усталость, головокружение, шум в ушах, проблемы с памятью и зрением. Это все общие симптомы, которые могут указывать на развитие самых различных патологий. При появлении таких симптомов обязательно нужно обратиться к врачу, чтобы он провел обследование, установил диагноз и назначил лечение.

Острое нарушение мозгового кровообращения — это уже совсем другая история. Здесь речь идет об инсульте или инфаркте. На такое состояние могут указать следующие симптомы:

слабость или онемение в руке или ноге с одной стороны;

нарушение памяти, когда человек не может вспомнить ни одного слова;

нарушение речи, когда человек не может произнести слово или не понимает, что ему говорят;

перекос лица;

выраженное головокружение;

нарушение координации.

«Это основные признаки, при наличии которых в незамедлительном порядке нужно вызывать скорую помощь», — заключила Юлия Евсютина.