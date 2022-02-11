Со странным шумом в ушах сталкиваются многие, однако одному из 20 пациентов с тиннитусом это явление мешает нормально жить. Остальным же шум в ушах не кажется чем-то опасным. И очень зря.
Под шумом в ушах понимают любые странные звуки.
Человек с тиннитусом может «слышать» звон, жужжание, шипение и даже что-то похожее на пение. Кроме того, он может ощущать пульсацию в ухе.
Как
Люди просто отмахиваются от этого симптома — и зачастую теряют драгоценное время, которое можно было бы потратить на диагностику и лечение первопричины. Между тем, шум в ушах иногда может быть признаком серьезной болезни.
Причины появления звона в ушах:
Некоторые формы потери слуха;
Болезнь Меньера — негнойное заболевание внутреннего уха, характеризующееся увеличением объема эндолимфы;
Воздействие громких звуков;
Ушная травма;
Серная пробка.
Кира Оверченко
Медицина
Врач-невролог, отоневролог. Кандидат медицинских наук. Научный сотрудник отдела вестибулологии и отоневрологии. Член Международного общества головной боли.
По словам отоневролга Киры Оверченко, самая распространенная причина шума в ушах — это изменение в активности нервных клеток мозга, воспринимающих звук.
- Со стойким долгоиграющим тиннитусом тесно взаимосвязаны дистресс, тревога и депрессия, особенности внимания и восприятия внешних стимулов у каждого конкретного пациента, — говорит специалист.
Среди самых распространенных причин шума в ушах:
заболевания наружного, среднего и внутреннего уха;
психоэмоциональные расстройства;
нарушения обмена веществ и гормональные изменения;
побочные действия некоторых препаратов.
Определить самостоятельно причину звона и шума в ушах невозможно — надо идти ко врачу на обследование. Сначала к отоларингологу, а потом, если лор не найдет проблемы — к психотерапевту. Лечение также будет зависеть от причины явления.
Как рассказывает Оверченко, некоторые пациенты верят в миф о том, будто бы от шума в ушах могут помочь капельницы. Однако на самом деле это неправда: капельницы и лечение тиннитуса вообще никак не связаны.
В случаях, когда шум в ушах становится слишком навязчивым и мешает вести нормальную жизнь, спать и работать, лечить его нужно вместе с грамотным психотерапевтом, отмечает отоневролог.
Кстати
Потеря слуха, как выяснили ученые, связана с риском столкнуться с деменцией. Поэтому снижение слуха никак нельзя игнорировать, нужно как можно быстрее идти к врачу, подбирать терапию или слуховой аппарат. Подробнее об этом можно прочитать ЗДЕСЬ.
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