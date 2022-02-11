Со странным шумом в ушах сталкиваются многие, однако одному из 20 пациентов с тиннитусом это явление мешает нормально жить. Остальным же шум в ушах не кажется чем-то опасным. И очень зря.

Под шумом в ушах понимают любые странные звуки.

Человек с тиннитусом может «слышать» звон, жужжание, шипение и даже что-то похожее на пение. Кроме того, он может ощущать пульсацию в ухе.

Как отмечает исполнительный директор Британской ассоциации тиннитуса Дэвид Стокдейл, зачастую люди не обращают внимание на шум в ушах — потому что с ним так или иначе периодически сталкиваются почти все люди. Например, после посещения музыкальных концертов.

Люди просто отмахиваются от этого симптома — и зачастую теряют драгоценное время, которое можно было бы потратить на диагностику и лечение первопричины. Между тем, шум в ушах иногда может быть признаком серьезной болезни.

Причины появления звона в ушах: