почему появляется шум в ушах и как от него избавиться
Фото
pexels.com

Со странным шумом в ушах сталкиваются многие, однако одному из 20 пациентов с тиннитусом это явление мешает нормально жить. Остальным же шум в ушах не кажется чем-то опасным. И очень зря.

Под шумом в ушах понимают любые странные звуки.

Человек с тиннитусом может «слышать» звон, жужжание, шипение и даже что-то похожее на пение. Кроме того, он может ощущать пульсацию в ухе.

Как отмечает исполнительный директор Британской ассоциации тиннитуса Дэвид Стокдейл, зачастую люди не обращают внимание на шум в ушах — потому что с ним так или иначе периодически сталкиваются почти все люди. Например, после посещения музыкальных концертов.

Люди просто отмахиваются от этого симптома — и зачастую теряют драгоценное время, которое можно было бы потратить на диагностику и лечение первопричины. Между тем, шум в ушах иногда может быть признаком серьезной болезни.

Причины появления звона в ушах:

  • Некоторые формы потери слуха;

  • Болезнь Меньера — негнойное заболевание внутреннего уха, характеризующееся увеличением объема эндолимфы;

  • Сахарный диабет;

  • Рассеянный склероз;

  • Воздействие громких звуков;

  • Ушная травма;

  • Серная пробка.

Кира Оверченко

Кира Оверченко

Медицина

Врач-невролог, отоневролог. Кандидат медицинских наук. Научный сотрудник отдела вестибулологии и отоневрологии. Член Международного общества головной боли.

По словам отоневролга Киры Оверченко, самая распространенная причина шума в ушах — это изменение в активности нервных клеток мозга, воспринимающих звук.

- Со стойким долгоиграющим тиннитусом тесно взаимосвязаны дистресс, тревога и депрессия, особенности внимания и восприятия внешних стимулов у каждого конкретного пациента, — говорит специалист.

Среди самых распространенных причин шума в ушах:

  • заболевания наружного, среднего и внутреннего уха;

  • психоэмоциональные расстройства;

  • нарушения обмена веществ и гормональные изменения;

  • побочные действия некоторых препаратов.

Определить самостоятельно причину звона и шума в ушах невозможно — надо идти ко врачу на обследование. Сначала к отоларингологу, а потом, если лор не найдет проблемы — к психотерапевту. Лечение также будет зависеть от причины явления.

Как рассказывает Оверченко, некоторые пациенты верят в миф о том, будто бы от шума в ушах могут помочь капельницы. Однако на самом деле это неправда: капельницы и лечение тиннитуса вообще никак не связаны.

В случаях, когда шум в ушах становится слишком навязчивым и мешает вести нормальную жизнь, спать и работать, лечить его нужно вместе с грамотным психотерапевтом, отмечает отоневролог.

Читайте также

Кстати

Потеря слуха, как выяснили ученые, связана с риском столкнуться с деменцией. Поэтому снижение слуха никак нельзя игнорировать, нужно как можно быстрее идти к врачу, подбирать терапию или слуховой аппарат. Подробнее об этом можно прочитать ЗДЕСЬ.

Дарья Балясникова