Ученые из США установили, что после ковида в легких образуются воздушные ловушки

- У перенесших новую коронавирусную инфекцию заболевание мелких дыхательных путей возникало независимо от исходной тяжести инфекции, — описала результаты один из авторов исследования доктор медицинских наук из Медицинского колледжа Карвера Алехандро Комеллас. — Долгосрочные последствия этого пока неизвестны.

На самом деле «воздушные ловушки» могут стать причиной одышки. Одышка в свою очередь спровоцирует увеличение частоты дыхания, что способно привести к хронической обструктивной болезни легких.

Результаты исследования ученые опубликовали в журнале Radiology . В научном эксперименте участвовали 100 переболевших и 106 здоровых. В основном это были женщины, средний возраст — 48 лет.

- 67 процентов из них находились на амбулаторном лечении, 17 процентов — проходили терапию в больнице и 16 процентов — в реанимации или отделении интенсивной терапии, — описал «подопытных» Алехандро Комеллас. — Результаты КТ переболевших сравнили с результатами здоровых участников из контрольной группы.