Ученые из США установили, что после ковида в легких образуются воздушные ловушки

Про опасность новой коронавирусной инфекции многие начали забывать: в Москве, например, официально разрешили не надевать маски. Из-за легкого течения штамма «омикрон» ковид, по ощущения, превратился в обычный сезонный подъем ОРВИ. Но все не так просто, вне зависимости от тяжести течения заболевания, даже если вирус вы перенесли в легкой форме, это отразится на органах дыхания.
Ученые из Университета Айовы обнаружили, что у всех людей, которые перенесли COVID-19 в легких есть воздушные ловушки. Их заметили на КТ. Воздушная ловушка — это термин, которым обозначают неполное опорожнение альвеол во время выдоха.
- У перенесших новую коронавирусную инфекцию заболевание мелких дыхательных путей возникало независимо от исходной тяжести инфекции, — описала результаты один из авторов исследования доктор медицинских наук из Медицинского колледжа Карвера Алехандро Комеллас. — Долгосрочные последствия этого пока неизвестны.
На самом деле «воздушные ловушки» могут стать причиной одышки. Одышка в свою очередь спровоцирует увеличение частоты дыхания, что способно привести к хронической обструктивной болезни легких.
Результаты исследования ученые опубликовали в журнале
- 67 процентов из них находились на амбулаторном лечении, 17 процентов — проходили терапию в больнице и 16 процентов — в реанимации или отделении интенсивной терапии, — описал «подопытных» Алехандро Комеллас. — Результаты КТ переболевших сравнили с результатами здоровых участников из контрольной группы.
Воздушные ловушки чаще всего возникали у тех, кто лечился в больнице — 34,6 процентов, среди тех, кто находился в реанимации таких 27,3 процента, амбулаторных — 25,4 процента. При этом поражение обнаружили у большинства даже при повторном сканировании, через 200 дней после того, как им поставили диагноз «COVID-19».
Из положительного — воздушные ловушки затрагивали только мелкие ветви бронхиального дерева и не захватывали крупные. Благодаря этому не пострадало общее сопротивление дыхательных путей. То есть, установить нарушение по результатам спирометрии невозможно. Если только у вас не было поражено более 75 процентов бронхиол.
Кроме воздушных ловушек на КТ обнаружили и другие нарушения. У каждого второго сохранилась непрозрачность по типу матового стекла. Это может говорить о том, что в легких продолжается воспаление, или идет процесс образования фиброзной ткани.