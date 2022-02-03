«Если уж в вашу жизнь внезапно ворвалась компьютерная томография легких, то вы должны смотреть на заключение не как на китайские иероглифы», — говорит пульмонолог.

КТ и профилактика

«Вчера осматривал пациентку, ее долго беспокоил сухой кашель и она, боясь пропустить пневмонию, делала КТ каждые 2 недели и таскала с собой мужа, — описывает случай из практики Олег Абакумов. — Мое самое любимое — это когда делают КТ за компанию, сразу всей семьей. Ведь так гораздо веселее! Иногда, кстати, так случайно находят онкологию на ранней стадии (спасибо пандемии), но для этого есть низкодозное КТ раз в год».

То есть в качестве профилактики можно делать такое исследование не чаще одного раза в год.