Если раньше большинство даже не знало, зачем делают компьютерную томографию, то сейчас все кардинально изменилось: благодаря пандемии коронавируса все понимают, что на КТ можно увидеть, насколько поражены легкие и как изменилась легочная ткань. Но вот перевести «с медицинского на русский» совсем не просто. Приходится задавать много вопросов лечащему врачу, а потом еще и гуглить термины самостоятельно, чтобы до конца их понять.
Московский пульмонолог Олег Абакумов решил сделать «КТ-переводчик», чтобы каждый мог понять, что же все-таки написано в его заключении.
«Если уж в вашу жизнь внезапно ворвалась компьютерная томография легких, то вы должны смотреть на заключение не как на китайские иероглифы», — говорит пульмонолог.
КТ и профилактика
«Вчера осматривал пациентку, ее долго беспокоил сухой кашель и она, боясь пропустить пневмонию, делала КТ каждые 2 недели и таскала с собой мужа, — описывает случай из практики Олег Абакумов. — Мое самое любимое — это когда делают КТ за компанию, сразу всей семьей. Ведь так гораздо веселее! Иногда, кстати, так случайно находят онкологию на ранней стадии (спасибо пандемии), но для этого есть низкодозное КТ раз в год».
То есть в качестве профилактики можно делать такое исследование не чаще одного раза в год.
Про матовость
Однажды врачи сели и договорились, что все вирусные пневмонии будут обзывать по номерам:
КТ-0 — пневмонии нет;
КТ-1 — пневмония легкой формы до 25%;
КТ-2 — пневмония успела сожрать до 50% тканей легких;
КТ-3 — поражено 50-75%;
КТ-4 — самая тяжелая форма, при которой больше 75% легких истрепало болезнью.
То есть получается, что загадочное КТ1, КТ2, КТ3 или КТ4, которое врач-рентгенолог написал в заключении обозначает объемы поврежденной легочной ткани.
От чего зависит скорость перехода из одной стадии в другую
«Во-первых, конечно, от возраста (чем старше, тем быстрее). А во-вторых, от дозы вируса, хронических болячек и сколько сидел дома без лечения», — говорит пульмонолог.
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Так, если вирусная пневмония выявлена на первой стадии (КТ-1), но человек вовремя начал лечиться, то остановить переход к следующей (КТ2) будет проще. А вот если в заключении написано КТ-3, то до 75% рукой подать. И жизнь пациента тут всегда под угрозой (поэтому очень важно — не затянуть).
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«Не хочу вас пугать, но ученые из США изучили 13 000 человек и пришли к выводу: каждый переход из одной группы в другую увеличивает риск летального исхода примерно на 38%», — комментирует Абакумов.
Что значат изменения, обнаруженные на КТ
Матовые стекла
Это светлые участки на легких, похожие на дымку. Некоторые сравнивают это с смотрением через запотевшее стекло. Эти участки говорят о том, что альвеолы (пузырьки в легких), которые должны быть наполнены воздухом, отекли и явно забиты чем-то не тем.
Вероятно, начался тромбоз сосудов легких. И чем больше матовых стекол, тем хуже обстоят дела. Такие изменения могут появиться не только при ковиде — их также фиксируют и при других болезнях, например, когда человек болеет гриппом.
«Симптом булыжной мостовой»
Если вы услышали от врача про симптом булыжной мостовой, то знайте: так описывают состояние легких, когда ткани на вид напоминают брусчатку из-за увеличения междолевого пространства.
«Это значит, что вирус продолжает творить гадости в легких и перед нами пневмония в тяжелой стадии. Это прямая дорога в стационар», — поясняет врач.
Фиброз
Итак, вы перенесли воспаление легких, выздоровели, но из-за обширного поражения, неправильного лечения или при отсутствии реабилитации кусок легкого может стать мертвым. Как при инфаркте возникает некроз (отмирание) кусочка ткани, так и при пневмонии можно говорить об аналогичном процессе.
Фиброз можно обратить, если терапия будет грамотной и своевременной. Если же поражен большой участок, то человеку может быть трудно дышать, он будет жаловаться на одышку.
Ретикулярные изменения
Такая запись в заключении означает, что пневмония из активной фазы начинает переходить в фиброз.
Кальцинаты на КТ
Кальцинаты — это шарообразные скопления солей в тканях. На КТ выглядят как белые комочки. Если это единичные очаги (не превышают 1-2 мм в размере), то бояться не стоит: на качество жизни они никак не влияют, однако наблюдаться у врача все же надо. Также стоит разобраться, что привело к их формированию: нарушение кальциевого обмена или перенесенная инфекция?
Такой след после себя может оставить и пневмония, и туберкулез. Даже если вы болели давно.
Плохая новость: кальцинаты также могут быть симптомом онкологии. Поэтому доктор должен исключить наличие уплотнений или метастазов рядом с ними. Даже единичный кальцинат на КТ и странное уплотнение рядом — это веский повод пройти дополнительное обследование.
Эмфизема
Этот термин в заключении — веская причина отправиться к пульмонологу как можно скорее. Эмфизема — это кусок раздутого легкого, признак хронической обструктивной болезни. Может привести к проблемам с дыханием. Если эмфизема «взорвется», то будет булла (большой воздушный пузырь), что может привести к пневмотораксу.
Кстати
Такие фразы как «синдром головки сыра», «изменения по типу пчелиных сот», симптомы «силуэта», «дерева в почках», «мозаичной картины» тоже сигналят о том, что с легкими не все в порядке, и им срочно нужна помощь пульмонолога.
Помните: КТ покажет отклонение от нормы, даже если поражение легких всего лишь 5%. Врач-рентгенолог увидит крошечные изменения, диаметр которых не больше 4-5 мм. Рентген на такое не способен.
Вам точно пора на КТ, если:
у вас температура больше 38 градусов, она держится минимум 4 дня;
частота дыхания больше, чем 22 вдоха в минуту (средняя норма от 16 до 18);
вас мучает одышка, сатурация ниже 95%;
есть боли в груди;
СРБ крови (С-реактивный белок) меньше 10 мг/л.
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