Врачи и ученые из разных уголков земного шара до сих пор пытаются найти ответ на вопрос: «Как победить рак?» Опасная болезнь может незаметно развиваться годами, зачастую люди слишком поздно обращаются за медицинской помощью. Да, на ранних стадиях есть шанс добиться стойкой ремиссии или даже полностью победить болезнь. Но онкология продолжает забирать жизни — иногда все заканчивается трагично даже после долгой и упорной борьбы.
Чтобы предупредить болезнь, исследователи пытаются выявить возможные факторы риска, тщательно анализируя медицинские карты тех, кто столкнулся с онкологией. Так, ученые обратили внимание, что на риск заполучить рак поджелудочной железы влияет группа крови.
Рак поджелудочной железы — злокачественное новообразование, которое развивается из железистых клеток или протоков органа. Опухоль может поражать любые отделы железы или же заполнять ее полностью.
«Люди с группой крови А (II), В (III) и АВ (IV) чаще, чем люди с группой 0 (I), страдают от рака поджелудочной железы», —
Результаты исследования также показали, что по сравнению с людьми с группой крови O (I), у людей с группой A (II) вероятность развития рака поджелудочной железы на 32% выше.
Более того, у людей с группой крови AB (IV) шансы были на 51% выше, а у людей с типом B (III) — на целых 72%.
Выходит, чаще всего от рака поджелудочной железы страдали люди с третьей группой крови. За ними идут обладатели четвертой группы, потом — второй. И меньше всего рискуют люди с первой группой крови.
Однако это вовсе не означает, что люди с первой группой крови застрахованы от болезни, а если у вас третья группа, то именно вы рискуете больше всего, говорят ученые. Важно помнить и про другие факторы, такие как наследственность, экология, образ жизни, пищевые привычки — все это влияет на ваше здоровье и то, какие болезни могут появиться у вас в будущем.
Как распознать болезнь
К наиболее распространенным симптомам рака ЖКТ (в том числе и поджелудочной железы) относятся:
Боль в животе (особенно в верхней части живота);
Тошнота и рвота;
Потеря аппетита;
Необъяснимая потеря веса;
Диарея, запор — любые изменения в работе ЖКТ.
Врачи отмечают, что при раке поджелудочной железы боль в животе и спине усиливается, когда человек ест или лежит.
Как рассказал врач-онколог Валерий Егиев, есть несколько версий того, почему у человека может появиться рак поджелудочной. Например, роль играет наследственность и генетическая предрасположенность: если у ваших родственников был подобный диагноз, вам нужно особенно тщательно следить за здоровьем. Кроме того, медики говорят о том, что фактором риска может выступать острый или хронический панкреатит — однако пока ученые не доказали эту теорию.