Врачи и ученые из разных уголков земного шара до сих пор пытаются найти ответ на вопрос: «Как победить рак?» Опасная болезнь может незаметно развиваться годами, зачастую люди слишком поздно обращаются за медицинской помощью. Да, на ранних стадиях есть шанс добиться стойкой ремиссии или даже полностью победить болезнь. Но онкология продолжает забирать жизни — иногда все заканчивается трагично даже после долгой и упорной борьбы.

Чтобы предупредить болезнь, исследователи пытаются выявить возможные факторы риска, тщательно анализируя медицинские карты тех, кто столкнулся с онкологией. Так, ученые обратили внимание, что на риск заполучить рак поджелудочной железы влияет группа крови.