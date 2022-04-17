Названа группа крови с самым низким риском инфаркта и инсульта

Это вовсе не означает, что обладатели этой группы крови никогда не страдают от заболеваний сердечно-сосудистой системы, но риски у них заметно ниже, чем у носителей других групп. Особенность отметили врачи.

- Люди с группой крови А (II), В (III) и АВ (IV) чаще, чем люди с группой 0 (I), страдают от сердечных приступов и сердечной недостаточности, — пришли к выводам эксперты Американской кардиологической ассоциации .

То есть, под ударом обладатели II, III, и IV групп, а люди с I группой могут чуть меньше волноваться о проблемах с сердцем, но не отменять лекарства или запланированный визит к врачу. Например, у носителей II и III групп риск сердечного приступа, по сравнению с I, вырастает на 8 процентов, а риск сердечной недостаточности на 10 процентов. Если же говорить о тромбообразовании, то тут шансы заметно выше.