Названа группа крови с самым низким риском инфаркта и инсульта

Это вовсе не означает, что обладатели этой группы крови никогда не страдают от заболеваний сердечно-сосудистой системы, но риски у них заметно ниже, чем у носителей других групп. Особенность отметили врачи.
- Люди с группой крови А (II), В (III) и АВ (IV) чаще, чем люди с группой 0 (I), страдают от сердечных приступов и сердечной недостаточности, — пришли к выводам эксперты
То есть, под ударом обладатели II, III, и IV групп, а люди с I группой могут чуть меньше волноваться о проблемах с сердцем, но не отменять лекарства или запланированный визит к врачу. Например, у носителей II и III групп риск сердечного приступа, по сравнению с I, вырастает на 8 процентов, а риск сердечной недостаточности на 10 процентов. Если же говорить о тромбообразовании, то тут шансы заметно выше.
- Люди с группой крови А (II) или В (III) на 51 процент более склонны к развитию тромбоза глубоких вен и на 47 процентов у них выше риск развития легочной эмболии, которая является серьезным нарушением свертывания крови, увеличивающая риск сердечной недостаточности, — рассказали в Ассоциации.
Причина того, что люди с I группой крови меньше страдают от проблем с сердцем и сосудами, связана с воспалением, которое появляется в организме людей с группами крови II, III и IV. Белки, которые в них присутствуют, могут быть дополнительной причиной закупорки и утолщения вен и артерий. Это, в свою очередь, приводит к повышенному риску образования тромбов и сердечных заболеваний.
На исследование американских экспертов вдохновили данные, что обладатели I группы крови менее подвержены риску тяжелого течения COVID-19.
Какие еще особенности есть у людей с I группой крови
У них выше риск нарушения свертываемости крови и связанных с этим кровотечений. Это может негативно сказаться на процессе родов, или на восстановление после травм.
Снижен риск когнитивных нарушений, по сравнению с обладателями IV группы крови. Сюда входят: запоминание, концентрация внимание и принятие решения.