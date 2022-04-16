Ноют и болят: что делать, если зубы реагируют на горячее и холодное

Если внешне ваши зубы здоровы, вы регулярно их чистите, но при контакте с холодной или горячей пищей, напитками или даже воздухом ощущаете неприятные, болезненные ощущения — это плохо. Аналогичным образом дела обстоят с химическими раздражителями — сладкой, острой, кислой пищей. Повышенная чувствительность зубов — это проблема многих людей, и на нее обязательно нужно обратить внимание стоматолога.
Вообще под повышенной чувствительностью зубов мы подразумеваем неожиданную резкую боль, которая достаточно интенсивная, но и проходит она достаточно быстро. В тот момент, когда зуб подвергается влиянию какого-либо раздражителя, к примеру, кислого продукта, вы внезапно ощущаете острый прострел либо зуб начинает мучительно ныть. Если раздражитель убирается, ощущение исчезает. Внешне на зубе дефектов нет, а боль — есть. Почему так происходит — «Доктору Питеру» объясняет врач-стоматолог Юлия Лапушкина.
врач-стоматолог, консультант по здоровому питанию
Физика, химия и внешние воздействия
Зачастую люди, чьи зубы предательски ноют в ответ на холодное или горячее, кисленькое или сладкое, не видят никакой очевидной причины для этого. Но сам факт гиперестезии приносит массу неприятных минут, хотя мы и не можем связать его с развитием кариеса или какими-либо другими проблемами стоматологического здоровья. Но совсем беспричинными такие ощущения быть не могут.
Все реакции гиперестезии делятся на три группы:
химические раздражители — продукты со сладким, кислым вкусом, реже зубы реагируют на соленое или острое;
температурные, физические факторы — холодные, горячие блюда или напитки, а также перепады температуры — вдыхание холодного или горячего воздуха, реакции на контраст температур;
внешние воздействия, механическое раздражение — жевание, чистка зубов, применение зубной нити или ирригатора, давление, трение.
Женщины более чувствительны
Сами стоматологи отмечают, что с такой жалобой к ним обращается почти половина пациентов, приходящих с профилактическими целями. Причем, подавляющее большинство из тех, кто отмечет чувствительность — женщины в возрасте примерно 30-50 лет.
В более молодом возрасте дентин, который расположен под слоем эмали зубов, еще не поврежден настолько же сильно, насколько это бывает у более старшей группы. А после 50-60 лет проблемы уже более серьезные, и чувствительность становится не актуальна.
Первая группа причин — некариозные поражения
Повышенную чувствительность зубов могут спровоцировать различные проблемы зубов, не связанные с кариесом. Сюда врачи отнесли следующие проблемы:
патологическая истираемость зубов;
наличие деминерализации, эрозии в области зубной эмали;
появление клиновидных дефектов, которые, наряду с эрозиями эмали, могут приводить к обнажению слоя дентина, дающего болезненные ощущения;
дистрофические, воспалительные болезни пародонта, которые провоцируют рецессию десен (они опускаются), из-за чего оголяются шейки зубов.
Вторая группа — нарушение целостности эмали
В эту группу относят различные воздействия, которые приводят к тому, что страдает целостность эмали. Это механические травмы с образованием сколов, трещин при ударах и падениях, а также неверно подобранные средства гигиены. Это:
слишком жесткая зубная щетка, отбеливающие пасты с высоким уровнем абразивности;
неверное использованные зубной нити, ирригаторов;
повреждение эмали ершиками, которые используют при ношении протезов, брекет-систем;
домашнее отбеливание с применением различных «народных» средств, которые не одобрены стоматологом.
Третья группа — ошибки стоматолога
Причинами повышения чувствительности зубов могут стать действия врача, определенные ошибки. К примеру, если возникает болезненность зубов от холодного, это возможно при несоблюдении техники протравки зубов перед тем, как установить пломбы. Кроме того, это же возможно и при нарушении техники пломбировки. Помимо этого, гиперестезия возможна в случае, если:
неправильно проведено отбеливание, была недостаточно качественно проведена изоляция десен;
коронки или зубные протезы изготовлены некачественно, неверно поставлены;
чрезмерно агрессивно проведена профессиональная гигиена (чистка зубов).
Проблема не только в зубах
Помимо непосредственно самой полости рта, избыточную чувствительность зубов могут провоцировать и патологии в других частях тела и органах. Сюда можно отнести:
проблемы эндокринной системы;
болезни системы пищеварения;
неврологические патологии;
расстройств обмена веществ;
изменения, обусловленные возрастом.
Подобная гиперестезия относится к функциональной (ее же называют системной). Все эти проблемы нужно выявить и пролечить, чтобы устранить боль и дискомфорт, улучшить жизнь человека. в противном случае проблем будет только усугубляться.