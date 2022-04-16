Ноют и болят: что делать, если зубы реагируют на горячее и холодное

Если внешне ваши зубы здоровы, вы регулярно их чистите, но при контакте с холодной или горячей пищей, напитками или даже воздухом ощущаете неприятные, болезненные ощущения — это плохо. Аналогичным образом дела обстоят с химическими раздражителями — сладкой, острой, кислой пищей. Повышенная чувствительность зубов — это проблема многих людей, и на нее обязательно нужно обратить внимание стоматолога.

Вообще под повышенной чувствительностью зубов мы подразумеваем неожиданную резкую боль, которая достаточно интенсивная, но и проходит она достаточно быстро. В тот момент, когда зуб подвергается влиянию какого-либо раздражителя, к примеру, кислого продукта, вы внезапно ощущаете острый прострел либо зуб начинает мучительно ныть. Если раздражитель убирается, ощущение исчезает. Внешне на зубе дефектов нет, а боль — есть. Почему так происходит — «Доктору Питеру» объясняет врач-стоматолог Юлия Лапушкина.