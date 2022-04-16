Компьютеры вместо врачей — это, скорее, из разряда фантастики. Другое дело, что искусственный интеллект и специальные программы в ближайшем будущем смогут позволять медикам ставить первичный диагноз и предлагать возможный план лечения. Все это можно скорректировать, учитывая ситуацию и сопутствующие нарушения.

Пока же происходит обучение искусственного интеллекта. Исследователи из Университета Джона Хопкинса смогли разработать программу, которая способна предсказать, может ли человек умереть от остановки сердца, и когда это произойдет , на основе сканирования сердца.