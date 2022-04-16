Компьютеры вместо врачей — это, скорее, из разряда фантастики. Другое дело, что искусственный интеллект и специальные программы в ближайшем будущем смогут позволять медикам ставить первичный диагноз и предлагать возможный план лечения. Все это можно скорректировать, учитывая ситуацию и сопутствующие нарушения.
Пока же происходит обучение искусственного интеллекта. Исследователи из Университета Джона Хопкинса смогли разработать программу, которая способна предсказать, может ли человек умереть от остановки сердца, и когда это произойдет, на основе сканирования сердца.
- Внезапная сердечная смерть, которая вызвана аритмией, составляет до 20 процентов всех смертей в мире, и мы мало знаем о том, почему это происходит или как определить, кто находится в группе риска, — объяснила старший автор исследования, профессор Университета Джона Хопкинса Наталья Траянова в медицинском журнале
Исследователи проанализировали образцы рубцовой ткани, которые со временем развиваются в сердце из-за различных заболеваний. И оказалось, что благодаря этим данным искусственный интеллект может прогнозировать риски смерти на 10 лет вперед.
- Рубцовая ткань влияет на то, как электрические импульсы сердца проходят к сокращающимся желудочкам, это провоцирует аномальные ритмы, которые могут оказаться опасными, если их не лечить, — уточнила Траянова.
Искусственному интеллекту достаточно стандартных данных из истории болезни, а также возраст, вес, прописанные лекарства и результаты МРТ-сканирования сердца с контрастом. Когда вся информация загружена, искусственный интеллект оценивает не только визуальные характеристики рубцов, но их общий объем, массу.
- У врачей не было доступа к этой информации, — заявил один из исследователей, докторант Университета Джона Хопкинса Дэн Попеску. — Эти рубцы располагаются по-разному, вот этот момент и может говорить о шансах пациента на выживание.
Точность прогнозов составила 74 процента.
- Есть пациенты с низким риском внезапной остановки сердца, при этом они получают препараты, которые им не требуются, а есть те, у кого риск высокий, при этом им недостаточно назначенного лечения, поэтому результаты оценки так важны, — объяснила Траянова.
Сейчас ученые проверяют работу искусственного интеллекта на данных электрокардиограммы или ультразвукового сканирования.