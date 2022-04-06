Стучит так, что готово выпрыгнуть из груди, замирает, колотится — как много глаголов в описании работы сердца, а еще оно останавливается и устает. И если серьезно, может ли сердце устать? Есть ли у него срок работы? Что врач способен определить по ритму? На вопросы «Доктора Питера» ответил сердечно-сосудистый хирург Клиники высоких медицинских технологий им. Н.И. Пирогова СПбГУ, кандидат медицинских наук Евгений Зубарев.
Врач сердечно-сосудистый хирург кардиохирургического отделения с кабинетом рентгенэндоваскулярных диагностики и лечения, кандидат медицинских наук.
Болезни сердца приходят с возрастом, но не всегда
- Сердце работает без остановки, 24 на 7, не устает ли оно за всю жизнь?
- Такая вот у него задача. Если говорить об «устает» в прямом смысле, то никакой усталости, конечно, нет. Сердце — мышечный орган, мышца — возбудимая ткань и подчиняется электрохимическим процессам. Получая электрический импульс — сокращается, но большую часть времени, вне интенсивной физической нагрузки, оно «отдыхает».
Само сокращение желудочков (систола) длится лишь 0,3 секунды. Остальная часть времени приходится на расслабление (диастола). При интенсивной физической нагрузке или прочих факторах, когда частота сердцебиения увеличивается, время систолы остается практически неизменным, а вот время «отдыха» сокращается. Именно поэтому долго работать на пределе физической нагрузки сердце не может.
Чтобы не «уставать», сердечная мышца содержит больше энергетических ресурсов в каждой клетке, чем, например, скелетная мышца.
Если говорить об «усталости» в переносном смысле, то, конечно, с возрастом сердце понемногу начинает «уставать» — снижается его насосная функция, нарушается ритм и так далее.
То есть болезни сердца, в основном, приходят с возрастом. Но не всегда.
- Ритм сердца мужчины отличается от ритма женского сердца?
- Не совсем. У мужчин и женщин показатели работы сердца могут отличаться, однако и у тех, и других, сердце в целом работает одинаково. Однако, если говорить о патологии, то у мужчин и женщин могут быть разные предрасположенности к тем или иным заболеваниям.
- Что опытный врач вообще может понять по ритму сердца?
- Ну, как минимум — это поставить точный диагноз (улыбается — прим. ред.). Ритм сердца — один из важнейших параметров работы. В сердце есть структура, которая называется синусовый узел. В нем генерируются электрические сигналы, благодаря которым сердце сокращается с определенной частотой. Поэтому правильный ритм сердца называется синусовый. Любой другой ритм, отличный от синусового — патология.
Нарушения ритма бывают у в целом здоровых людей, однако часто нарушение ритма — это следствие другого, серьезного заболевания как самого сердца, так и других органов. Поэтому по характеру ритма сердца опытный специалист может заподозрить истинную причину и вести прицельный диагностический поиск.
При каком виде аритмии появляются тромбы
- Какие нарушения ритма существуют? Есть ли из них «неопасные»?
- Нарушения ритма можно условно разделить на две большие группы — когда сердце бьется часто (тахиаритмия), и когда сердце бьется редко (брадиаритмия).
Брадиаритмии возникают, когда нарушается процесс генерации электрического импульса в синусовом узле или его распространение по проводящей системе. К ним относятся такие заболевания, как синдром слабости синусового узла (СССУ), АВ блокады. Для лечения таких заболеваний применяется электрокардиостимуляция — имплантация электронного устройства (электрокардиостимулятора, ЭКС), которое в автоматическом режиме корректирует ритм сердца.
Среди тахиаритмий встречаются:
фибрилляция предсердий,
трепетание предсердий,
предсердная тахикардия,
желудочковая тахикардия,
фибрилляция желудочков.
Одной из наиболее распространенных тахиаритмий является фибрилляция предсердий. Это аритмия, проявляющаяся частым и нерегулярным сердцебиением.
При ней предсердия перестают правильно сокращаться, что может приводить к формированию тромбов. Покидая сердце с током крови, тромбы могут спровоцировать инсульт или инфаркт других органов, вызывая инвалидность или смерть человека.
Помимо риска инсульта, фибрилляция предсердий значительно снижает качество жизни, вызывает прогрессирование сердечной недостаточности и требует частых госпитализаций. Это настоящий бич нашего времени, им страдает около 4 процентов населения Земли.
Желудочковая тахикардия — жизнеопасная аритмия. Возникает в результате врожденных генетических мутаций (синдром Бругада, синдром удлиненного и укороченного интервала QT, катехоламинэргическая полиморфная желудочковая тахикардия, аритмогенная дисплазия правого желудочка) или в результате приобретенного заболевания сердца — инфаркт миокарда, миокардит, перикардит, приобретенный порок сердца. Желудочковая тахикардия называется так потому, что нарушающий ритм очаг находится непосредственно в желудочках.
Частота сердцебиения может быть чрезвычайно высокой, более 200-220 ударов в минуту. При такой частоте сердце не успевает «отдыхать» и наполняться кровью, что приводит к быстрому снижению артериального давления и потере сознания. И самое опасное — желудочковая тахикардия может перейти в фибрилляцию желудочков — это смертельная аритмия, наступает полная остановка кровообращения и смерть в течение нескольких минут. Единственный способ спасти человека — провести экстренную электрическую дефибрилляцию сердца (нанести «жизнеспасающий» электрический разряд).
Совсем безопасных аритмий не бывает. Есть более опасные, такие как фибрилляция предсердий, очень опасные, такие как желудочковая тахикардия, есть менее опасные, такие как экстрасистолия.
Даже экстрасистолия способна значительно ухудшить насосную функцию сердца и спровоцировать более серьезную аритмию — фибрилляцию предсердий или желудочковую тахикардию.
Нижнее белье может снимать кардиограмму
- Очень часто можно услышать, как люди говорят о том, что у них «сердце выпрыгивает из груди», по такому описанию можно понять, какой симптом они описывают?
- Такая формулировка всегда требует уточнения. Если при расспросе пациента выясняется, что имеется в виду ускоренное сердцебиение — можно заподозрить одну из пароксизмальных тахикардий (наджелудочковая тахикардия, фибрилляция предсердий). Если под «выпрыгивает» человек понимает ощущение толчков, ударов, замирания, «кувыркание», «переворачивание» сердца — почти наверняка мы имеем дело с экстрасистолией.
Вообще, с «аритмологическим» пациентами очень важен первичный контакт и правильный сбор жалоб и анамнеза. Опытный специалист на основании наводящих вопросов с большой вероятностью может заподозрить верный диагноз.
- Как ставят точный диагноз, связанный с нарушением ритма сердца?
- Единственный способ установить вид аритмии — это снять электрокардиограмму (ЭКГ). Но проблема здесь в том, что аритмии не всегда проявляют себя в любой момент времени, и снятая в состоянии покоя ЭКГ может не показать патологии. Поэтому важно выполнить ЭКГ именно в тот момент, когда человек испытывает симптомы аритмии.
Когда не удается зафиксировать аритмию на обычной ЭКГ, выполняют длительную запись ЭКГ (Холтеровское мониторирование ЭКГ). Так можно оценить ЭКГ в течение одних или нескольких суток.
В последние годы активно развиваются технологии сверхдлительного мониторирования ЭКГ на основе специального нательного белья с интегрированными электродами, патч-мониторирование. Наконец, существуют имплантируемые подкожно мониторы ЭКГ — они представляют собой устройства размером не больше usb-накопителя, имплантируются под кожу на срок до нескольких лет с целью длительного мониторирования ЭКГ и автоматического распознавания аритмии. После установления диагноза устройство извлекают.
Несмотря на то, что ЭКГ — простой и основной способ установки диагноза, необходимо помнить, что аритмия — это часто следствие другого заболевания, и пациент с нарушением ритма должен пройти также комплексное обследование сердечно-сосудистой и, иногда — других систем организма.
Операция на сердце без разрезов и наркоза
- Можно ли восстановить ритм сердца, какие методики для этого существуют?
- В очень многих случаях у нас есть опции и технологии для восстановления и поддержания правильного ритма сердца. Уже в течении десятилетий применяется имплантация искусственного водителя ритма — электрокардиостимулятора, он полностью протезирует утраченную функцию по генерации или проведению электрических импульсов, которые заставляют сердце сокращаться. Сейчас это высокотехнологичные миниатюрные устройства, имеющие электронный блок, батарею и электроды.
Заряда батареи хватает на 10+ лет, а электроды могут по факту функционировать десятилетиями. После истощения батареи кардиостимулятор меняют.
Что касается тахиаритмий — в их лечении еще больше возможностей. Во-первых, существуют лекарства. Да, они не всегда достаточно эффективны, не всегда хорошо переносятся и могут иметь побочные эффекты. Но тем не менее, подавляющее большинство пациентов начинают лечение именно с медикаментозной терапии.
Когда таблетки не помогают, или не могут длительно применяться (например, при планировании беременности) возможно хирургическое лечение — радиочастотная аблация аритмогенных зон (РЧА).
РЧА — это основной, наиболее технологичный и эффективный способ избавиться от аритмии. Это катетерная технология, то есть операция проводится без разрезов, а при помощи катетеров, которые заводятся в сердце через прокол сосудов бедра. С помощью катетера и системы 3D навигационного картирования устанавливается точное расположение патологического очага, наносится радиочастотное воздействие и аритмия устраняется. Часто — навсегда. Проведение большинства таких процедур сейчас даже не требуют наркоза.
В качестве меры экстренной помощи восстановить ритм (например, при приступе фибрилляции предсердий) можно с помощью электроимпульсной терапии (ЭИТ). Процедура проводится во время короткого (3-5 минут) наркоза, ее эффективность приближается к 100 процентам.
Важно отметить, что все эти технологии доступны для жителей России абсолютно бесплатно, операции проводятся в счет средств из Федерального бюджета, по «квоте».
«220 минус возраст»
- Какие нарушения ритма считают самыми опасными?
- Любое нарушение ритма может представлять ту или иную опасность. Но наиболее серьезные те, которые могут потенциально быть жизнеугрожающими. Это значимые брадикардии, обусловленные развитием далеко зашедшей блокады — те, которые требуют имплантации кардиостимулятора. То есть выраженная брадиаритмия опасна тем, что может прогрессировать до остановки сердца.
Большую опасность представляют также желудочковая тахикардия и фибрилляция желудочков. Это основные причины внезапной сердечной смерти. Внезапная сердечная смерть занимает четверть от всех смертей от сердечно-сосудистых заболеваний в мире.
- Что произойдет, если расстройство ритма сердца не лечить?
- Большинство аритмий со временем прогрессируют: при экстрасистолии может увеличиваться количество экстрасистол, при фибрилляции предсердий увеличивается частота и продолжительность приступов, при брадиаритмиях редкий пульс начинает приводить к появлению обмороков. Кроме этого, есть и не вполне очевидные и быстро проявляющиеся последствия: это риск инсульта, инвалидности и смерти, развитие и прогрессирование сердечной недостаточности, увеличение количества госпитализаций, нагрузка на систему здравоохранения, снижение качества жизни.
- До каких максимальных значений может подниматься пульс во время тренировки? Как долго сердце может работать на максимуме без последствий?
- Это зависит от множества факторов: возраста, роста, веса, пола, уровня физической подготовки. Для расчета своей максимальной ЧСС есть простая и популярная формула: «220 минус возраст». Полученная цифра — и есть тот максимальный пульс, на базе которого рассчитываются пульсовые зоны тренировки. Конечно, в пульсовой зоне 90-100 процентов обычным людям тренироваться не следует, это удел профессиональных спортсменов.