Болезни сердца приходят с возрастом, но не всегда

- Сердце работает без остановки, 24 на 7, не устает ли оно за всю жизнь?

- Такая вот у него задача. Если говорить об «устает» в прямом смысле, то никакой усталости, конечно, нет. Сердце — мышечный орган, мышца — возбудимая ткань и подчиняется электрохимическим процессам. Получая электрический импульс — сокращается, но большую часть времени, вне интенсивной физической нагрузки, оно «отдыхает».

Само сокращение желудочков (систола) длится лишь 0,3 секунды. Остальная часть времени приходится на расслабление (диастола). При интенсивной физической нагрузке или прочих факторах, когда частота сердцебиения увеличивается, время систолы остается практически неизменным, а вот время «отдыха» сокращается . Именно поэтому долго работать на пределе физической нагрузки сердце не может.

Чтобы не «уставать», сердечная мышца содержит больше энергетических ресурсов в каждой клетке, чем, например, скелетная мышца.

Если говорить об «усталости» в переносном смысле, то, конечно, с возрастом сердце понемногу начинает «уставать» — снижается его насосная функция, нарушается ритм и так далее.

То есть болезни сердца, в основном, приходят с возрастом. Но не всегда.

- Ритм сердца мужчины отличается от ритма женского сердца?

- Не совсем. У мужчин и женщин показатели работы сердца могут отличаться, однако и у тех, и других, сердце в целом работает одинаково. Однако, если говорить о патологии, то у мужчин и женщин могут быть разные предрасположенности к тем или иным заболеваниям.