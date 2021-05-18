По пульсу можно вычислить, сколько будет жить человек, заявила кардиолог

Частота пульса влияет на продолжительность жизни, уверена врач-кардиолог, академик РАН Елена Голухова. Эксперт рассказала, какой пульс укажет на долгожителя.

Продолжителньость жизни можно определить по частоте пульса, уверена врач-кардиолог, академик РАН, руководитель Бакулевского центра сердечно-сосудистой хирургии Елена Голухова. Так, у людей, которые живут дольше, частота пульса обычно реже.

«Доказано, что частота ритма — это такой независимый показатель, как долго проживет этот пациент. И те пациенты, которые имеют (в разумных пределах) более редкий пульс, они, как правило, живут дольше. Но это отражает не принцип экономии ударов сердца, а особенность парасимпатической, вегетативной и нервной системы, которая оказывает определенный защитный эффект», — рассказала кардиолог в интервью «Комсомольской правде».

Как пояснила специалист, у молодых людей пульс 48-52 удара в минуту указывает на активность парасимпатической нервной системы. Например, так бывает у спортсменов. В зрелом возрасте такого числа сердечных ударов может не хватать. В этом случае врач назначает специальные препараты либо ставит стимулятор.

Голухова напомнила, что важно быть физически активным и регулярно заниматься спортом, даже если вам не хвататет времени. Физкультура должна стать пусть и незначительной, но обязательной частью жизни.

Читайте также: Ученые СПбГУ заподозрили аутоиммунитет в причастности к аритмии и внезапной смерти

Хорошее самочувствие не всегда залог того, что все в порядке со здоровьем. Наш организм может подавать не совсем заметные сигналы, которые мы, чаще всего, игнорируем. Доктор медицинских наук Дмитрий Напалков назвал три симптома сердечно-сосудистых заболеваний, которые человек может не чувствовать или просто не обратить на них внимание.

Так, один из самых частых признаков сердечной недостаточности — одышка при физической нагрузке. Но это состояние развивается у каждого человека в ответ на нагрузку, которая сильно превышает ежедневную двигательную активность. Как отличить патологию от нормы, разъяснила врач-кардиолог.

Софья Хромова