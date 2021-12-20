- «Тахикардия» обозначает учащенный пульс более 80-90 ударов в минуту , — объяснила «Доктору Питеру» заведующая отделением хирургического лечения сложных нарушений ритма сердца и электрокардиостимуляции №2 Тюменского кардиологического научного центра, врач-кардиолог, кандидат медицинских наук Наталья Хорькова.

Есть разные виды тахикардии. Наиболее распространенная форма — синусовая, которая может встречаться даже у здоровых людей.

- Происходит это на фоне повышенной активности симпатической нервной системы — это одна из разновидностей нервной системы, — уточнила Наталья Хорькова. — Также может учащаться сердцебиение у людей недостаточно физически тренированных — при интенсивных и психоэмоциональных нагрузках, при перемене положения тела и так далее.