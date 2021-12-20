С появлением умных часов и браслетов проверять свой пульс стало довольно просто. Не надо высчитывать количество ударов сердца за минуту, достаточно просто посмотреть на экран или открыть приложение смартфона. Однако многие пользуются пульсометром только во время спортивных тренировок, а ведь его показатели в некоторых ситуациях могут спасти вам жизнь. Хотя учащенное сердцебиение вы можете почувствовать и самостоятельно, просто обращая внимание на изменения в вашем организме.
Наталья Хорькова
Медицина
Заведующая отделением хирургического лечения сложных нарушений ритма сердца и электрокардиостимуляции № 2 Тюменского кардиологического научного центра, врач-кардиолог, кандидат медицинских наук.
- «Тахикардия» обозначает учащенный пульс более 80-90 ударов в минуту, — объяснила «Доктору Питеру» заведующая отделением хирургического лечения сложных нарушений ритма сердца и электрокардиостимуляции №2 Тюменского кардиологического научного центра, врач-кардиолог, кандидат медицинских наук Наталья Хорькова.
Есть разные виды тахикардии. Наиболее распространенная форма — синусовая, которая может встречаться даже у здоровых людей.
- Происходит это на фоне повышенной активности симпатической нервной системы — это одна из разновидностей нервной системы, — уточнила Наталья Хорькова. — Также может учащаться сердцебиение у людей недостаточно физически тренированных — при интенсивных и психоэмоциональных нагрузках, при перемене положения тела и так далее.
Кардиолог уточняет, что в таком случае синусовая тахикардия не требует назначения лекарств и проходит самостоятельно. У молодых женщин учащенный пульс может наблюдаться даже в течение нескольких лет без каких-либо клинических проявлений, и это тоже вариант нормы.
- Надо учитывать, что синусовая тахикардия может появиться из-за внесердечной патологии и быть симптомом различных заболеваний, например, щитовидной железы и внутренних органов, сигнализировать о воспалительных процессах в организме, повышенной температуре тела, — обращает внимание кардиолог. — Пульс нормализуется после того, как вы вылечите эти заболевания.
В некоторых случаях тахикардия и вовсе может быть отдельным заболеванием, из-за врожденной патологии сердца, в этом случае приступы сердцебиения возникают:
внезапно;
сопровождаются головокружением;
резкой слабостью;
потерей сознания.
- В этом случае необходим вызов скорой помощи и консультация кардиолога, чтобы определить дальнейшую тактику лечения, — рассказала Наталья Хорькова. — В некоторых случаях врач может дать направление в специализированный центр для проведения миниоперации — РЧ-аблации — «прижигание» током высокой частоты в области зоны тахикардии.
Самый опасный вид тахикардии развивается на фоне заболеваний сердца — инфаркта миокарда, клапанный пороков сердца, сердечной недостаточности. В этом случае без консультации врача-кардиолога и назначения терапии не обойтись.
- У больных может развиться такой вид тахикардии, как желудочковая, которая может сопровождаться потерей сознания и стать причиной внезапной сердечной смерти, — предупреждает Наталья Хорькова. — Такой категории может потребоваться имплантация в подключичную область устройства с функцией дефибриллятора. Поэтому так важно пациенту с органической патологией сердца при развитии тахикардии, сопровождающейся болью в грудной клетке, головокружением, обмороками, выраженной одышкой, резкой слабостью, немедленно обратиться к врачу для исключения жизнеугрожающих тахикардий.
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