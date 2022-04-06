Тромб — это сгусток крови, который образовывается в толстых сосудах (чаще всего — ног и сердца) и блокирует кровоснабжение. Оторвавшись и двигаясь с кровотоком, тромб может вызвать внезапную закупорку сосуда — причем, находящегося даже довольно далеко от того места, где тромб образовался. Если он попадает в легкие или мозг, развивается легочная эмболия (ТЭЛА) или инсульт.

Почему образовываются тромбы — 6 факторов

Прием гормональных противозачаточных таблеток

Гормоны могут сделать вашу кровь более густой и вызвать гиперкоагуляцию. Но по статистике, тромб появляется у одной из ста женщин, принимающих противозачаточные. В целом эти таблетки безопасны, высокоэффективны, а другие их преимущества для здоровья перевешивают возможные риски.

Некоторые врачи перед началом приема гормонов рекомендуют сдать анализ на предрасположенность к повышенной свертываемости крови. Это комплексное генетическое исследование, которое позволяет определить риск развития наследственной тромбофилии.

Беременность

Гормональные изменения во время беременности (особенно, показателей эстрогена) также могут вызвать образование сгустков крови из-за гиперкоагуляции. Наиболее опасны в этом смысле третий триместр беременности или период сразу после родов.

Курение

Курение может вызвать множество проблем со здоровьем — в том числе, и стать причиной образования тромбов. Курение нарушает механизмы свертываемости крови и негативно влияет на кровеносные сосуды. Они разрушаются и повреждаются химическими веществами, содержащимися в сигаретах.

Операция

Некоторые операции на бедре, брюшной полости и ногах повышают риск образования тромбов. Наибольшему риску подвергаются те пациенты, кто перенес операции, после которых заметно ограничивается подвижность. Решением может стать ношение специальных чулок и максимально возможное возобновление физической активности после операции.

Избыточный вес

Ожирение — причина замедления кровотока в венах, а это увеличивает риск образования тромбов.

Болезни сердца

Если сердце не работает полноценно, нарушается кровоток — кровь течет медленнее и распределяется неравномерно по телу. Это может привести к образованию тромбов.