Тромб — это сгусток крови, который образовывается в толстых сосудах (чаще всего — ног и сердца) и блокирует кровоснабжение. Оторвавшись и двигаясь с кровотоком, тромб может вызвать внезапную закупорку сосуда — причем, находящегося даже довольно далеко от того места, где тромб образовался. Если он попадает в легкие или мозг, развивается легочная эмболия (ТЭЛА) или инсульт.
Почему образовываются тромбы — 6 факторов
Прием гормональных противозачаточных таблеток
Гормоны могут сделать вашу кровь более густой и вызвать гиперкоагуляцию. Но по статистике, тромб появляется у одной из ста женщин, принимающих противозачаточные. В целом эти таблетки безопасны, высокоэффективны, а другие их преимущества для здоровья перевешивают возможные риски.
Некоторые врачи перед началом приема гормонов рекомендуют сдать анализ на предрасположенность к повышенной свертываемости крови. Это комплексное генетическое исследование, которое позволяет определить риск развития наследственной тромбофилии.
Беременность
Гормональные изменения во время беременности (особенно, показателей эстрогена) также могут вызвать образование сгустков крови из-за гиперкоагуляции. Наиболее опасны в этом смысле третий триместр беременности или период сразу после родов.
Курение
Курение может вызвать множество проблем со здоровьем — в том числе, и стать причиной образования тромбов. Курение нарушает механизмы свертываемости крови и негативно влияет на кровеносные сосуды. Они разрушаются и повреждаются химическими веществами, содержащимися в сигаретах.
Операция
Некоторые операции на бедре, брюшной полости и ногах повышают риск образования тромбов. Наибольшему риску подвергаются те пациенты, кто перенес операции, после которых заметно ограничивается подвижность. Решением может стать ношение специальных чулок и максимально возможное возобновление физической активности после операции.
Избыточный вес
Ожирение — причина замедления кровотока в венах, а это увеличивает риск образования тромбов.
Болезни сердца
Если сердце не работает полноценно, нарушается кровоток — кровь течет медленнее и распределяется неравномерно по телу. Это может привести к образованию тромбов.
Как снизить риск образования тромбов
регулярная физическая нагрузка,
контроль за весом, ИМТ — ниже 25,
отказ от курения,
при сидячей работе — «спортивные» пятиминутки каждый час,
здоровая растительная диета,
поддержания уровня ЛПНП или «плохого холестерина» ниже 100 мг/дл,
контроль за артериальным давлением,
добавление Омега-3 жирных кислот в рацион.
Признаки появления смертельного тромба
Тромб в ноге
— Сгустки крови чаще всего образуются в голени или бедре, —
Тромб в руке
В руке сгустки образуются реже, чем в ногах. Признаки тромба в руке — отек, боль, покалывание или дискомфорт при движении локтя или запястья.
Тромб в легком
Признаки тромба в легких — одышка (особенно при физической нагрузке), боль в груди, обмороки, быстрое или нерегулярное сердцебиение.
Когда срочно надо к врачу
Если у вас наблюдаются вышеперечисленные симптомы, обязательно надо побывать на осмотре у доктора и сдать необходимые анализы.
Особенно опасна ситуация для тех, кто может ответить утвердительно на вопросы ниже. Этим пациентам надо обратиться за неотложной медицинской помощью
Вы путешествовали в течение последних 90 дней (у вас был долгий перелет или длинная поездка на машине без остановок).
Вы получили травму средней или тяжелой степени (например, болезненное падение, сильный ушиб, перелом).
Вы недавно перенесли операцию.
Вы принимаете гормональные противозачаточные средства или вам назначена заместительная гормональная терапия.
У вас недавно было диагностировано онкологическое заболевание.
У вас есть боль в груди, одышка, случались обмороки или кашель с кровью.
Ранее врач Владимир Пирожников рассказал, какие пищевые привычки могут вызвать тромбоз. В группе риска, например, любители свиной и говяжьей печени. Дело в том, что в ней содержится много витаминов группы К — а они плохо влияют на свертываемость крови и повышают вероятность возникновения тромбов.
Признаками появившегося тромба врач также назвал ощущение нехватки воздуха, участившиеся отеки, судороги в ногах, боли в животе и приступы тошноты и рвоты.