причины появления тромбов в венах
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Тромб — это сгусток крови, который образовывается в толстых сосудах (чаще всего — ног и сердца) и блокирует кровоснабжение. Оторвавшись и двигаясь с кровотоком, тромб может вызвать внезапную закупорку сосуда — причем, находящегося даже довольно далеко от того места, где тромб образовался. Если он попадает в легкие или мозг, развивается легочная эмболия (ТЭЛА) или инсульт.

Почему образовываются тромбы — 6 факторов

Прием гормональных противозачаточных таблеток 

Гормоны могут сделать вашу кровь более густой и вызвать гиперкоагуляцию. Но по статистике, тромб появляется у одной из ста женщин, принимающих противозачаточные. В целом эти таблетки безопасны, высокоэффективны, а другие их преимущества для здоровья перевешивают возможные риски.

Некоторые врачи перед началом приема гормонов рекомендуют сдать анализ на предрасположенность к повышенной свертываемости крови. Это комплексное  генетическое исследование, которое позволяет определить риск развития наследственной тромбофилии.

Беременность

Гормональные изменения во время беременности (особенно, показателей эстрогена) также могут вызвать образование сгустков крови из-за гиперкоагуляции. Наиболее опасны в этом смысле третий триместр беременности или период сразу после родов.

Курение

Курение может вызвать множество проблем со здоровьем — в том числе, и стать причиной образования тромбов. Курение нарушает механизмы свертываемости крови и негативно влияет на кровеносные сосуды. Они разрушаются и повреждаются химическими веществами, содержащимися в сигаретах.

Операция

Некоторые операции на бедре, брюшной полости и ногах повышают риск образования тромбов. Наибольшему риску подвергаются те пациенты, кто перенес операции, после которых заметно ограничивается подвижность. Решением может стать ношение специальных чулок и максимально возможное возобновление физической активности после операции.

Избыточный вес

Ожирение — причина замедления кровотока в венах, а это увеличивает риск образования тромбов.

Болезни сердца

Если сердце не работает полноценно, нарушается кровоток — кровь течет медленнее и распределяется неравномерно по телу. Это может привести к образованию тромбов.

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Как снизить риск образования тромбов

  • регулярная физическая нагрузка,

  • контроль за весом, ИМТ — ниже 25,

  • отказ от курения,

  • при сидячей работе — «спортивные» пятиминутки каждый час,

  • здоровая растительная диета,

  • поддержания уровня ЛПНП или «плохого холестерина» ниже 100 мг/дл,

  • контроль за артериальным давлением,

  • добавление Омега-3 жирных кислот в рацион.

Признаки появления смертельного тромба

 Тромб в ноге

— Сгустки крови чаще всего образуются в голени или бедре, — говорит доктор Винсент Нури, сертифицированный сосудистый хирург Медицинского центра в Балтиморе. — Наиболее распространенные признаки тромбоза — отек, боль, повышение температуры и эритема — покраснение кожи. Чаще эти симптомы проявляются на икрах как одной ноги, так и на обеих.

Тромб в руке

В руке сгустки образуются реже, чем в ногах. Признаки тромба в руке — отек, боль, покалывание или дискомфорт при движении локтя или запястья. 

Тромб в легком

Признаки тромба в легких — одышка (особенно при физической нагрузке), боль в груди, обмороки, быстрое или нерегулярное сердцебиение.

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Когда срочно надо к врачу

Если у вас наблюдаются вышеперечисленные симптомы, обязательно надо побывать на осмотре у доктора и сдать необходимые анализы.

Особенно опасна ситуация для тех, кто может ответить утвердительно на вопросы ниже. Этим пациентам надо обратиться за неотложной медицинской помощью  

  • Вы путешествовали в течение последних 90 дней (у вас был долгий перелет или длинная поездка на машине без остановок).

  • Вы получили травму средней или тяжелой степени (например, болезненное падение, сильный ушиб, перелом).

  • Вы недавно перенесли операцию.

  • Вы принимаете гормональные противозачаточные средства или вам назначена заместительная гормональная терапия.

  • У вас недавно было диагностировано онкологическое заболевание.

  • У вас есть боль в груди, одышка, случались обмороки или кашель с кровью.

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Ранее врач Владимир Пирожников рассказал, какие пищевые привычки могут вызвать тромбоз. В группе риска, например, любители свиной и говяжьей печени. Дело в том, что в ней содержится много витаминов группы К — а они плохо влияют на свертываемость крови и повышают вероятность возникновения тромбов.

Признаками появившегося тромба врач также назвал ощущение нехватки воздуха, участившиеся отеки, судороги в ногах, боли в животе и приступы тошноты и рвоты.

Анна Майская