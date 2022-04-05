Весна — самое ожидаемое и самое сложное время для организма: недостаток витаминов, резкая смена погоды, перепады атмосферного давления. С капризами природы тяжело справиться даже здоровому человеку, что уж говорить про тех, у кого есть какие-то хронические заболевания. Особенно это касается людей с сердечно-сосудистыми нарушениями.
врач-терапевт «Инвитро-Москва»
- Весной опасны постоянные скачки температуры воздуха днем и ночью, — предупредила врач-терапевт «Инвитро-Москва» Надежда Капнинская. — После зимы организм ослаблен, ему сложно быстро адаптироваться к резким перепадам температур — больше 10 градусов.
Ночью до сих пор столбики термометров могут опускать вплоть до отметки в -10 градусов. А днем — подниматься до +5…+7.
- Людям с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы и суставов необходимо всегда иметь при себе препараты, которые помогут быстро скорректировать состояние жизненных показателей, — порекомендовала врач-терапевт Капнинская.
Тем, кто страдает от гипертонии, больше внимания надо уделять прогнозам магнитных бурь.
- Мы рекомендуем регулярно принимать «мягкие» успокоительные средства вместе с другими препаратами, — посоветовала врач. — Есть вероятность, что из-за магнитных возмущений может резко повыситься давление, нередко обостряются нервозность и раздражительность.
Влияют смена погоды и магнитные возмущения и на людей с неустойчивой психикой. Капризы природы могут стать причиной развития депрессии, апатии и других подобных проблем.
- Вообще, восприимчивость к перепадам температур во многом зависит от возраста и хронических заболеваний, — предупреждает Надежда Капнинская. — Если молодые люди с хорошим здоровьем максимум почувствуют легкое недомогание, то для пожилых это может закончиться серьезными проблемами со здоровьем.
Как организм реагирует на смену погоды
Повышается утомляемость;
теряется физическая сила;
падает умственная активность;
ухудшается сон;
растет чувство подавленности.
Что делать, если вы почувствовали зависимость от погоды
Снизить физические и умственные нагрузки
Если у вас запланирована тренировка — отмените ее, не пытайтесь переделать всю работу за один день, откажитесь от вечерних новостей по телевизору и в Интернете. Также под запретом «серфинг» в социальных сетях.
Правильно питаться и достаточно спать
В такие дни сон не менее 7-8 часов просто необходим. Предпочтение стоит отдать легкой пище с достаточным количеством воды. Если вы страдаете от повышенного или пониженного давления, уменьшите количество соли.
Поддерживать тонус организма
Для этого отлично подойдет контрастный душ, зарядка, прогулки на свежем воздухе. Стоит больше проветривать помещения на работе и дома.
Отказаться от вредных привычек
Алкоголь и сигареты дополнительно нагружают организм, которому и так не просто постоянно адаптироваться к скачущей температуре воздуха.
Следить за симптомами и самочувствием
Если у вас есть проблемы с давлением, обязательно контролируйте его. Не пренебрегайте лекарствами, которые вам прописал лечащий врач.
- Надо понимать, что симптомы метеочувствительности могут быть еще и признаком скрытых патологий, поэтому все же не тяните с обращением к врачу, — посоветовала Надежда Капинская.