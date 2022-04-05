- Весной опасны постоянные скачки температуры воздуха днем и ночью , — предупредила врач-терапевт «Инвитро-Москва» Надежда Капнинская. — После зимы организм ослаблен, ему сложно быстро адаптироваться к резким перепадам температур — больше 10 градусов.

Ночью до сих пор столбики термометров могут опускать вплоть до отметки в -10 градусов. А днем — подниматься до +5…+7.

- Людям с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы и суставов необходимо всегда иметь при себе препараты, которые помогут быстро скорректировать состояние жизненных показателей, — порекомендовала врач-терапевт Капнинская.

Тем, кто страдает от гипертонии, больше внимания надо уделять прогнозам магнитных бурь.