Терапевт Капнинская рассказала, для кого резкая смена погоды может быть смертельно опасной
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Весна — самое ожидаемое и самое сложное время для организма: недостаток витаминов, резкая смена погоды, перепады атмосферного давления. С капризами природы тяжело справиться даже здоровому человеку, что уж говорить про тех, у кого есть какие-то хронические заболевания. Особенно это касается людей с сердечно-сосудистыми нарушениями.

Надежда Капнинская
Надежда Капнинская
медицина

врач-терапевт «Инвитро-Москва»

- Весной опасны постоянные скачки температуры воздуха днем и ночью, — предупредила врач-терапевт «Инвитро-Москва» Надежда Капнинская. — После зимы организм ослаблен, ему сложно быстро адаптироваться к резким перепадам температур — больше 10 градусов.

Ночью до сих пор столбики термометров могут опускать вплоть до отметки в -10 градусов. А днем — подниматься до +5…+7.

- Людям с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы и суставов необходимо всегда иметь при себе препараты, которые помогут быстро скорректировать состояние жизненных показателей, — порекомендовала врач-терапевт Капнинская.

Тем, кто страдает от гипертонии, больше внимания надо уделять прогнозам магнитных бурь.

- Мы рекомендуем регулярно принимать «мягкие» успокоительные средства вместе с другими препаратами, — посоветовала врач. — Есть вероятность, что из-за магнитных возмущений может резко повыситься давление, нередко обостряются нервозность и раздражительность.

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Влияют смена погоды и магнитные возмущения и на людей с неустойчивой психикой. Капризы природы могут стать причиной развития депрессии, апатии и других подобных проблем.

- Вообще, восприимчивость к перепадам температур во многом зависит от возраста и хронических заболеваний, — предупреждает Надежда Капнинская. — Если молодые люди с хорошим здоровьем максимум почувствуют легкое недомогание, то для пожилых это может закончиться серьезными проблемами со здоровьем.  

Как организм реагирует на смену погоды

  • Повышается утомляемость;

  • теряется физическая сила;

  • падает умственная активность;

  • ухудшается сон;

  • растет чувство подавленности.

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  • Снизить физические и умственные нагрузки

Если у вас запланирована тренировка — отмените ее, не пытайтесь переделать всю работу за один день, откажитесь от вечерних новостей по телевизору и в Интернете. Также под запретом «серфинг» в социальных сетях.

  • Правильно питаться и достаточно спать

В такие дни сон не менее 7-8 часов просто необходим. Предпочтение стоит отдать легкой пище с достаточным количеством воды. Если вы страдаете от повышенного или пониженного давления, уменьшите количество соли.

  • Поддерживать тонус организма

Для этого отлично подойдет контрастный душ, зарядка, прогулки на свежем воздухе. Стоит больше проветривать помещения на работе и дома.

  • Отказаться от вредных привычек

Алкоголь и сигареты дополнительно нагружают организм, которому и так не просто постоянно адаптироваться к скачущей температуре воздуха.

  • Следить за симптомами и самочувствием

Если у вас есть проблемы с давлением, обязательно контролируйте его. Не пренебрегайте лекарствами, которые вам прописал лечащий врач.

- Надо понимать, что симптомы метеочувствительности могут быть еще и признаком скрытых патологий, поэтому все же не тяните с обращением к врачу, — посоветовала Надежда Капинская.

Алена Безменова