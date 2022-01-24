Многие люди не переносят резкой перемены погоды и очень страдают, когда мороз резко сменяется оттепелью и наоборот.
Однако, рассказывает доктор биологических наук Анча Баранова, с метеозависимостью на самом деле довольно просто справиться. Правда, для этого нужно сперва понять, чем вообще вызвано это явление.
Анча Баранова
Биология, медицина
Доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (Вирджиния, США)www.instagram.com/professor.ancha/
— Считается, что человек не должен ощущать перемены погоды. А скачки давления от морозов — признак плохого здоровья. ЭТО НЕ ТАК! — рассказывает Баранова.
По словам биолога, не одни только люди чувствуют момент, когда погода меняется. Так, животные могут убегать или вести себя беспокойно перед цунами, землетрясением или грозой.
Все дело в том, что звери и птицы понимают изменения погоды как сигнал того, что в скором времени у них может закончиться еда. Например, если после оттепели все замерзло, зайцы и мыши обречены на голодную смерть
Метеозависимость у людей вызвана тем же самым страхом: вы чувствуете, что у вас скоро должны закончиться запасы пищи. Поэтому вам так плохо — хоть вы и не осознаете этот страх.
Следовательно, отмечает Баранова, есть простой способ избавиться от метеочувствительности. Для этого можно просто посмотреть на содержимое холодильника — или даже разобрать его.
- Морозильник откройте и посмотрите, что у вас там пельмени наморожены. Есть — необязательно: просто просмотр еды, — отмечает биолог.
Так вы сможете объяснить своему подсознанию, что еда не закончится, несмотря на любые капризы погоды, что у вас достаточно запасов на долгое время.
Как еще помочь себе, если погода резко меняется
Гипертоникам в такие дни стоит особенно внимательно следить за давлением
Страдающим головными болями, включая мигрень, рекомендуется не засиживаться в офисе, больше по возможности проводить время на свежем воздухе, не перегружать себя эмоционально и физически и заранее позаботиться о профилактическом приеме препарата от мигрени.
Людям с хроническими заболеваниями сосудов, в том числе атеросклерозом или варикозной болезнью вен, рекомендуется побольше ходить и не забывать пить воду.
Кстати
Стоит помнить, что как таковая метеозависимость болезнью не считается: все известные миру заболевания входят в Международную классификацию болезней (МКБ), данных о метеочувствительности и метеозависимости там нет. О том, как погода все-таки влияет на наше самочувствие, можно прочитать ЗДЕСЬ.
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