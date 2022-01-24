— Считается, что человек не должен ощущать перемены погоды. А скачки давления от морозов — признак плохого здоровья. ЭТО НЕ ТАК! — рассказывает Баранова.

По словам биолога, не одни только люди чувствуют момент, когда погода меняется. Так, животные могут убегать или вести себя беспокойно перед цунами, землетрясением или грозой.

Все дело в том, что звери и птицы понимают изменения погоды как сигнал того, что в скором времени у них может закончиться еда . Например, если после оттепели все замерзло, зайцы и мыши обречены на голодную смерть

Метеозависимость у людей вызвана тем же самым страхом: вы чувствуете, что у вас скоро должны закончиться запасы пищи. Поэтому вам так плохо — хоть вы и не осознаете этот страх.

Следовательно, отмечает Баранова, есть простой способ избавиться от метеочувствительности. Для этого можно просто посмотреть на содержимое холодильника — или даже разобрать его.

- Морозильник откройте и посмотрите, что у вас там пельмени наморожены. Есть — необязательно: просто просмотр еды, — отмечает биолог.

Так вы сможете объяснить своему подсознанию, что еда не закончится, несмотря на любые капризы погоды, что у вас достаточно запасов на долгое время.