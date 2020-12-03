Физика тела. Ученый объяснил, как нужно правильно одеваться и питаться, чтобы не мерзнуть зимой

В морозы вовсе не одежда греет человека, источник тепла — его собственное тело. Как обеспечить правильный теплообмен в морозную погоду, а значит, защитить себя от «простудных» болезней, объяснил профессор кафедры «общая физика» Пермского политеха, доктор физико-математических наук Анатолий Перминов.

Правильно одетый человек греет сам себя — мороз ему не страшен. Как вести себя, чтобы мерзнуть зимой, и как следует питаться и одеваться, рассказал профессор кафедры «общая физика» Пермского политеха, доктор физико-математических наук Анатолий Перминов.

– Даже при самых низких температурах человек может чувствовать себя комфортно, если знает, как происходит процесс потери тепловой энергии. Тепло всегда передается от нагретых тел к более холодным. Правильно подобранная одежда помогает изолироваться от холода. Но необходимо помнить, что сама по себе одежда не греет человека. Источник тепла – само тело человека, а одежда лишь помогает его сохранять. Правильно одетый человек греет сам себя, – рассказывает профессор кафедры «Общая физика» Пермского Политеха, доктор физико-математических наук Анатолий Перминов.

Отправляясь на улицу в морозную погоду, необходимо надеть два слоя одежды, советует эксперт. Первый, или базовый слой состоит из нательного термобелья, теплого свитера и шерстяных носков. Он защищает от потерь тепла при контакте с твердыми холодными поверхностями и впитывает лишнюю влагу. Внешний слой — верхняя одежда. Она должна быть непродуваемой и водонепроницаемой. Ее основная задача – защитить тело человека от теплопотерь, которые связаны с обдуванием холодным ветром. Одежда из современных материалов позволяет долгое сохранять тепло.

– Важно, чтобы одежда была достаточно свободной. Между ее слоями обязательно должен находиться воздух, который выполняет функцию теплоизолятора, - говорит профессор Перминов. - Одежда должна «дышать»: это важно для удаления лишней влаги, которую выделяет организм. Влажные одежда и воздух обладают повышенной теплопроводностью, и на морозе с ветром человек рискует замерзнуть быстрее, – поясняет ученый.

На морозе первыми обычно замерзают ноги. Стоя на холодной поверхности, через подошву человек теряет много тепла. Поэтому особое внимание необходимо уделить обуви: лучше выбрать свободную обувь на толстой подошве и использовать стельки – синтетические или из натурального войлока, которые обладают низкой теплопроводностью, подсказывает физик.

Кроме того, сохранить тепло поможет более калорийное и горячее питание: организм обогревается за счет внутренней энергии, которая поступает с пищей. Горячее (не путать с горячительным) питье в мороз послужит дополнительным источником энергии и поможет согреться.

– Многие в морозную погоду стараются быть в движении: быстрые сокращения и расслабления мышц способствуют переходу внутренней энергии в тепло, - говорит Анатолий Перминов. - Но необходимо помнить, что интенсивные физические упражнения без дополнительного питания могут привести к быстрым потерям внутренней энергии тела. Поэтому лучше прибегать к этому способу, только если вы уверены, что скоро окажетесь в теплом помещении и получите горячую пищу. Если вы собираетесь находиться на морозе долго, то лучше ограничить движения до необходимого минимума и сохранить запасы внутренней энергии организма.

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