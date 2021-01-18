Правильно одетый человек греет сам себя — мороз ему не страшен. Как вести себя, чтобы не мерзнуть зимой, и как следует питаться и одеваться, рассказал профессор кафедры «Общая физика» Пермского политеха, доктор физико-математических наук Анатолий Перминов.
Профессор кафедры «Общая физика» Пермского политеха, доктор физико-математических наук
— Даже при самых низких температурах человек может чувствовать себя комфортно, если знает, как происходит процесс потери тепловой энергии. Тепло всегда передается от нагретых тел к более холодным. Правильно подобранная одежда помогает изолироваться от холода. Но необходимо помнить, что сама по себе одежда не греет человека, — рассказывает профессор кафедры «Общая физика» Пермского Политеха, доктор физико-математических наук Анатолий Перминов.
Источник тепла — само тело человека, а одежда лишь помогает его сохранять. Правильно одетый человек греет сам себя.
Отправляясь на улицу в морозную погоду, необходимо надеть два слоя одежды, советует эксперт. Первый, или базовый, слой состоит из нательного термобелья, теплого свитера и шерстяных носков. Он защищает от потерь тепла при контакте с твердыми холодными поверхностями и впитывает лишнюю влагу.
Внешний слой — верхняя одежда. Она должна быть непродуваемой и водонепроницаемой. Ее основная задача — защитить тело человека от теплопотерь, которые связаны с обдуванием холодным ветром. Одежда из современных материалов позволяет долго сохранять тепло.
— Важно, чтобы одежда была достаточно свободной. Между ее слоями обязательно должен находиться воздух, который выполняет функцию теплоизолятора, — говорит профессор Перминов. — Одежда должна «дышать»: это важно для удаления лишней влаги, которую выделяет организм.
Влажные одежда и воздух обладают повышенной теплопроводностью, и на морозе с ветром человек рискует замерзнуть быстрее.
На морозе первыми обычно замерзают ноги. Стоя на холодной поверхности, через подошву человек теряет много тепла. Поэтому особое внимание необходимо уделить обуви: лучше выбрать свободную обувь на толстой подошве и использовать стельки — синтетические или из натурального войлока, которые обладают низкой теплопроводностью, подсказывает физик.
Кроме того, сохранить тепло поможет более калорийное и горячее питание: организм обогревается за счет внутренней энергии, которая поступает с пищей. Горячее (не путать с горячительным) питье в мороз послужит дополнительным источником энергии и поможет согреться.
— Многие в морозную погоду стараются быть в движении: быстрые сокращения и расслабления мышц способствуют переходу внутренней энергии в тепло, — говорит Анатолий Перминов. — Но необходимо помнить, что интенсивные физические упражнения без дополнительного питания могут привести к быстрым потерям внутренней энергии тела. Поэтому лучше прибегать к этому способу, только если вы уверены, что скоро окажетесь в теплом помещении и получите горячую пищу.
Если вы собираетесь находиться на морозе долго, то лучше ограничить движения до необходимого минимума и сохранить запасы внутренней энергии организма.