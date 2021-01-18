Кроме того, сохранить тепло поможет более калорийное и горячее питание: организм обогревается за счет внутренней энергии, которая поступает с пищей. Горячее (не путать с горячительным) питье в мороз послужит дополнительным источником энергии и поможет согреться.

— Многие в морозную погоду стараются быть в движении: быстрые сокращения и расслабления мышц способствуют переходу внутренней энергии в тепло, — говорит Анатолий Перминов. — Но необходимо помнить, что интенсивные физические упражнения без дополнительного питания могут привести к быстрым потерям внутренней энергии тела . Поэтому лучше прибегать к этому способу, только если вы уверены, что скоро окажетесь в теплом помещении и получите горячую пищу.

Если вы собираетесь находиться на морозе долго, то лучше ограничить движения до необходимого минимума и сохранить запасы внутренней энергии организма.