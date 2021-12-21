Почему нельзя спать при включенном обогревателе

В холода невозможно находиться дома, если там не работают батареи. Однако бывают дни и даже недели, когда их мощности не хватает — на улице сильный мороз. Тогда на помощь приходят обогреватели. Они быстро нагревают воздух в комнате, тем самым поддерживая комфортную температуру.

Некоторые предпочитают оставлять обогреватель и на ночь — ведь так точно можно не беспокоиться, что проснешься от холода. Однако этого категорически нельзя делать, пишет британское издание Еxpress. Дело в том, что включенный обогреватель может влиять на наш метаболизм, уровень холестерина в крови, а также провоцировать выброс определенных гормонов.

Обогреватель и кортизол

Когда мы спим, в кровь выбрасывается мелатонин (гормон «ночи»). В темноте его секреция ускоряется, он «контролирует», чтобы наш организм спал. Чтобы сон был спокойным и глубоким, необходимо соблюдать режим и спать в прохладной комнате.

Когда мы оставляем обогреватель на ночь, то температура в комнате сильно повышается, создается безвоздушное пространство, в котором «сухо и некомфортно». Такие условия провоцируют организм на выброс гормона стресса — кортизола. Из-за этого вы можете плохо спать, видеть кошмары, вскакивать до будильника, а утром чувствовать себя так, словно сомкнули глаза всего на пару минут.

В 2018 году американские ученые провели исследование, в котором доказали, что погода сильно влияет на уровень кортизола. Пик этого гормона фиксировали летом, когда на улице было душно. Включенный обогреватель как раз и воссоздает эти условия.