Не ешьте углеводы на ночь

А лучше вообще постарайтесь избежать приемов пищи перед сном. Считается, что углеводы способствуют выработке мелатонина — сонного гормона. Поэтому многие люди предпочитают съесть пару бутербродов или тарелочку макарон, дескать, так сон окажется еще крепче. А на самом деле еще дольше ворочаются в постели, борясь с бессонницей. В чем же проблема? Если вы кушаете перед сном, пища просто не успевает перевариться. Произойдет обратный заброс ужина в пищевод, что может спровоцировать изжогу. Вам точно будет не до сна, когда вы почувствуете жгучую боль.

Если уж очень хочется поесть на ночь, выбирайте фрукты, овощи и йогурт, желательно без содержания сахара.