Невролог: Долгий сон может быть симптомом серьезной болезни

Нормой сна для взрослого здорового человека принято считать не менее 8 часов в сутки, за это время организм способен полностью восстановить силы. Если же человек изо дня в день проводит в постели гораздо больше времени, но все равно постоянно хочет спать, это может быть тревожным симптомом двух болезненных состояний.

«Если мы говорим не про последствия дефицита сна и не про нарушение режима, то мы можем иметь дело с гиперсомнией либо с депрессией, - рассказала радио Sputnik врач-невролог и сомнолог Елена Царева. В первом случае – это отдельный пласт заболеваний, связанных с нарушением сна, которые надо лечить. Во втором случае, при депрессии, отмечается повышенная потребность во сне и нахождении в кровати и потеря интереса к внешней жизни из-за концентрации на внутренней».

И то, и другое состояние требуют консультации специалиста.

«Я бы рекомендовала идти к врачу в таком случае. И депрессия, и гиперсомния – это очень серьезные состояния, которые многие недооценивают», ‒ заключила невролог.