В маске и очках. Врач поделилась действенным секретом защиты очков зимой от запотевания

В маске и очках. Врач поделилась действенным секретом защиты очков зимой от запотевания14:14, 14.01.2021 / Верcия для печати / 1 комментарий
Обладателям очков хорошо известна зимняя проблема — при входе с улицы в теплое помещение они неминуемо запотевают и на некоторое время полностью «лишают» вас зрения. Обязательное ношение масок в метро и магазинах еще больше усугубило дискомфорт. Петербургский пульмонолог Ирина Крошкина поделилась с «Доктором Питером» проверенным способом, как этого не допустить.
По словам Ирины Крошкиной, заведующей пульмонологическим отделением Городской многопрофильной больницы №2, принимающей сейчас пациентов с ковидом, справиться с запотеванием очков хорошо помогает проверенный на практике способ - с помощью мыла. Его основная суть — создать защитную пленку, предупреждающую конденсацию влаги на стеклах.
- Берете кусок любого, но обязательно сухого мыла и с внутренней стороны на стекло наносите несколько нежирных штрихов. Потом мягкой фланелевой тряпочкой растираете пока стекла не станут прозрачными. Мне помогает. Это надо делать каждый день, особенно если моете очки, - рассказала «Доктору Питеру» врач.
В интернете также вместо сухого мыла рекомендуют использовать пену для бритья или зубную пасту — главное, чтобы она не была абразивной и не поцарапала очки. Наносить ту же пену на стекла советуют перед выходом на улицу, а затем также протереть мягкой тряпочкой или салфеткой.
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Среди услышанных «Доктором Питером» способов борьбы с запотеванием очков — следить за тем, чтобы маска плотно прилегала к переносице (для этого в верхней ее части есть фиксатор, принимающий необходимую форму), не давая теплому воздуху подниматься наверх. Еще такой совет - прежде чем надеть маску на уши, перекрутить резинки крест-накрест, чтобы создать небольшой зазор в области щек для выхода теплого воздуха наружу. Не стоит забывать и о специальных средствах защиты — различных спреях и салфетках от запотевания, антифог-покрытии (от англ. fog — туман), которое используют пловцы. Если у вас есть свои способы борьбы с запотеванием очков, можете поделиться ими в комментариях к этому тексту.
© Доктор Питер
1 комментарий Оставить комментарий
Для чего этот текст, если это не работает?
35 лет ношу очки. Бесполезно их намазывать, тем более мылом, при низких температурах на улице
Стёкла запотевают потому что таковы законы физики. Носите пластик, пластик будет запотевать меньше!