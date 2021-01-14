В маске и очках. Врач поделилась действенным секретом защиты очков зимой от запотевания

Обладателям очков хорошо известна зимняя проблема — при входе с улицы в теплое помещение они неминуемо запотевают и на некоторое время полностью «лишают» вас зрения. Обязательное ношение масок в метро и магазинах еще больше усугубило дискомфорт. Петербургский пульмонолог Ирина Крошкина поделилась с «Доктором Питером» проверенным способом, как этого не допустить.

По словам Ирины Крошкиной, заведующей пульмонологическим отделением Городской многопрофильной больницы №2, принимающей сейчас пациентов с ковидом, справиться с запотеванием очков хорошо помогает проверенный на практике способ - с помощью мыла. Его основная суть — создать защитную пленку, предупреждающую конденсацию влаги на стеклах.

- Берете кусок любого, но обязательно сухого мыла и с внутренней стороны на стекло наносите несколько нежирных штрихов. Потом мягкой фланелевой тряпочкой растираете пока стекла не станут прозрачными. Мне помогает. Это надо делать каждый день, особенно если моете очки, - рассказала «Доктору Питеру» врач.

В интернете также вместо сухого мыла рекомендуют использовать пену для бритья или зубную пасту — главное, чтобы она не была абразивной и не поцарапала очки. Наносить ту же пену на стекла советуют перед выходом на улицу, а затем также протереть мягкой тряпочкой или салфеткой.

Среди услышанных «Доктором Питером» способов борьбы с запотеванием очков — следить за тем, чтобы маска плотно прилегала к переносице (для этого в верхней ее части есть фиксатор, принимающий необходимую форму), не давая теплому воздуху подниматься наверх. Еще такой совет - прежде чем надеть маску на уши, перекрутить резинки крест-накрест, чтобы создать небольшой зазор в области щек для выхода теплого воздуха наружу. Не стоит забывать и о специальных средствах защиты — различных спреях и салфетках от запотевания, антифог-покрытии (от англ. fog — туман), которое используют пловцы. Если у вас есть свои способы борьбы с запотеванием очков, можете поделиться ими в комментариях к этому тексту.

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