Петербургский дерматолог: Спасаемся от коронавируса – приобретаем дерматиты, кандидоз и фурункулы

Масочно-перчаточному режиму в Петербурге не видно конца. Для петербуржцев это затратно и неудобно, но беда не только в этом. Ношение масок и перчаток прибавило работы врачам всего через три недели после введения режима. Как защититься от этой «защиты», «Доктору Питеру» рассказал Алексей Сухарев, профессор Военно-медицинской академии им. Кирова.

- Алексей Владимирович, в петербургском Роспотребнадзоре говорят, что масочно-перчаточный режим в Петербурге будет длиться долго. Дерматологи города должны подготовиться к наплыву пациентов?

- «Наплыв» уже начинается. Народ у нас, как выяснилось, вполне законопослушный – многие ходят в масках и перчатках. Не прошло и месяца с того момента, как они их надели, а у нас уже появились пациенты с проблемами, вызванными этим режимом: для их возникновения достаточно двух-трех недель.

- Работники банков, магазинов, метро, офисные служащие надевают сейчас перчатки на целый день. Какие проблемы ждут их, какие осложнения от использования перчаток вы сейчас лечите?

- Это дерматиты (контактный дерматит), аллергический дерматит (аллергический контактный дерматит), а также микробные и грибковые поражения кожи кистей и межпальцевых складок – кандидозы, например.

За аллергическим дерматитом следует профессиональная экзема, из-за которой кожа рук оказывается незащищенной. Легко присоединяется вторичная инфекция, которая может привести к возновению микробной экземы. В дальнейшем и микробная и профессиональная экзема переходят в так называемую истинную экзему. В этих случаях без помощи врача уже не обойтись.

- Странно. Мы говорим, что перчатки должны нас защитить от инфицирования COVID-19, но они же подвергают другой опасности?

- Сначала давайте поймем, что они ни от чего нас не защищают. Если использовать их как одноразовые и недолго, то, да, защитят окружающих - от распространяемых нами микробов и нас – от инфекции, которая есть на поверхностях предметов, до которых мы дотрагиваемся. Но давайте вспомним, для чего мы должны держать в чистоте руки: чтобы при рефлекторных прикосновениях к лицу не перенести на него инфекцию. Человек, надев перчатки, будто бы получает индульгенцию, забывает об этом и в грязных перчатках трогает его еще больше. Кроме того, люди снимают-надевают одни и те же перчатки несколько раз: в один магазин вошли - надели-сняли, в другой - надели-сняли, а руки при этом касаются, в том числе наружной - потенциально инфицированной части перчаток. Потом положили в карман до следующего выхода на улицу. В итоге защита превращается в потенциальную угрозу. Намного эффективнее защищает от инфицирования обычная обработка рук антисептиком.

- Но когда мы используем дезинфицирующие средства часто, «портится» кожа.

- Кожа – один из самых сложных и сильных органов. Неповрежденная кожа – серьезный барьер от внешних воздействий. Она беспрерывно заботится о своей безопасности – вырабатывает водно-жировую (гидролипидную) мантию, которая и является защитой от проникновения через нее в организм аллергенов, вирусов, грибов и бактерий. Дезсредствами мы ее убираем, но она в течение 20 минут восстанавливается. Поэтому дезинфицирующими средствами, особенно спиртовыми растворами тоже не рекомендуется пользоваться часто. Но чаще одного раза в течение 40-50 минут и не требуется. Зашел в магазин – вышел, продезинфицировал руки. А в перчатках водно-жировая мантия разрушается.

- Почему?

- Это же очевидно: в продаже – дешевые резиновые и пластиковые изделия, в которых кожа «работает» чрезмерно активно, очень быстро руки становятся мокрыми. Кроме того, на эти материалы как раз и развиваются чаще всего аллергические реакции. Знаете, почему люди, мечтающие стать хирургами, вынуждены уходить из профессии? Из-за реакции на хирургические перчатки. Промышленность производит гипоаллергенные перчатки – с хлопчатобумажной прослойкой. Но проблема не только в аллергии – из-за длительного ношения любых резиновых перчаток развивается еще и грибковое поражение межпальцевых складок – тот же кандидоз.

- От него можно избавиться?

- Да, причем это несложно. И истинная экзема, и микробные поражения межпальцевых складок лечатся глюкокортикостероидами – гормональными препаратами, часто с антибактериальным, антигрибковым наполнителями. Мы их называем двухкомпонентными или трехкомпонентными.

Беда в том, что проблемы с кожей рук, изначально спровоцированные ношением перчаток, запускают длинную цепочку событий. Нажив себе дерматиты и кандидозы ношением перчаток, люди начинают смазывать руки глюкокортикостероидными препаратами. Это достаточно сильные средства. Затем рефлекторно трогают этими руками лицо. Поскольку человек лечит руки не один день, и не два, регулярные прикосновения к лицу приводят к развитию стероидозависимого или розацеаподобного дерматита. Наша, петербургская дерматологическая школа давно говорит о том, что применение глюкокортикостероидов на лице категорически запрещено. Но, к сожалению, фирмы-производители в аннотациях разрешают его. Стероидозависимый или розацеаподобный дерматит - как говорят врачи, ятрогенное заболевание, то есть полученное в ходе лечения, неважно пациент сам себе его назначил или это сделал врач. Лечить его очень тяжело – нужно отменить глюкокортикостероиды, ждать, пока кожа на лице восстановится, а на это уходит от месяца до полугода. Поэтому мы всегда говорим: когда лечите руки глюкокортикостероидами, ни в коем случае не трогайте лицо.

- Тут как раз должна спасать маска. Она ведь тоже предназначена не только для защиты от попадания вирусов в дыхательные пути, но и от прикосновений к коже лица и к слизистым инфицированными руками.

- Это не совсем так. Носители масок – тоже наши пациенты, причем не потенциальные, а уже реальные. Во-первых, если они лечат руки глюкокортикостероидными препаратами, они тоже в группе риска по возникновению розацеаподобного дерматита. Потому что как только человек снимает маску, ему хочется потрогать лицо.

Во-вторых, я уже замечаю в общественных местах, на улице людей, которые под маской прячут свои болезни, в том числе, нажитые этими же масками. Мы давно не видели лицевых поражений гнойничковой инфекцией - стрептококком, стафилококком (фурункулы или желтовато-медовые корочки, как у маленьких детей), а сейчас они уже появились в изобилии, причина - маска. И здесь та же опасность – чтобы быстро избавиться от них, несмотря на то, что уже существуют другие препараты для борьбы с этими инфекциями, врачи часто опять-таки назначают глюкортикостероиды – это уже прямое воздействие гормонального препарата на лицо. И та же проблема, что описана выше.

Вот почему врачи говорят: «Давайте носить маски в местах, где они, действительно, нужны». Не нужно их надевать, когда вы едете в одиночестве в машине, когда идете по улице. Это даже вредно: она затрудняет дыхание, провоцирует стафилококковые и стрептококковые поражения кожи.

И еще: многоразовые маски, давайте скажем честно, не защищают от вирусов, впрочем, как и гигиенические одноразовые. Маски надевают, чтобы не дышать и не чихать на окружающих, а не для того, чтобы защититься от вдыхаемого воздуха. В эпидемию коронавируса есть бессимптомное течение, есть контактные, есть болеющие. Сказать только им: «Ходите в масках» невозможно, приходится требовать соблюдения масочного режима ото всех. То есть распространение вируса замедляется по закону больших чисел. Но маска, наоборот, может стать причиной инфекционного заболевания (не обязательно связанного с коронавирусом), если носить ее формально, чтобы выполнить требования – войти в магазин, проехать в общественном транспорте и после этого не выбросить ее, а положить в сумочку или в карман: достал - надел, вышел – снял и обратно положил.

Ирина Багликова

© Доктор Питер