симптомы климакса
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Даже опытные дерматологи и подологи не всегда могут определить причину изменившегося состояния ногтей. Что уж говорить об обычных мастерах педикюра, которые списывают деформацию на грибковые заболевания. Но на самом деле «свернувшиеся» и утолщенные ногти могут быть следствием того, что женщина вступила в климакс. Он в состоянии изуродовать даже самые здоровые и красивые ногти.

Алексей Цыкин
Медицина

Ведущий специалист в России в области микологии, доцент Кафедры кожных болезней и косметологии ФДПО, кандидат медицинских наук, дерматолог, клинический миколог.

vk.com/med_nail

- С приходом климакса начинается множество изменений во всем организме, — рассказал «Доктору Питеру» главный врач клиники MedNail, кандидат медицинских наук, дерматолог, клинический миколог Алексей Цыкин. — Причина изменений — снижение гормонопроизводящей функции яичников.

Действительно, женские половые гормоны оказывают влияние на работу всех органов и систем. Снижение может приводить к нарушению минерального обмена, хуже всасываются питательные вещества, витамины и микроэлементы, также нарушается функция щитовидной железы и работа нервной системы.

- Все это сказывается на состоянии ногтевого аппарата и кожи, — предупреждает дерматолог Алексей Цыкин.

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Что же происходит с ногтями

  • Клещевидный ноготь (Pincer nail)

В этом случае ногтевая пластина начинает скручиваться, уплотняться. Она довольно сильно давит на кожные валики.

- Клещевидный ноготь вызывает болезненные ощущения и воспаление кожных валиков, — рассказал о последствиях доктор Цыкин.

  • Продольная исчерченность ногтей

Это не так больно, но довольно неэстетично. На ногтях появляются заметные продольные полосы, которые нельзя отполировать или закрыть тонким слоем лака.

- Обычно это состояние не сопровождается изменением цвета, формы или толщины ногтей, — уточнил дерматолог.

Однако внешний вид все равно страдает.

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  • Симптом «бисера»

В этом случае на ногтях появляются точечные изменения и уплотнения.

- Они расположены продольными группами, напоминают нитку с бисером, откуда и появилось название, — говорит Алексей Цыкин.

Что происходит со стопами

Главная напасть — кератодермия Хакстхаузена, также ее называют климактерической кератодермией.

- Это хронический дерматоз, который вызывает недостаток эстрогенов, — рассказал дерматолог. — Он может появляться на ладонях и подошвах в виде гиперкератоза.

Гиперкератоз — это заметное утолщение рогового слоя кожи, он может достигать от нескольких миллиметров до нескольких сантиметров. Первые симптомы болезни обычно появляются после 40 лет.

- Начинается все с появления покраснения (эритемы) и папул, которые потом сливаются в единые участки, — объяснил Цыкин.

Эритемы на коже стоп покрываются ороговевшими наслоениями, их становится все больше. В это время вас может беспокоить зуд на пораженном участке. А в дальнейшем на этом месте могут появиться глубокие трещины — если за стопами не ухаживать.

Как выглядят эти изменения, смотрите в нашей галерее

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Алена Безменова