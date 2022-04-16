Даже опытные дерматологи и подологи не всегда могут определить причину изменившегося состояния ногтей. Что уж говорить об обычных мастерах педикюра, которые списывают деформацию на грибковые заболевания. Но на самом деле «свернувшиеся» и утолщенные ногти могут быть следствием того, что женщина вступила в климакс. Он в состоянии изуродовать даже самые здоровые и красивые ногти.
Ведущий специалист в России в области микологии, доцент Кафедры кожных болезней и косметологии ФДПО, кандидат медицинских наук, дерматолог, клинический миколог.vk.com/med_nail
- С приходом климакса начинается множество изменений во всем организме, — рассказал «Доктору Питеру» главный врач клиники MedNail, кандидат медицинских наук, дерматолог, клинический миколог Алексей Цыкин. — Причина изменений — снижение гормонопроизводящей функции яичников.
Действительно, женские половые гормоны оказывают влияние на работу всех органов и систем. Снижение может приводить к нарушению минерального обмена, хуже всасываются питательные вещества, витамины и микроэлементы, также нарушается функция щитовидной железы и работа нервной системы.
- Все это сказывается на состоянии ногтевого аппарата и кожи, — предупреждает дерматолог Алексей Цыкин.
Что же происходит с ногтями
Клещевидный ноготь (Pincer nail)
В этом случае ногтевая пластина начинает скручиваться, уплотняться. Она довольно сильно давит на кожные валики.
- Клещевидный ноготь вызывает болезненные ощущения и воспаление кожных валиков, — рассказал о последствиях доктор Цыкин.
Продольная исчерченность ногтей
Это не так больно, но довольно неэстетично. На ногтях появляются заметные продольные полосы, которые нельзя отполировать или закрыть тонким слоем лака.
- Обычно это состояние не сопровождается изменением цвета, формы или толщины ногтей, — уточнил дерматолог.
Однако внешний вид все равно страдает.
Симптом «бисера»
В этом случае на ногтях появляются точечные изменения и уплотнения.
- Они расположены продольными группами, напоминают нитку с бисером, откуда и появилось название, — говорит Алексей Цыкин.
Что происходит со стопами
Главная напасть — кератодермия Хакстхаузена, также ее называют климактерической кератодермией.
- Это хронический дерматоз, который вызывает недостаток эстрогенов, — рассказал дерматолог. — Он может появляться на ладонях и подошвах в виде гиперкератоза.
Гиперкератоз — это заметное утолщение рогового слоя кожи, он может достигать от нескольких миллиметров до нескольких сантиметров. Первые симптомы болезни обычно появляются после 40 лет.
- Начинается все с появления покраснения (эритемы) и папул, которые потом сливаются в единые участки, — объяснил Цыкин.
Эритемы на коже стоп покрываются ороговевшими наслоениями, их становится все больше. В это время вас может беспокоить зуд на пораженном участке. А в дальнейшем на этом месте могут появиться глубокие трещины — если за стопами не ухаживать.
Как выглядят эти изменения, смотрите в нашей галерее