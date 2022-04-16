Симптом «бисера»

В этом случае на ногтях появляются точечные изменения и уплотнения.

- Они расположены продольными группами, напоминают нитку с бисером, откуда и появилось название, — говорит Алексей Цыкин.

Что происходит со стопами

Главная напасть — кератодермия Хакстхаузена, также ее называют климактерической кератодермией.

- Это хронический дерматоз, который вызывает недостаток эстрогенов, — рассказал дерматолог. — Он может появляться на ладонях и подошвах в виде гиперкератоза.

Гиперкератоз — это заметное утолщение рогового слоя кожи, он может достигать от нескольких миллиметров до нескольких сантиметров. Первые симптомы болезни обычно появляются после 40 лет.

- Начинается все с появления покраснения (эритемы) и папул, которые потом сливаются в единые участки, — объяснил Цыкин.

Эритемы на коже стоп покрываются ороговевшими наслоениями, их становится все больше. В это время вас может беспокоить зуд на пораженном участке. А в дальнейшем на этом месте могут появиться глубокие трещины — если за стопами не ухаживать.

Как выглядят эти изменения, смотрите в нашей галерее