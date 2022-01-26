Что делать, если ногти изменились

Обнаружив у себя изменения цвета, формы, толщины или текстуры ногтей, не стоит заниматься самолечением. Первое, что нужно сделать, записаться к дерматологу для диагностики и лабораторного исследования. Нередко внешние, на первый взгляд, эстетические изменения могут говорить о более глубоких проблемах и даже серьезных заболеваниях. Существует много различных патологических процессов, которые могут проявляться в ногтевых пластинах. Есть самостоятельные болезни, затрагивающие только ногти и окружающие их ткани.

Только профессиональный врач и клинические исследования способны дать точный ответ, в чем причина патологии. Может, это стадия псориаза или грибковая инфекция, а может нехватка витаминов или просто сбой в щитовидке или желудочно-кишечном тракте.

Это лечится?

Способ лечения ногтей будет зависеть от причины заболеваний и подходов к устранению конкретной проблемы. Например, при лечении грибковой инфекции ногтевых пластин всегда нужно учитывать варикозное расширение вен или сахарный диабет.

Чем раньше будет выявлена причина внешних изменений ногтей, тем раньше начнется лечение. Не запускайте проблему, она не рассосется сама.