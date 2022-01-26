Белые пятна, ярко-розовый или синюшный оттенок, волнистость или небольшие вздутия могут быть признаком болезни в организме. Например, проблем с печенью, легкими и сердцем. Здоровые ногти функционально и косметически важны для повседневной жизни женщин и мужчин. Помогают нам выполнять привычную работу.
В течение жизни у 99 процентов людей проявляются нарушения, связанные с ногтями. Многие из них требуют лечения. Что означают те или иные изменения, рассказал «Доктору Питеру» врач-дерматовенеролог Европейского Медицинского Центра (ЕМС), член Российского общества дерматовенерологов и косметологов (РОДЖ) Аун Рами.
Аун Рами
дерматовенерология
врач-дерматовенеролог Европейского Медицинского Центра (ЕМС)www.instagram.com/emc_medical_center/
Как выглядит здоровый ноготь
Здоровые ногти — блестящие, гладкие и одинаковые по внешнему виду, как при взгляде сверху, так и сбоку на свободный край ногтя. У них плотно прилегающие кутикулы, ногтевые валики и ногтевые пластины. Здоровые ногти не имеют трещин, они не жесткие и не обломанные. Видимая часть ногтевого ложа розовая, а свободный край ногтя — белый.
Другие признаки здоровых ногтей — это свободный край, выходящий за пределы ногтевого ложа, блестящая поверхность и легкий изгиб свободного края ногтя.
Наше тело постоянно подает сигналы о состоянии здоровья. Если быть внимательным к изменениям, которые происходят с организмом, можно вовремя предупредить появление серьезных заболеваний.
Ногти — один из главных экранов нашего организма. Наиболее частые жалобы — это изменение цвета ногтей и их структуры, поэтому мы подробнее разберем, что означает каждое из таких проявлений.
Если изменился цвет — что это значит
Если ногти стали бледными, иногда это может быть признаком серьезных болезней, например:
анемии;
застойной сердечной недостаточности;
болезни печени;
недоедания.
Если ногти преимущественно белого цвета с более темными краями, это может указывать на проблемы с печенью, например, на гепатит.
Синеватые ногти могут свидетельствовать о том, что тело не получает достаточно кислорода. Это указывает на проблемы с легкими, например, на эмфизему. С синеватыми ногтями могут ассоциироваться и определенные сердечные заболевания.
Воспаление ногтевого валика
Если кожа вокруг ногтя покраснела и опухла, это называется воспалением ногтевого валика. Такое нарушение может быть результатом волчанки или какого-либо другого заболевания соединительной ткани.
Причиной покраснения и воспаления ногтевого валика также может быть инфекция.
Треснувшие или ломкие ногти
Если ногти сухие, часто трескаются или ломаются, это указывает на заболевания щитовидной железы. Растрескивание или обламывание ногтей в сочетании с желтоватым оттенком, вероятно, вызвано грибковой инфекцией.
Грибковая инфекция — наиболее распространенное заболевание ногтей; она составляет до 50 процентов всех болезней этой группы и часто встречается у людей с иммуносупрессией (подавлением иммунитета), трихофитией стоп, сахарным диабетом или заболеваниями периферических кровеносных сосудов. Все эти болезни повышают риск развития грибковых инфекций.
На ногтях видна продольная волнистость
Наиболее распространенной причиной появления вертикальных или небольших продольных выступов является недостаток влаги и неправильное питание. Когда ногти стареют, их способность поглощать питательные вещества уменьшается, и это, конечно, влияет на их рост. Вертикальные выступы часто образуются на стареющих ногтях. Об этом не нужно беспокоиться. Однако в некоторых случаях продольная волнистость может указывать на имеющиеся проблемы со здоровьем.
Поперечные линии на ногтях
Причиной появления поперечных линий на ногтях может быть задержка роста ногтевого матрикса или изменение цвета самого ногтя; это указывает на вероятность каких-то системных заболеваний или на результат действия некого токсина или препарата.
Поперечные линии являются типичным признаком кратковременного токсического воздействия на кератиноциты ногтевого матрикса, что приводит к кратковременной задержке роста ногтевой пластины. В ногте появляются поперечные бороздки в виде линий, которые по мере роста ногтя двигаются к его внешнему краю.
Ямки или вмятины на ногтях
Ямки или небольшие вмятины на поверхности ногтей могут быть признаком любого из следующих заболеваний:
псориаз — аутоиммунное поражение кожи и ногтей;
экзема — длительное заболевания кожи, при котором в ней возникает зуд, она становится красной, сухой и трескается;
реактивный артрит;
очаговая алопеция — заболевание, которое приводит к появлению временных проплешин на голове, размер которых приблизительно равен размеру большой монеты.
Что делать, если ногти изменились
Обнаружив у себя изменения цвета, формы, толщины или текстуры ногтей, не стоит заниматься самолечением. Первое, что нужно сделать, записаться к дерматологу для диагностики и лабораторного исследования. Нередко внешние, на первый взгляд, эстетические изменения могут говорить о более глубоких проблемах и даже серьезных заболеваниях. Существует много различных патологических процессов, которые могут проявляться в ногтевых пластинах. Есть самостоятельные болезни, затрагивающие только ногти и окружающие их ткани.
Только профессиональный врач и клинические исследования способны дать точный ответ, в чем причина патологии. Может, это стадия псориаза или грибковая инфекция, а может нехватка витаминов или просто сбой в щитовидке или желудочно-кишечном тракте.
Это лечится?
Способ лечения ногтей будет зависеть от причины заболеваний и подходов к устранению конкретной проблемы. Например, при лечении грибковой инфекции ногтевых пластин всегда нужно учитывать варикозное расширение вен или сахарный диабет.
Чем раньше будет выявлена причина внешних изменений ногтей, тем раньше начнется лечение. Не запускайте проблему, она не рассосется сама.
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