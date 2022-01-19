Группа ученых из Колумбийского университета разработала тест-систему, которая по анализу крови может определить биологический возраст человека, а также вычислить, как быстро он стареет. В основу исследований легло ДНК — именно в ее строении и кроется разгадка, говорят исследователи.
Тест получил название DunedinPACE (расшифровывается как Pace of Aging Computed from the Epigenome — «Темпы старения, рассчитанные по эпигеному»).
Справка
Эпигеном — совокупность всех эпигенетических маркеров, обуславливающих экспрессию генов в конкретной клетке. Если говорить проще, то это факторы, определяющие, какие из генов, составляющих геном, работают, а какие — отключены.
Эпигенетика — раздел генетики, направленный на исследования изменений активности генов, при которых структура ДНК остается прежней. Ученые изучают, как влияют на гены физические упражнения, место проживания, вредные привычки, питание, социальный статус, индекс массы тела, прием лекарств и т.д.
«Что делает DunedinPACE уникальным, так это то, что в то время как другие тесты направлены на то, чтобы измерить, сколько лет человеку, наш измеряет, стареете вы быстро или медленно», — комментирует доктор философии, доцент кафедры эпидемиологии в Колумбийской школе Mailman Даниэль Бельский. Его
Тест отслеживает изменения в 19 биомаркерах в различных системах организма. Участниками эксперимента стала тысяча новорожденных — они впервые были включены в исследование в 1972–1973 годах. Ученые следили, как изменяются их показатели в разном возрасте: когда всем участникам было 0, 26, 32, 38 и 45 лет.
Разработка помогла ученым оценить, как быстро стареет организм, какие факторы на это влияют (так, самыми возрастными по биологическим показателям оказались те, кто жил в бедности, занимался криминалом, а также стал жертвой психического, бытового или сексуального насилия).
«Наше исследование доказывает, что можно измерить темп старения или скорость увядания тела человека. В совокупности эти измерения могут помочь нам понять факторы, которые способствуют ускоренному старению в группах риска, и определить, с помощью каких мер возможно замедлить процесс старения как в молодом, так и в пожилом организме», — заключил Даниэль Бельский.
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