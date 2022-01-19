«Что делает DunedinPACE уникальным, так это то, что в то время как другие тесты направлены на то, чтобы измерить, сколько лет человеку, наш измеряет, стареете вы быстро или медленно», — комментирует доктор философии, доцент кафедры эпидемиологии в Колумбийской школе Mailman Даниэль Бельский. Его цитирует портал Neurosciencenews.

Тест отслеживает изменения в 19 биомаркерах в различных системах организма. Участниками эксперимента стала тысяча новорожденных — они впервые были включены в исследование в 1972–1973 годах. Ученые следили, как изменяются их показатели в разном возрасте: когда всем участникам было 0, 26, 32, 38 и 45 лет.

Разработка помогла ученым оценить, как быстро стареет организм, какие факторы на это влияют (так, самыми возрастными по биологическим показателям оказались те, кто жил в бедности, занимался криминалом, а также стал жертвой психического, бытового или сексуального насилия).