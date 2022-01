Группа ученых из Колумбийского университета разработала тест-систему, которая по анализу крови может определить биологический возраст человека, а также вычислить, как быстро он стареет. В основу исследований легло ДНК — именно в ее строении и кроется разгадка, говорят исследователи.

Тест получил название DunedinPACE (расшифровывается как Pace of Aging Computed from the Epigenome — «Темпы старения, рассчитанные по эпигеному»).