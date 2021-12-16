К 2050 году на планете будет жить больше 2 млрд человек старше 60 лет, считают в ВОЗ. Не удивительно, что уже сейчас многие склонны беспокоиться о своем состоянии здоровья в старости.
Врачи не устают повторять — каким будет каждый конкретный человек, когда (если) достигнет пожилого возраста, зависит в том числе и от того образа жизни, который он ведет сейчас и выбора, который делает ежедневно.
Мы собрали пять привычек, из-за которых мы стареем раньше времени.
Просмотр телевизора
Нет ничего плохого в том, чтобы иногда «залипать» в сериалы по ночам, но не позволяйте формироваться привычке часами сидеть или лежать на диване перед «голубым экраном».
Также доказано, что у телелюбителей снижается объем серого вещества, которое отвечает за ряд важных нейронных процессов — таких, как принятие решений.
Мало движения в течение дня
На умственное и физическое здоровье очень влияет то, как много вы двигаетесь в течение дня. Если ваша реальность — сидячая работа, а в выходные вы любите поваляться в кровати, то вряд ли вы останетесь надолго молодым — с точки зрения биологии.
- Сидячий образ жизни увеличивает склонность к заболеваниям, связанным со старением, и преждевременной смерти, — говорится в исследовании.
Ученые также выяснили, что кардиотренировки (к ним можно отнести и интенсивную уборку квартиры, мытье окон и посуды) влияют на увеличение объемов серого вещества в мозге.
- Физическая активность — профилактика когнитивного спада, связанного со старением, — говорит автор исследования из
Нарушение режима сна
Сон — это способ борьбы со старением, поэтому его количеству и качеству стоит уделить первоочередное внимание. Ученые
Другое
- У женщин с дефицитом сна проявляются признаки преждевременного старения кожи и снижение способности кожи восстанавливаться после пребывания на солнце, — говорят авторы исследования.
Интернет-серфинг
Ученые советуют отложить смартфон в сторону, взять в руки книгу или лист бумаги.
- Чтение книг и журналов, написание писем, игра в шахматы или шашки, — все это простые занятия, которые могут способствовать сохранению функций мозга, — говорит соавтор исследования.
Любопытно, что чтение может еще и улучшить зрение. Так, очки не понадобятся тем, кто любит читать на улице при дневном свете, говорится в
Вы часто психуете
Выяснилось также, что участники исследования, которые показали эмоциональную устойчивость и способность к самоконтролю, смогли минимизировать последствия стресса и были менее подвержены старению.
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