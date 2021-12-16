К 2050 году на планете будет жить больше 2 млрд человек старше 60 лет, считают в ВОЗ. Не удивительно, что уже сейчас многие склонны беспокоиться о своем состоянии здоровья в старости.

Врачи не устают повторять — каким будет каждый конкретный человек, когда (если) достигнет пожилого возраста, зависит в том числе и от того образа жизни, который он ведет сейчас и выбора, который делает ежедневно.

Мы собрали пять привычек, из-за которых мы стареем раньше времени.