старость привычки
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К 2050 году на планете будет жить больше 2 млрд человек старше 60 лет, считают в ВОЗ. Не удивительно, что уже сейчас многие склонны беспокоиться о своем состоянии здоровья в старости.

Врачи не устают повторять — каким будет каждый конкретный человек, когда (если) достигнет пожилого возраста, зависит в том числе и от того образа жизни, который он ведет сейчас и выбора, который делает ежедневно.

Мы собрали пять привычек, из-за которых мы стареем раньше времени.

Просмотр телевизора

Нет ничего плохого в том, чтобы иногда «залипать» в сериалы по ночам, но не позволяйте формироваться привычке часами сидеть или лежать на диване перед «голубым экраном». Исследование Американской кардиологической ассоциации показывает, что человек среднего возраста, который слишком много времени смотрит телевизор (не обязательно новости), с бОльшей долей вероятности в пожилом возрасте столкнется со снижением памяти, умственной работоспособности и других  когнитивных функций и здоровья мозга.

Также доказано, что у телелюбителей снижается объем серого вещества, которое отвечает за ряд важных нейронных процессов — таких, как принятие решений.

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Мало движения в течение дня

На умственное и физическое здоровье очень влияет то, как много вы двигаетесь в течение дня. Если ваша реальность — сидячая работа, а в выходные вы любите поваляться в кровати, то вряд ли вы останетесь надолго молодым — с точки зрения биологии. Исследования, опубликованные в JAMA и Archives Journals, показывают, что люди, которые физически активны в свободное от работы время, биологически моложе, чем те, кто ведет малоподвижный образ жизни. 

- Сидячий образ жизни увеличивает склонность к заболеваниям, связанным со старением, и преждевременной смерти, — говорится в исследовании. 

Ученые также выяснили, что кардиотренировки (к ним можно отнести и интенсивную уборку квартиры, мытье окон и посуды) влияют на увеличение объемов серого вещества в мозге.

- Физическая активность — профилактика когнитивного спада, связанного со старением, — говорит автор исследования из Mayo Clinic.

Фото №1 - Названы 5 повседневных привычек, которые нас старят
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Нарушение режима сна

Сон — это способ борьбы со старением, поэтому его количеству и качеству стоит уделить первоочередное внимание. Ученые выяснили, что у человека средних лет, который регулярно спит меньше 6 часов в сутки, снижение когнитивных функций происходит на 4-7 лет раньше. Потеря памяти в пожилом возрасте, утрата умственной работоспособности — все это расплата за то, что вы ложитесь поздно, а встаете рано.

Другое исследование, опубликованные в журнале Clinical and Experimental Dermatology, обнаружило, что недостаток сна очень плохо влияет на состояние кожи.

- У женщин с дефицитом сна проявляются признаки преждевременного старения кожи и снижение способности кожи восстанавливаться после пребывания на солнце, — говорят авторы исследования.  

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Интернет-серфинг

Исследования показывают, что длительное воздействие синего света, излучаемого компьютерами, смартфонами и другими гаджетами, может повреждать клетки мозга, стать причиной нейродегенеративных  заболеваний, ускоряет процесс старения, сокращает продолжительность жизни.

Ученые советуют отложить смартфон в сторону, взять в руки книгу или лист бумаги. Исследование американских ученых показало, что письмо и чтение помогают сохранить «структурную целостность» нашего мозга. 

- Чтение книг и журналов, написание писем, игра в шахматы или шашки, — все это простые занятия, которые могут способствовать сохранению функций мозга, — говорит соавтор исследования.

Любопытно, что чтение может еще и улучшить зрение. Так, очки не понадобятся тем, кто любит читать на улице при дневном свете, говорится в исследовании в Cell Reports.

Вы часто психуете

Исследование Йельского университета показывает, что хронический стресс заставляет наши биологические часы «тикать» быстрее. Те из 400 участников исследования, кто сообщал о более высоком уровне стресса, демонстрировали признаки ускоренного старения — у них изменялись показатели маркеров болезней, связанных с возрастом.

Выяснилось также, что участники исследования, которые показали эмоциональную устойчивость и способность к самоконтролю, смогли минимизировать последствия стресса и были менее подвержены старению.

Анна Майская