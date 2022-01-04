Проявления нового варианта отличаются от «классической» коронавирусной инфекции. В Национальной службе здравоохранения Великобритании (NHS) в топ-3 симптомов COVID-19 называют высокую температуру, кашель, а также потерю или изменения запахов и вкуса. При заражении омикроном пациенты и врачи описывают проявления, больше похожие на простуду, часто легкую. Есть и менее известные признаки — на коже, губах и ногтях,
Согласно исследованию крупнейшего приложения для изучения и отслеживания симптомов коронавируса ZOE, вот 5 самых частых симптомов при заражении омикроном:
Першение в горле;
Насморк;
Чихание;
Слабая боль в мышцах;
Усталость.
Другие симптомы включают также заложенность носа, «мозговой туман», ночную потливость, кожную сыпь (многие заразившиеся отмечают, что красная сыпь появляется на тыльной стороне рук, на ногах, под коленями) и боль в глазах, на которую тоже жалуются некоторые инфицированные.
Для справки
В России первые случаи «омикрона» зарегистрировали еще в начале декабря. Тогда новый штамм привезли туристы, вернувшиеся из ЮАР. Позже глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что в стране обнаружили и незавозные случаи заражения «омикроном». Два случая зафиксированы и в Петербурге — один у молодой девушки, выписанной из больницы незадолго до новогодних праздников.
Как проявляется омикрон у привитых
Ранее эксперты Национальной службы здравоохранения Великобритании рассказали об особых симптомах заражения омикрон-штаммом у вакцинированных.
Заразившиеся «омикроном» после прививки жаловались на потерю аппетита, тошноту и рвоту. Потом к этим симптомам у многих присоединялись небольшая температура, боли в горле и головные боли.
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