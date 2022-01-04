Проявления нового варианта отличаются от «классической» коронавирусной инфекции. В Национальной службе здравоохранения Великобритании (NHS) в топ-3 симптомов COVID-19 называют высокую температуру, кашель, а также потерю или изменения запахов и вкуса. При заражении омикроном пациенты и врачи описывают проявления, больше похожие на простуду, часто легкую. Есть и менее известные признаки — на коже, губах и ногтях, пишет The Mirror со ссылкой на данные Американского центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC). Так, специалисты предупредили, что следует сразу обратиться за медпомощью, если кожа, губы или ногти стали бледными, серыми или синими — в зависимости от общего тона кожи человека. Такое изменение цвета, по словам медиков, может указывать на низкий уровень кислорода в крови (сатурации). Кроме того, надо обращать внимание на трудности с дыханием, постоянную боль или ощущение сдавленности в груди, спутанность сознания.

Согласно исследованию крупнейшего приложения для изучения и отслеживания симптомов коронавируса ZOE, вот 5 самых частых симптомов при заражении омикроном:

Першение в горле;

Насморк;

Чихание;

Слабая боль в мышцах;

Усталость.

Другие симптомы включают также заложенность носа, «мозговой туман», ночную потливость, кожную сыпь (многие заразившиеся отмечают, что красная сыпь появляется на тыльной стороне рук, на ногах, под коленями) и боль в глазах, на которую тоже жалуются некоторые инфицированные.