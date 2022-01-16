«Сахарный диабет — это не заболевание, а образ жизни» — так иногда описывают эту патологию врачи-эндокринологи, поскольку после того, как диагноз поставлен, от человека потребуются радикальные изменения в привычной жизни. Помимо того, что придется изменить подходы к питанию, регулярно посещать врача и контролировать уровень глюкозы дома, при помощи глюкометра, потребуется еще и изменить отношение к активности, начать делать хотя бы зарядку.
Диабетики боятся посещения спортзала, занятий спортом, переживая за уровень глюкозы и контроль болезни, но насколько они правы? На этот вопрос ответил врач-эндокринолог клиники IDM Волгограда, члена Ассоциации Эндокринологов России Екатерины Ерминской.
Екатерина Ерминская
Эндокринология
врач эндокринолог клиники IDM г. Волгограда, Член Ассоциации Эндокринологов Россииwww.instagram.com/endocrinolog_erminskaya_vlg_/
Можно ли при диабете заниматься спортом?
Если речь об умеренных занятиях, расширении физической активности без фанатизма и стремлений к профессиональным достижениям, то это пойдет на пользу диабетикам. Запрета на активность нет, более того, посильные нагрузки, занятия в спортзале или даже дома только улучшат состояние. Малоподвижность при диабете — плохой помощник в борьбе с нарушениями метаболизма.
При сахарном диабете 2-го типа физическая нагрузка способствует снижению уровня сахара крови, а в некоторых случаях и нормализации гликемии. То есть уровень глюкозы в крови при регулярных нагрузках может прийти к норме.
Активность также повышает чувствительность клеток к инсулину, они лучше реагируют на этот гормон. Поэтому физическая активность является неотъемлемой частью лечения в дополнение к диете и приему лекарственных препаратов.
Ограничения при диабете первого типа
При первом типе сахарного диабета поджелудочная железа практически не производит свой инсулин. При контроле за своим общим состоянием людям с СД 1-го типа, которым назначается только инсулинотерапия (введение инсулина в виде уколов), можно заниматься спортом, вплоть до профессионального, при отсутствии противопоказаний.
Важно только предварительно научиться правильно предотвращать развитие гипогликемии (снижения уровня сахара).
Временные противопоказания:
уровень глюкозы плазмы крови более 13 ммоль/л в сочетании с кетонами в моче (кетонурия);
концентрация глюкозы более 16 ммоль/л, даже без кетонурии.
Это связано с тем, что физическая нагрузка в условиях дефицита инсулина будет усиливать повышение глюкозы в крови, тем самым повышая риск осложнений.
различные виды кровоизлияний на глазном дне (гемофтальм, отслойка сетчатки, первые полгода после лазерного лечения сетчатки);
неконтролируемое повышение артериального давления, ишемическая болезнь сердца, постинфарктный острый период (в этой ситуации необходимо согласовывать вид и объем нагрузки с кардиологом);
серьезные поражения нервной системы при длительной гипергликемии с потерей чувствительности в руках, ногах;
тяжелое поражение почек (так называемые диабетические нефропатии).
«Хорошие» и «плохие» виды спорта
Конечно, диабетикам стоит проявить разумность при выборе тех или иных спортивных занятий. Например, при серьезных осложнениях сосудов глазного дна, Екатерина Ерминская рекомендует воздержаться от таких видов спорта, как:
бокс,
бег,
поднятие тяжестей.
Из-за них повышается риск повреждения сосудов, повышения артериального давления.
С осторожностью нужно заниматься видами спорта, при которых затруднительно оценить свое состояние, вовремя оказать себе помощь:
подводное плавание,
серфинг,
водное поло.
Во время или после физической нагрузки вероятно снижение глюкозы (гипогликемия), поэтому нагрузка должна быть запланированной. Это нужно, чтобы правильно рассчитать дозу инсулина перед, тем самым предотвращая резкое снижение сахара.
Когда и как измерять сахар
Большинство современных сахароснижающих препаратов не вызывают резкого снижения глюкозы в крови (гипогликемию), поэтому контроль крови желателен до нагрузки и при плохом самочувствии. Если человек принимает препараты из группы сульфонилмочевины, которые могут вызывать гипогликемию, то контроль глюкозы желателен до и после физической нагрузки, а также при плохом самочувствии.
Планируя нагрузку, любой пациент с сахарным диабетом должен иметь при себе глюкометр (прибор для измерения глюкозы крови), воду, запасы углеводов:
быстрых, (например, сок);
медленных, (например, хлеб),
чтобы в случае снижение сахара ниже целевых значений, при плохом самочувствии дать организму энергию в виде углеводов.
Когда надо есть
При кратковременной физической нагрузке (например, скандинавской ходьбе, плавании, продолжительностью не более 2 часов) потребуется дополнительный контроль глюкозы крови до и после нагрузки. Необходимо также решить вопрос о дополнительном приеме медленных углеводов 1-2 хлебных единицы (например, бутерброд), при уровне глюкозы 6 ммоль и ниже. Если измерить уровень сахара в крови до и после нагрузки возможности нет, стоит принять по 1-2 хлебных единицы до и после занятий.
Если глюкоза более 13 ммоль/л, то дополнительно принимать медленные углеводы не нужно. Для каждого возраста, стажа диабета, сопутствующей патологии целевой уровень гликемии разный, обсуждается индивидуально с врачом.
Длительная физическая нагрузка, более 2 часов должна тоже планироваться. При себе нужно иметь глюкометр, воду, запасы медленных и быстрых углеводов. Если это, например, интенсивная работа на участке, в спортивном зале, необходимо оценивать гликемию до, во время и после нагрузки, при плохом самочувствии, заблаговременно снизить дозу инсулина короткого и продленного действия на 20-50%.
При гликемии ниже 7 ммоль/л нужно съесть 1-2 ХЕ медленных углеводов (бутерброд), при гликемии ниже 5ммоль/л — быстрых углеводов (выпить сок, сладкий чай).
Нужно ли менять питьевой режим при СД и тренировках
При диабете 1 и 2 типов, особенно при физической нагрузке, желателен прием негазированной воды. Суточная норма индивидуальна, чаще всего пьют 30-40 мл на каждый килограмм идеальной массы тела, но не более 2,5 л. Однако изнурять себя, пытаясь выпить 2 литра воды в сутки, не нужно.
Все люди индивидуальны, имеют разный стаж диабета, осложнения, разный вес и физическую активность, возраст, поэтому прием воды по желанию.
Если планируется физическая активность, не забудьте взять воду, так как длительный недостаток воды может привести к обезвоживанию, особенно в жаркое время года. А для лиц с сахарным диабетом потеря около 30% жидкости, может быть опасна.
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