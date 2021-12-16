«Сладкое зло»

Развитие первого типа диабета не связано с увлечением сладким — это аутоиммунное генетическое заболевание, поясняет Марина Карташова. А вот второй тип можно немного «раскормить» при лишнем весе и на фоне злоупотребления глюкозой и фруктозой.

— Наша боль — это питание, — продолжила врач. — В последнее время у меня все больше пациентов-подростков в возрасте от 12 лет. Я прошу их ежедневно вести дневники питания и вижу, что у детей с утра до вечера только углеводные приемы пищи. С утра, например, чай с пончиком, в школе — макароны с непонятной сосиской, после школы можно забежать с друзьями за фастфудом, а на ужин только сок и кусок торта — и так изо дня в день. Исходя из дневников питания, что мне присылают, могу сказать, что белка люди очень сильно не добирают. Обилие шуршащих пакетиков с «кормом», как я это называю, способствует ожирению и инсулинорезистентности, особенно у подростков. Но и взрослые не отстают: много фастфуда, заварной еды, кофейни и пирожковые на каждом шагу — и вот у некоторых питание уже состоит из одних углеводов. В садиках то же самое: важно, чтобы дети были сытыми, а углеводами накормить их проще всего.

У людей с диагнозом «диабет» — свои отношения со сладким. Казалось бы, если под рукой есть инсулин короткого действия, то с первым типом можно съесть практически все: главное — рассчитать дозу, добавила эксперт. Но с углеводами и продуктами с высоким гликемическим индексом инсулин может не успевать за ростом сахара в крови, так что такие продукты можно позволять с «подколкой» крайне редко. При втором типе диабета и сидячем образе жизни пассивный мышечный аппарат забирает на себя сахар из кровеносного русла — здесь ни о какой компенсации инсулином при неправильном питании речи быть не может.

— Так как у нас растет количество пациентов с ожирением и избытком веса, то и, соответственно, с диабетом тоже, — продолжила Кристина Казакевич. — Это проблема нашего времени: здоровое питание требует усилий, выбора, приготовления, а купить готовое и быстрое гораздо проще. Если взрослый может осознанно корректировать то, что он ест, то с детьми сложнее — особенно в школах, где есть автоматы и буфеты со сладкими напитками и шоколадками. Возможно, это следует контролировать на национальном уровне.

Что касается пациентов с диагнозом, то, по словам эксперта, им не рекомендуется есть продукты из пшеничной муки и содержащие сахар. Фрукты нельзя есть неограниченно, но допускаются яблоки, цитрусовые, несладкие ягоды.

— Огромная доля нашей пищи углеводистая, от нее минимальная польза и лишь один положительный эффект — кратковременная стимуляция головного мозга, выработка эндорфинов, — рассказала Ирина Марьянченко. — Важно помнить, что питание детей начинается с организации питания в семье — это довольно сложно, но надо пытаться сокращать потребление быстрых углеводов.