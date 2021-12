— Очень часто стали выявлять MODY диабет (maturity onset diabetes of the young, диабет зрелого типа у молодых) и LADA-диабет (latent autoimmune diabetes in adults, латентный диабет взрослых), — добавила Марина Карташова , врач эндокринолог-диабетолог высшей категории, нутрициолог медицинского центра «Генезис». — LADA — медленно прогрессирующий диабет первого типа, который начинается как второй: пациентов ведут на таблетках, но при обследовании выясняется, что С-пептид секреции поджелудочной железы уже снижен, и закачивают такие пациенты уже на инсулине. А MODY — это диабет второго типа у детей с лишней массой тела.

По словам эксперта, диабет первого типа уже на ранней стадии проявляется яркими симптомами — снижение веса, выраженная жажда, полиурия, ухудшение общего самочувствия. Второй же тип протекает исподволь, скрыто. Зачастую внимание к пациенту могут проявить врачи других специальностей — например, гинекологи в случае частых вагинитов, молочницы, зуда или дерматологам, заметившие частые рецидивирующие кожные заболевания, а также офтальмологи, которые обнаруживают специфическое изменение сосудов глазного дна. При всех этих проявлениях пациенту советуют сдать анализы на сахар в крови.

— У детей чаще встречается первый тип с инсулиновой недостаточностью, — продолжила Кристина Казакевич. — Симптомы те же, что и у взрослых: при возникновении в раннем детском возрасте наблюдаются еще и задержка в развитии, плохой набор массы тела. Но сейчас диабет второго типа у детей встречается все чаще — при избыточной массе тела. И это повод провериться. Что касается диабета беременных, то повышение у них сахара не проявляется никакой клинической картиной и не имеет симптомов.