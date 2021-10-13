Что касается диабета, то в начале исследования диабет 2 типа был у 9% участников. У каждого третьего было состояние преддиабета.

Спустя двенадцать лет у некоторых участников наблюдалось снижение когнитивных способностей. Почти у 30% развились когнитивные нарушения. У 20% деменция прогрессировала.

Исследователи смогли провести детальный анализ роли диабета 2 типа в развитии болезни и обнаружили, что важным фактором является то, насколько хорошо контролируется диабет, а не наличие самого заболевания .

«Важно именно то, насколько хорошо человек контролирует диабет. Поскольку в настоящее время нет лекарства от деменции, профилактика жизненно важна, и здесь у нас есть доказательства того, что это можно сделать путем тщательного контроля диабета», — говорит Эбигейл Дав, одна из авторов исследования.