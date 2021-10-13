Сахарный диабет — одно из самых распространенных заболеваний в мире. По статистике, с каждый годом людей, у которых выявляют эту болезнь, становится все больше. Ранее ученые уже пришли к выводу, что сахарный диабет может спровоцировать деменцию в преклонном возрасте,
Однако исследователи до сих пор до конца не выяснили причины этой странной взаимосвязи. Ученые из Швеции, как и их коллеги, тоже заинтересовались этим вопросом. После ряда исследований они смогли выяснить, что риски развития деменции провоцирует именно плохо контролируемый сахарный диабет 2 типа. Результаты опубликованы в журнале Alzheimer's & Dementia: The Journal of the Alzheimer's Association.
Справка
Сахарный диабет 2 типа — тяжелое хроническое эндокринное заболевание. Оно появляется из-за нарушения восприимчивости клеток к инсулину, который вырабатывается поджелудочной железой. Этот гормон контролирует уровень сахара в крови.
В ходе эксперимента исследователи из Каролинского института в Швеции в течение двенадцати лет наблюдали за 2500 людьми в возрасте старше 60 лет. В начале исследования ни у одного из участников не было деменции, но у 700 из них были когнитивные нарушения (доклиническая деменция). У остальных никаких когнитивных нарушений не зафиксировали. Группе измерили долгосрочные уровни глюкозы в крови (HbA1C) и CRP — маркеры воспаления.
Что касается диабета, то в начале исследования диабет 2 типа был у 9% участников. У каждого третьего было состояние преддиабета.
Спустя двенадцать лет у некоторых участников наблюдалось снижение когнитивных способностей. Почти у 30% развились когнитивные нарушения. У 20% деменция прогрессировала.
Исследователи смогли провести детальный анализ роли диабета 2 типа в развитии болезни и обнаружили, что важным фактором является то, насколько хорошо контролируется диабет, а не наличие самого заболевания.
«Важно именно то, насколько хорошо человек контролирует диабет. Поскольку в настоящее время нет лекарства от деменции, профилактика жизненно важна, и здесь у нас есть доказательства того, что это можно сделать путем тщательного контроля диабета», — говорит Эбигейл Дав, одна из авторов исследования.
Кстати
Еще одно прогрессирующее заболевание, которое может изначально никак не заявлять о себе — болезнь Паркинсона. Как
Результаты исследования показали, что при высоком артериальном давлении повреждаются нервные клетки, которые производят «сигнальный» дофамин. Эти самые нервные клетки также повреждаются (и даже «теряются») у людей с болезнью Паркинсона.
Так, ученые из Национального института неврологии в Сингапуре исследовали связь между гипертонией и риском развития болезни Паркинсона. В эксперименте принял участие 671 пациент с болезнью Паркинсона (средний возраст 63,9 года) и такое же количество здоровых людей (средний возраст 63,5 года) без нейродегенеративных заболеваний. Число курящих и некурящих было одинаковым. Результаты показали: у 41% людей с гипертонией была зафиксирована болезнь Паркинсона. В то время как в контрольной группе (в ней не было гипертоников) болезнь Паркинсона развилась только у 30% испытуемых.
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