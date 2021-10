Сахарный диабет — одно из самых распространенных заболеваний в мире. По статистике, с каждый годом людей, у которых выявляют эту болезнь, становится все больше. Ранее ученые уже пришли к выводу, что сахарный диабет может спровоцировать деменцию в преклонном возрасте, пишет британское издание Express.

Однако исследователи до сих пор до конца не выяснили причины этой странной взаимосвязи. Ученые из Швеции, как и их коллеги, тоже заинтересовались этим вопросом. После ряда исследований они смогли выяснить, что риски развития деменции провоцирует именно плохо контролируемый сахарный диабет 2 типа . Результаты опубликованы в журнале Alzheimer's & Dementia: The Journal of the Alzheimer's Association.