Если после тренировки трясет. Спортивный врач назвал четыре причины плохого самочувствия после занятий

Если вы когда-либо делали планку или приседания, вам знакомо ощущение дрожи в мышцах. Для этих упражнений - вполне нормальное явление. Но вот если дрожь остается и после тренировки, это может быть поводом для беспокойства. Четыре причины, из-за которых вы можете ощущать дрожь, слабость или головокружение, когда выходите из спортзала, назвал спортивный врач.

"Если вы чувствуете себя после интенсивной тренировки так, будто врезались в поезд - обессиленным, истощенным с ощущением дрожи в мышцах, у вас есть есть повод для беспокойства. Существует четыре причины такого состояния. Некоторые из них могут быть очень опасны для здоровья," - говорит американский спортивный врач Дж. П. Родригес.

1. Вы очень устали

"В некоторых случаях дрожь - это просто следствие того, что ваши мышцы "сожгли" свои энергетические резервы, - говорит Родригес. - Вероятно и нервное переутомление. Ваш спинной мозг посылает сигналы нервам в мышцах, а химические вещества, используемые для отправки этих сообщений, могут истощиться во время тренировки. В результате вы дрожите, как дерево на ветру".

2. Вы обезвожены

"Если вы заканчиваете тренировку с почти полной бутылкой воды и вас трясет, причиной может быть обезвоживание, - говорит врач. - Ваши мышцы на 75% состоят из воды и нуждаются в ней для транспортировки важных питательных веществ, поэтому они не могут работать в полную силу, когда у вас дефицит жидкости".

Рекомендуется выпивать 400-500 мл воды за пару часов до тренировки, а затем еще стакан воды - за полчаса, рекомендует врач. Во время занятий стоит регулярно "пополнять" запасы воды в организме каждые 10-20 минут.

"Пейте обязательно, ведь даже небольшое обезвоживание серьезно повлияет на ваше состояние", - отмечает Родригес.

3. Вы переборщили с кофеином

"Слишком много кофеина - частая причина дрожи во время или после тренировки", - предупреждает врач и рекомендует с осторожностью относиться к "стимулирующим" напиткам перед тренировкой, они повышают уровень адреналина и могут вызвать дискомфорт и дрожь.

4. У вас низкий уровень сахара в крови

По словам Родригеса, тяжелая гипогликемия довольно редко встречается у здоровых людей и является маловероятной причиной дрожи во время или после тренировки.

"Но если у вас диабет (и вы даже можете об этом не знать), уровень сахара в крови может стать причиной плохого самочувствия. В этом случае важно поговорить с врачом, пройти обследование и затем решить, как лучше всего организовать тренировки", - советует доктор.

Особенно важно обращать внимание на появление неожиданной дрожи в теле во время сложного упражнения - например, при поднятии тяжестей, во время занятий по скалолазанию.

"Если вас трясет в середине тренировки, самое важное, что нужно понимать, - это то, что ваши мышцы в этот момент не контролируются. Обязательно остановитесь, сделайте перерыв, - рекомендует Родригес. - Устранить дискомфорт помогут небольшое количество углеводов, например, энергетический батончик, или "спортивный" напиток (их называют электролитами, они обогащены минеральными веществами - Прим. ред.). Если же такое состояние не проходит в течение нескольких минут и вас долго трясет после тренировки и отдыха, то обязательно стоит обратиться к врачу".