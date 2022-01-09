Подолог Сангаджиева рассказала, как навсегда избавиться от вросшего ногтя

Врастание края ногтевой пластинки в кожу и подлежащие ткани в медицине называют термином онихокриптоз. Обычно проблема возникать на ногах, в области большого пальца: по боковому краю формируется припухлость, отек и болезненность, а затем — нагноение и образование грануляций. Это воспаленные отекшие красные участки, где разрастаются лишние ткани: в народе их еще называют «дикое мясо». Воспаление может длиться неделями, то уменьшаясь, то усиливаясь.

Если человек сам пытается подрезать углы ногтя, проблема устраняется лишь на время, а по мере роста ногтевой пластины становится только хуже. О том, как лечить онихокриптоз, «Доктор Питер» поговорил с врачом-дерматовенерологом, подологом Московской Клиники Гиляной Сангаджиевой.