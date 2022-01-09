Подолог Сангаджиева рассказала, как навсегда избавиться от вросшего ногтя

Врастание края ногтевой пластинки в кожу и подлежащие ткани в медицине называют термином онихокриптоз. Обычно проблема возникать на ногах, в области большого пальца: по боковому краю формируется припухлость, отек и болезненность, а затем — нагноение и образование грануляций. Это воспаленные отекшие красные участки, где разрастаются лишние ткани: в народе их еще называют «дикое мясо». Воспаление может длиться неделями, то уменьшаясь, то усиливаясь.
Если человек сам пытается подрезать углы ногтя, проблема устраняется лишь на время, а по мере роста ногтевой пластины становится только хуже. О том, как лечить онихокриптоз, «Доктор Питер» поговорил с врачом-дерматовенерологом, подологом Московской Клиники Гиляной Сангаджиевой.
Гиляна Сангаджиева
Дерматология, подология
Врач-дерматовенеролог, подологwww.instagram.com/p/CV0SUW8AOLG/
- Почему врастают ногти?
- Врастание ногтевой пластины в боковой валик — довольно частая проблема. Причины могут носить разный характер, зачастую они зависят от внешних факторов:
ношение узкой обуви;
выбор сильно обтягивающих стопу носков, чулок, колгот;
неправильное подстригание углов.
И внутренних причин:
гипергидроз (сильная потливость стоп);
избыточная масса тела;
деформации стоп, при которых пальцы давят друг на друга;
ониходистрофии (скрученный, утолщенный ноготь);
индивидуальные особенности ногтевого аппарата (крупные боковые валики, ноготь посажен глубоко).
Все эти причины в равной степени наблюдаются как у мужчин, так и женщин.
Но самая частая категория пациентов — это дети. У них проблему провоцируют неправильное подстригание ногтей, влажные стопы, обувь не по размеру или без должной фиксации в области голеностопа.
- Почему страдает большой палец?
- Если рассматривать биомеханику стопы, то первые пальцы испытывают бОльшую нагрузку во время ходьбы, чем остальные. Воздействие таких факторов как узкая обувь, большой вес пациента, гипергидроз отражается в первую очередь на этих пальцах. Остальные пальчики страдают реже, чаще это однократные случаи, которые легко лечатся консервативно и еще реже рецидивируют. Ногти на руках не врастают — на них нет такой нагрузки, как на стопе.
Как избавиться от вросшего ногтя
В классическом представлении лечение вросшего ногтя — хирургическое вмешательство. Проще говоря, нужно удалить часть ногтя, которая травмирует ткани. Это больно, долго и часто ведет к рецидивам, ведь ноготь снова растет.
На начальных стадиях воспаление можно победить и без хирургического вмешательства. В первую очередь нужно исключить ношение тесной обуви. Лечение в домашних условиях не всегда эффективно и, чем раньше пациент человек обращается за помощью, тем лучше.
Есть альтернативные методы лечения:
врастающий угол корректируется специальным педикюрным инструментом в стерильных условиях;
тампонирование боковых валиков — прокладывание зоны вросшего угла нетканым дышащим материалом, который изолирует подлежащие ткани от ногтя, слегка приподнимая его;
корректирующие системы для ногтей (титановые нити, пластинки). Они могут быть крючковыми, клеевыми, иметь вид пластин, проволоки. Установка систем совершенно безболезненна, а их действие связано с изменением конфигурации ногтевой пластины по мере ее роста. Во время роста ноготь приподнимается, выравнивается и уже не впивается в привычный раневой канал.
С помощью корректирующих систем удается добиться стойкого положительного эффекта в коррекции проблемы вросшего ногтя.
5 советов врача: как не допустить врастания ногтей
Выбирайте обувь с запасом по длине стельки от 0,5 до 1 см, с широким свободным мысом и фиксацией в области голеностопного сустава.
Не злоупотребляйте ношением узких туфель, ботинок. Исключите ношение тесных носочков, следочков, капроновых колготок и чулков. Покупайте носки на 2 размера больше имеющегося.
Правильно ухаживайте за стопой: после мытья необходимо тщательно высушивать кожу стопы, пространства между пальцами. При избыточном потоотделении чаще меняйте носки, сушите обувь, используйте косметические средства для коррекции данной ситуации. Важно следить за длиной ногтей, не перенашивать под покрытием гель-лаков.
Нужно правильно стричь ногти: делайте срез ровным, прямым, не старайтесь убирать длину одним движением, срезайте по частям, не залезая в углы. Также для придания формы можно использовать пилочку.
При наличии деформации пальцев стопы, показано ношение индивидуальных ортезов, которые распределяют давление и снижают риски врастания ногтей. Для людей с патологиями ногтей рекомендуется наблюдение у дерматолога, подолога и специальный парамедицинский педикюр.
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