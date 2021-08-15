ногти ноги диагностика
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Ногти на ногах мы рассматриваем гораздо реже, чем на руках. И зря. Их состояние и неожиданные изменения могут сигналить о самых разных заболеваниях, «затаившихся» в организме, считает врач-ортопед, подолог, доктор медицины Дина Гохил, пишет издание Daily Mail.

Дина Гохил

Дина Гохил

ортопедия

врач-ортопед, подолог, автор YouTube-канала The Foot Scraper: DG Podiatrist

Бледные ногти 

По словам эксперта, бледные ногти — самый очевидный признак старения. И если вам больше 60 лет, бледные ногти не должны быть поводом для беспокойства.

Но кроме того, такие ногти могут говорить о плохом кровообращении, анемии или недостатке полезных веществ из-за диет и неправильного питания.

- Также вероятны сбои в работе сердца, почек или печени, поэтому стоит пройти обследование, — говорит Дина Гохил. — Если у матово-белых ногтей есть еще и узкая розовая полоска на кончике — это может быть патология, которую называют «ногти Терри». Наиболее характерен этот симптом для пациентов с циррозом печени и сердечной недостаточностью. Увидеть такую полоску можно и на ногтях рук.

Фото №1 - От анемии до рака: опасные болезни, которые можно определить по цвету ногтей на ногах
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Желтые ногти на ногах

Самые безобидные причины — слишком частое использование лака для ногтей или курение, говорит ортопед. Чтобы ноготь побелел, иногда достаточно протереть его маслом чайного дерева или мазью с витамином E. Но если ноготь долго остается желтым, то это уже может сигналить о серьезных заболеваниях — грибке ногтей, диабете, псориазе или даже проблемах с щитовидной железой. 

- Если не лечить, ногти могут продолжать портиться, утолщаться и даже разрушаться, — отмечает врач. — Если же лечение не помогает, это может быть признаком чего-то более серьезного, например, рака кожи.

Дина добавляет, что существует также «синдром желтых ногтей», который может быть вызван множеством факторов, включая ревматоидный артрит, скопление жидкости в плевральной полости, а также респираторными заболеваниями.

Синеватые ногти на ногах

Если вам кажется, что ногти вдруг стали синюшными, то проблема не в самой ногтевой пластине, а ногтевым ложе под ним. Такой симптом может говорить о цианозе. Проблема не является самостоятельной и говорит о наличии заболевания, связанного с повышенным содержанием трехвалентного железа и гемоглобина в крови.

Ортопед отмечает, что синеватые ногти на ногах также могут быть у людей с пневмонией, у пациентов с ВИЧ или из-за приема определенных препаратов.

Белые пятна на ногтях пальцев ног

В целом этот симптом не говорит о каких-то проблемах. Такие пятна совершенно безвредны.

- Они могут быть связаны с небольшой микротравмой, например, из-за удара о какую-то твердую поверхность или изгиба ногтя, — говорит она.  — Для здорового человека чаще всего это не повод для беспокойства. 

Ортопед отмечает, что в более серьезных случаях белые пятна на ногтях связаны с дефицитом цинка или грибковой инфекцией, а также плохим состоянием здоровья и недостатком питательных веществ. 

Почерневший ноготь на ноге

Также может появиться из-за полученной травмы и повреждении кровеносных сосудов в ногтевом ложе. 

- Из-за кровотечения под ногтем сам он чернеет, — объясняет ортопед.  — Обычно это проходит само по себе, но если нет, то стоит обратиться за помощью к врачу. Это может быть признаком анемии, диабета, заболевания почек или сердца. А самой серьезной причиной появления черных ногтей является меланома — самый опасный вид рака кожи. 

- Проявиться заболевание может в виде темно-коричневого или черного неровного пятна на ногте. Обратитесь за помощью к медицинскому работнику, если вы столкнулись с этим симптомом, — говорит Дина Гохил.

Анна Майская