Ногти на ногах мы рассматриваем гораздо реже, чем на руках. И зря. Их состояние и неожиданные изменения могут сигналить о самых разных заболеваниях, «затаившихся» в организме, считает врач-ортопед, подолог, доктор медицины Дина Гохил, пишет издание
Дина Гохил
ортопедия
врач-ортопед, подолог, автор YouTube-канала The Foot Scraper: DG Podiatrist
Бледные ногти
По словам эксперта, бледные ногти — самый очевидный признак старения. И если вам больше 60 лет, бледные ногти не должны быть поводом для беспокойства.
Но кроме того, такие ногти могут говорить о плохом кровообращении, анемии или недостатке полезных веществ из-за диет и неправильного питания.
- Также вероятны сбои в работе сердца, почек или печени, поэтому стоит пройти обследование, — говорит Дина Гохил. — Если у матово-белых ногтей есть еще и узкая розовая полоска на кончике — это может быть патология, которую называют «ногти Терри». Наиболее характерен этот симптом для пациентов с циррозом печени и сердечной недостаточностью. Увидеть такую полоску можно и на ногтях рук.
Желтые ногти на ногах
Самые безобидные причины — слишком частое использование лака для ногтей или курение, говорит ортопед. Чтобы ноготь побелел, иногда достаточно протереть его маслом чайного дерева или мазью с витамином E. Но если ноготь долго остается желтым, то это уже может сигналить о серьезных заболеваниях — грибке ногтей, диабете, псориазе или даже проблемах с щитовидной железой.
- Если не лечить, ногти могут продолжать портиться, утолщаться и даже разрушаться, — отмечает врач. — Если же лечение не помогает, это может быть признаком чего-то более серьезного, например, рака кожи.
Дина добавляет, что существует также «синдром желтых ногтей», который может быть вызван множеством факторов, включая ревматоидный артрит, скопление жидкости в плевральной полости, а также респираторными заболеваниями.
Синеватые ногти на ногах
Если вам кажется, что ногти вдруг стали синюшными, то проблема не в самой ногтевой пластине, а ногтевым ложе под ним. Такой симптом может говорить о цианозе. Проблема не является самостоятельной и говорит о наличии заболевания, связанного с повышенным содержанием трехвалентного железа и гемоглобина в крови.
Ортопед отмечает, что синеватые ногти на ногах также могут быть у людей с пневмонией, у пациентов с ВИЧ или из-за приема определенных препаратов.
Белые пятна на ногтях пальцев ног
В целом этот симптом не говорит о каких-то проблемах. Такие пятна совершенно безвредны.
- Они могут быть связаны с небольшой микротравмой, например, из-за удара о какую-то твердую поверхность или изгиба ногтя, — говорит она. — Для здорового человека чаще всего это не повод для беспокойства.
Ортопед отмечает, что в более серьезных случаях белые пятна на ногтях связаны с дефицитом цинка или грибковой инфекцией, а также плохим состоянием здоровья и недостатком питательных веществ.
Почерневший ноготь на ноге
Также может появиться из-за полученной травмы и повреждении кровеносных сосудов в ногтевом ложе.
- Из-за кровотечения под ногтем сам он чернеет, — объясняет ортопед. — Обычно это проходит само по себе, но если нет, то стоит обратиться за помощью к врачу. Это может быть признаком анемии, диабета, заболевания почек или сердца. А самой серьезной причиной появления черных ногтей является меланома — самый опасный вид рака кожи.
- Проявиться заболевание может в виде темно-коричневого или черного неровного пятна на ногте. Обратитесь за помощью к медицинскому работнику, если вы столкнулись с этим симптомом, — говорит Дина Гохил.
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