Бледные ногти

По словам эксперта, бледные ногти — самый очевидный признак старения. И если вам больше 60 лет, бледные ногти не должны быть поводом для беспокойства.

Но кроме того, такие ногти могут говорить о плохом кровообращении, анемии или недостатке полезных веществ из-за диет и неправильного питания.

- Также вероятны сбои в работе сердца, почек или печени, поэтому стоит пройти обследование, — говорит Дина Гохил. — Если у матово-белых ногтей есть еще и узкая розовая полоска на кончике — это может быть патология, которую называют «ногти Терри». Наиболее характерен этот симптом для пациентов с циррозом печени и сердечной недостаточностью. Увидеть такую полоску можно и на ногтях рук.