Гипертонию любят называть «тихим убийцей», потому что зачастую никаких симптомов у нее нет. А когда тревожные сигналы все же появляются, их легко можно спутать с проявлением какой-то другой болезни.

Как пишет Express, на высокое артериальное давление может указывать боль в больших пальцах ног — характерный признак подагры. И хотя у таких внезапных обострений боли могут быть разные причины, по данным Национальной службы здравоохранения Великобритании (NHS), гипертония — одно из заболеваний, повышающих риск развития подагры. В то же время некоторые специалисты утверждают, что обострения может вызывать не только сама гипертоническая болезнь, но и ее лечение. По словам медиков, диуретики, которые назначают для снижения давления, повышают уровень мочевой кислоты в крови.

Врачи напоминают, что крайне важно регулярно измерять артериальное давление — гипертония часто протекает бессимптомно, при этом становится причиной для развития многих тяжелых заболеваний.