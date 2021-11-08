Гипертонию любят называть «тихим убийцей», потому что зачастую никаких симптомов у нее нет. А когда тревожные сигналы все же появляются, их легко можно спутать с проявлением какой-то другой болезни.
Как
Врачи напоминают, что крайне важно регулярно измерять артериальное давление — гипертония часто протекает бессимптомно, при этом становится причиной для развития многих тяжелых заболеваний.
Что такое подагра
Это форма воспалительного артрита, вызванная накоплением солей мочевой кислоты в суставах, жидкостях и тканях организма. Приступы подагры ощущаются как внезапная, острая боль в суставах. По данным NHS, эта боль может возникать в ступнях, руках, запястьях, локтях и коленях, но чаще всего — в больших пальцах ног. Кожа вокруг пораженного сустава краснеет, а место воспаления опухает и становится горячим.
Мочевая кислота образуется в процессе расщепления пуринов — веществ, содержащихся в некоторых продуктах (богаты пуринами некоторые сорта красного мяса, субпродукты и отдельные виды морепродуктов). Но мочевая кислота не всегда приводит к развитию подагры — риск намного повышается при определенном образе жизни и некоторых хронических заболеваниях.
Что повышает риск развития подагры:
Лишний вес или ожирение;
Диета с высоким содержанием пуринов;
Диета с высоким содержанием фруктозы;
Злоупотребление алкоголем;
Хронические заболевания. К примеру, гипертония, инсулиновая резистентность, сахарный диабет, нарушение работы почек, метаболический синдром.
Ранее исследователи Мичиганского университета здравоохранения выяснили, что покалывание в пальцах рук и/или ног может быть симптомом дефицита витамина В12 в организме. Покалывание может появиться в любое время суток, часто это происходит довольно резко: у человека внезапно возникает неприятное ощущение «иголочек», которое длится несколько минут, а иногда до нескольких часов.
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