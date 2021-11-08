боль в пальцах ног признак гипертонии
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Гипертонию любят называть «тихим убийцей», потому что зачастую никаких симптомов у нее нет. А когда тревожные сигналы все же появляются, их легко можно спутать с проявлением какой-то другой болезни.

Как пишет Express, на высокое артериальное давление может указывать боль в больших пальцах ног — характерный признак подагры. И хотя у таких внезапных обострений боли могут быть разные причины, по данным Национальной службы здравоохранения Великобритании (NHS), гипертония — одно из заболеваний, повышающих риск развития подагры. В то же время некоторые специалисты утверждают, что обострения может вызывать не только сама гипертоническая болезнь, но и ее лечение. По словам медиков, диуретики, которые назначают для снижения давления, повышают уровень мочевой кислоты в крови.

Врачи напоминают, что крайне важно регулярно измерять артериальное давление — гипертония часто протекает бессимптомно, при этом становится причиной для развития многих тяжелых заболеваний.

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Что такое подагра

Это форма воспалительного артрита, вызванная накоплением солей мочевой кислоты в суставах, жидкостях и тканях организма. Приступы подагры ощущаются как внезапная, острая боль в суставах. По данным NHS, эта боль может возникать в ступнях, руках, запястьях, локтях и коленях, но чаще всего — в больших пальцах ног. Кожа вокруг пораженного сустава краснеет, а место воспаления опухает и становится горячим.

Мочевая кислота образуется в процессе расщепления пуринов — веществ, содержащихся в некоторых продуктах (богаты пуринами некоторые сорта красного мяса, субпродукты и отдельные виды морепродуктов). Но мочевая кислота не всегда приводит к развитию подагры — риск намного повышается при определенном образе жизни и некоторых хронических заболеваниях.

Что повышает риск развития подагры:

  • Лишний вес или ожирение;

  • Диета с высоким содержанием пуринов;

  • Диета с высоким содержанием фруктозы;

  • Злоупотребление алкоголем;

  • Хронические заболевания. К примеру, гипертония, инсулиновая резистентность, сахарный диабет, нарушение работы почек, метаболический синдром.

Ранее исследователи Мичиганского университета здравоохранения выяснили, что покалывание в пальцах рук и/или ног может быть симптомом дефицита витамина В12 в организме. Покалывание может появиться в любое время суток, часто это происходит довольно резко: у человека внезапно возникает неприятное ощущение «иголочек», которое длится несколько минут, а иногда до нескольких часов.

Анастасия Романова