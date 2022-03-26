Когда мы слышим про грибковую инфекцию, то первое, что приходит на ум — это грибок ногтей. Сразу перед глазами рекламный ролик: парень или девушка в ужасе смотрит на свои ноги, а потом в кадре появляется и сама нога крупным планом. Вид максимально неприглядный — воспаление, желтые ногти. Затем капля средства на пораженное место — и вуаля, идеальные стопы.
Конечно, в некоторых случаях грибок действительно не так сложно узнать, особенно, если вы сталкивались с ним раньше и он появился на ногах. Но далеко не всем известно, что от грибка может пострадать даже кишечник, а когда он появляется на коже, то его можно перепутать с аллергией или дерматитом.
Дерматовенеролог, миколог, подолог. Специалист клиники «ID-Сlinic», врач высшей категории
Что такое грибковая инфекция
«Стоит начать с того, что грибы — это целое царство, разновидностей очень много. Условно их можно разбить на две большие группы. Так, они бывают патогенные, то есть опасные, способные нанести вред здоровью, и условно-патогенные — те, которые есть у всех», — говорит врач.
Есть разные виды микозов:
кератомикозы — вид грибковых болезней, при которых микроорганизмы размножаются в роговом слое, но не затрагивают кожные придатки. К ним относятся разноцветный лишай, узловатая трихоспория),
дерматомикозы — в этом случае грибковая инфекция поражает верхний слой кожи. В этом случае врач может поставить такой диагноз: трихофития, микроспория, эпидермофития, рубромикоз;
оппортунистические микозы — это большая группа инфекционных заболеваний, которые развиваются у людей с различными типами иммунодефицитов (кандидоз, аспергиллез, мукормикоз);
глубокие микозы — поражена не только кожа, но и внутренние органы. Это споротрихоз, бластомикоз, эпизоотический лимфангит, криптококкоз, гистоплазмоз;
поверхностные микозы по локализации — грибок поражает определенную часть тела, ткань, орган (микозы головы, микозы стоп, онихомикозы, микозы гладкой кожи и складок).
«Важно понимать, что грибы могут быть где угодно: на коже, слизистой, ногтях, волосах, в ротовой полости, желудочно-кишечном тракте. Поэтому их бывает сложно или даже невозможно увидеть и, соответственно, обратиться с этой проблемой к врачу», — говорит Виктория Бортулева.
Кто чаще всего страдает от грибка
Самая распространенная причина — снижение иммунитета. От грибка могут страдать беременные, так как иммунная система ослабевает из-за гормональной перестройки.
Инфекция может поразить людей со следующими болезнями:
вирусом иммунодефицита человека;
тех, у кого есть некоторые хронические заболевания, например, бронхиальная астма, хронический бронхит, сахарный диабет, псориаз;
грибок может мучить людей с заболеваниями щитовидной железы;
иногда грибком заражаются люди, которые перенесли тяжелые операции.
Про симптомы
Для микозов волосистой части головы, например, характерно появление ярко-красных бляшек, покрытых сверху чешуйками серого цвета;
на коже грибок может напоминать по форме и размеру обычную монету. Сначала это розовые шелушащиеся пятна, которые потом становятся цвета кофе с молоком. На ощупь «монета» будет плоской и сухой. Пораженное место чешется, при прикосновении могут быть болезненные ощущения;
если грибок поразил слизистую, то он будет выглядеть как белый густой или творожистый налет. Чаще всего появляется во рту, на половых органах;
пораженные грибком ногти меняют цвет и структуру: становятся ломкими, желтеют, чернеют, зеленеют, сереют на них появляются трещины, вмятины, они размягчаются, ноготь выглядит вогнутым — все зависит от вида грибка.
С какими заболеваниями его можно спутать
«Специалисту спутать грибок с другим заболеванием крайне сложно, ведь врач опирается на результаты лабораторной диагностики и собственный опыт. Так, чтобы поставить точный диагноз, миколог может воспользоваться таким методом, как соскоб с кожи, который берется на микроскопию и посев», — пояснила дерматовенеролог.
Люди без медицинского образования легко могут принять грибок за дерматит или аллергическую реакцию. Обычно покраснения кожи не пугают, особенно, если шелушения локальное и человек уже не раз сталкивался с такой проблемой. Однако избавиться от грибка и избавиться от аллергической сыпи — это очень разные вещи, разные методики лечения и препараты. Именно поэтому важно обратиться к врачу.
Что происходит с организмом, если человек не лечит грибок
«Чтобы описать последствия, надо сначала определить, о каком именно грибке мы говорим. Например, если грибок на волосистой части головы — у человека со временем будут обламываться волосы, появятся проплешины. Если грибок поразил ногти — они утолщаются, становятся серыми, желтыми, некрасивыми, могут врастать. За счет утолщения ногтевой пластины на пальцах ног обувь начинает давить, человеку даже может быть больно носить когда-то любимые и удобные кроссовки», — говорит врач.
Не стоит забывать и про эстетику. Красные пятна на коже и серые ногти — это всегда дискомфорт в общественных местах, например, спортзале, бассейне, пляже.
Однако последствия могут быть гораздо серьезнее. Например, если игнорировать грибок ногтя, то заболевание приобретает тяжелую форму: токсические продукты жизнедеятельности грибков могут стать причиной развития тяжелых соматических заболеваний, таких как медикаментозная токсикодермия, печеночная недостаточность, синдром Лайелла — на коже и слизистых образуются болезненные пузыри и язвы, сгущается кровь, человека мучают головные боли и лихорадка.
При микозе ЖКТ у человека возникают боли во время приема пищи, неприятный привкус во рту, на слизистой оболочке щек и языка появляются белые налеты. Может быть боль при глотании, проблемы с перевариванием пищи, изжога, тошнота, метеоризм, диарея. Если микроорганизмы проникнут из из пищеварительного тракта в забрюшинное пространство, могут возникать гнойно-воспалительные процессы, возможна желтуха, некроз кишечника, желудочно-кишечные кровотечения.
Про самый частый грибок
Чаще всего мы сталкиваемся именно с грибком ногтя, говорит врач. Распознать его не так уж и сложно.
«Если человек замечает, что ноготь изменил цвет, стал более ломким, появилась такая кашица под пластиной, неприятный запах и утолщение — не надо заниматься самолечением, просто идите к врачу. Специалист определит вид грибка и назначит лечение. Оно может быть наружным (крема, мази), аппаратным, также есть системная терапия, когда человек принимает специальные лекарства. Последний вариант назначается, когда грибок не поддается наружному лечению или поражено очень много ногтей. Какой план лечения выбрать — это индивидуальное дело каждого пациента и его врача», — пояснила специалист.
Если мы берем самую типичную ситуацию, то чаще всего врач назначает наружную терапию, пользуясь противогрибковыми препаратами, а также аппаратную обработку ногтей и кожи. Такой способ позволяет механически счистить грибок, подготовить ногти для лечения.
«Мы оставляем только здоровую часть ногтя, препараты для наружного проникают глубже, сроки лечения ускоряются. А если добавить и системное лечение — то это еще эффективнее», — заключила эксперт.
Проблем с подбором препарата от грибка у вас, скорей всего, не будет — это не дефицитное средство, за которым выстраиваются очереди в аптеках. Сориентироваться в ценах и ассортименте можно
Профилактика проста
Если вы уже проходите лечение, то в обязательном порядке нужно тщательно обрабатывать обувь. Иначе грибок будет возвращаться.
Как обезопасить себя от грибка:
Ноги всегда должны быть чистыми, сухими, а если промочили, то надо их как можно скорее хорошо просушить;
Обязательно соблюдайте гигиену труда и отдыха: на работе всегда переобувайтесь в сменную обувь. Дело в том, что в помещениях ноги часто потеют. В норме у нас в организме есть грибы и бактерии, но когда становится жарко, повышается влажность, они начинают активно размножаться;
Не надевайте чужую обувь и никому не давайте свою;
Не забывайте про регулярную уборку ванной комнаты. Если вам нужно воспользоваться чужой ванной, ее нужно помыть или хотя бы ополоснуть;
В общественных банях, бассейнах, стоит обратить внимание, хорошо ли там работает слив. И обязательно надевать тапочки, чтобы не ходить по голому полу босиком;
После бассейна или занятий спортом обработать ногти противогрибковым препаратом;
Всегда обрабатывайте ранки и трещинки на коже;
Не носите тесную обувь;
Если вы ходите на педикюр и маникюр, следите, чтобы все инструменты были стерильны и хорошо обработаны.