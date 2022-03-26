Когда мы слышим про грибковую инфекцию, то первое, что приходит на ум — это грибок ногтей. Сразу перед глазами рекламный ролик: парень или девушка в ужасе смотрит на свои ноги, а потом в кадре появляется и сама нога крупным планом. Вид максимально неприглядный — воспаление, желтые ногти. Затем капля средства на пораженное место — и вуаля, идеальные стопы.

Конечно, в некоторых случаях грибок действительно не так сложно узнать, особенно, если вы сталкивались с ним раньше и он появился на ногах. Но далеко не всем известно, что от грибка может пострадать даже кишечник, а когда он появляется на коже, то его можно перепутать с аллергией или дерматитом.