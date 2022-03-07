Даже если вы следите за красотой и здоровьем кожи рук, она все равно может иногда шелушиться, а около ногтей появляются заусенцы. Эти поверхностные надрывы могут кровоточить, болеть, особенно часто от них страдают зимой. Помимо этого, заусенцы могут появиться из-за недостатка витаминов, частого мытья рук и тщательной обработки кожи антисептиками.
Врач-дерматовенеролог, ФГБУ «Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины имени А. М. Никифорова» МЧС России, СПб ГБУЗ «ГорКВД»
«Обычно у людей появляются заусенцы из-за привычки обкусывать ногти, травм, неаккуратного маникюра, вросших ногтей. Оторванный кусочек кожи может несколько дней свободно висеть рядом ногтем, причиняя дискомфорт или боль, если вы случайно чем-то его зацепите. Заусенцы на пальцах ног появляются крайне редко, в основном страдают всегда руки», — говорит эксперт.
Когда мы обнаруживаем такой неприятный изъян, то нам хочется избавиться от него как можно скорее. Однако не стоит без специальной подготовки удалять заусенцы, говорит врач. Нельзя их откусывать или отрывать — под заусенцем есть нервы и кровеносные сосуды. Таким образом вы можете вызвать локальное кровотечение, спровоцировать занесение инфекции, а сама процедура только усилит боль.
Один из способов, который может вас спасти — специальные «жидкие повязки». Это гели, которые содержат коллаген, пропиленгликоль, различные комбинации полимеров и силиконов. После нанесения жидкая повязка образует полимерный слой, который прикрепляется к коже и запечатывает заусенец.
Важно отметить, что на «запечатанную» часть заусенца не следует наносить никакой другой мази, так как это может ослабить защитный слой. Эта простая процедура сразу же приносит облегчение, а заусенец бесследно исчезает за пару дней.
Врач-дерматовенеролог, подолог, трихолог медицинского холдинга «СМ-Клиника»
Кроме уже названных причин, заусенцы также могут появиться из-за привычки постоянно их дергать. Это как с прыщами: чем больше мы их ковыряем, тем чаще они появляются.
Еще одна причина — это постоянный контакт с бытовой химией и моющими средствами. Ведь так хочется, чтобы полы и сантехника в доме блестели, а вся посуда была идеально вымыта. Любовь к порядку — это прекрасно, но никогда не забывайте про резиновые перчатки, которые помогут уберечь нежную кожу рук, говорит врач.
«Глобальной опасности для здоровья заусенцы не представляют, но если их ковырять, кусать, то можно открыть „ворота“ для инфекции: как бактериальной, так и грибковой. Также у вас от постоянного ковыряния может деформироваться ногтевая пластина, из-за чего появляется опасность проникновения инфекции через поврежденное место», — пояснила врач.
Некоторые предпочитают избавляться от заусенцев в салонах красоты, игнорируя увлажнение кожи рук, резиновые перчатки во время уборки дома. Ходить на маникюр — дело хорошее, но и тут надо знать меру: чем больше мы воздействуем на заусенцы, тем чаще они появляются. Женщины, которые часто посещают маникюрные салоны, хорошо это знают. В целом, лампы, шеллак, ультрафиолет неблагоприятно воздействуют на заусенцы и ногтевую пластину.
Мастер-универсал, преподаватель, SPA-технолог ногтевого сервиса. Официальный судья Евро-Азиатских чемпионатов ногтевого сервиса.www.instagram.com/katerinakubrina/
К мастерам ногтевых сервисов с сухой кожей, деформированной ногтевой пластиной и заусенцами приходят мужчины, женщины и даже дети. «Мои самые маленькие клиенты — это пятилетние детки», — говорит Екатерина Кубрина.
«Наличие глубоких ранок и трещин — это опасность заразиться любым заболеванием, передающимся через кровь, в том числе и вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), лечению который на сегодняшний день не подлежит. Вероятны воспаления кожных покровов, в том числе с гноем, которые в дальнейшем нужно лечить у врача-хирурга», — рассказывает мастер.
Избавиться от заусенцев можно самостоятельно с помощью кусачек для кутикулы, предварительно распарив руки.
Чтобы не допустить появления заусенцев, необходимо:
вовремя делать маникюр (самостоятельно/у профессионального мастера ногтевого сервиса);
перестать грызть ногти;
использовать увлажняющие масла для кутикулы и крем для рук;
с бытовой химией работать в перчатках;
пить много чистой воды, не забывать про витамины, полноценно и сбалансированно питаться;
осенью и зимой не забывать про перчатки;
иногда ходить на парафинотерапию или SPA-уход для рук.