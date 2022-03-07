«Обычно у людей появляются заусенцы из-за привычки обкусывать ногти, травм, неаккуратного маникюра, вросших ногтей. Оторванный кусочек кожи может несколько дней свободно висеть рядом ногтем, причиняя дискомфорт или боль, если вы случайно чем-то его зацепите. Заусенцы на пальцах ног появляются крайне редко, в основном страдают всегда руки», — говорит эксперт.

Когда мы обнаруживаем такой неприятный изъян, то нам хочется избавиться от него как можно скорее. Однако не стоит без специальной подготовки удалять заусенцы, говорит врач. Нельзя их откусывать или отрывать — под заусенцем есть нервы и кровеносные сосуды. Таким образом вы можете вызвать локальное кровотечение, спровоцировать занесение инфекции, а сама процедура только усилит боль.

Один из способов, который может вас спасти — специальные «жидкие повязки». Это гели, которые содержат коллаген, пропиленгликоль, различные комбинации полимеров и силиконов. После нанесения жидкая повязка образует полимерный слой, который прикрепляется к коже и запечатывает заусенец.

Важно отметить, что на «запечатанную» часть заусенца не следует наносить никакой другой мази, так как это может ослабить защитный слой. Эта простая процедура сразу же приносит облегчение, а заусенец бесследно исчезает за пару дней.