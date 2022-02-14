В крови есть ценные металлы

По анализу крови мы видим, сколько в организме витаминов и микроэлементов. Понимаем, чего не хватает. Важный элемент крови — железо. Он отвечает за транспортировку кислорода к тканям, хороший метаболизм.

Дефицит железа проявляется упадком сил, утомляемостью, сонливостью, головокружением, бледностью кожи, ухудшением состояния волос и ногтей (они истончаются и становятся ломкими).

Другой металл, содержащийся в крови — марганец . Он отвечает за рост костей, корректную работу пищеварительной, иммунной и других систем организма. К сожалению, дефицит марганца — распространенное явление. Часто это связано с неправильным питанием, когда в рационе очень мало пищи, содержащий этот микроэлемент — круп, бобовых, орехов и так далее.

В составе крови также есть медь . Важный элемент, который отвечает за нормальную работу нервной системы, выработку мелатонина, формирование соединительной ткани. Хорошие новости — недостаток или избыток меди встречается крайне редко.