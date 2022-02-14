Почему врачи всегда просят сдать анализ крови? Потому что показатели крови — это главный маркер, по которому можно определить, нормально ли все с организмом или нет. По сути, кровь — это проводник между тканями, органами и системами, поэтому их состояние отражается на качестве крови.
Анализ крови выявит наличие воспаления в организме, его распространенность и покажет его возможную причину. Это поможет врачу назначить правильное лечение. Но это не все, что стоит знать о собственной крови. Интересными факторами с порталом «Доктор Питер» поделилась гематолог СМ-Клиника в Санкт-Петербурге, онколог, кандидат медицинских наук, доцент Рамиля Голубенко.
Кровь может менять цвет
Да, цвет крови может поменяться, и это нехороший признак. Нормальный цвет крови — красный — обусловлен содержанием гемоглобина в соединении с железом. В составе крови еще есть элемент — метгемоглобин. Если его содержание будет больше 1,5%, то кровь станет коричневой. А кожа — голубоватой. Это состояние — метгемоглобинемия — требует лечения. При нем организм страдает от жесточайшей гипоксии, когда гемоглобин плохо переносит кислород и органы буквально «задыхаются».
Оставлять такое состояние на самотек нельзя, надо обязательно обратиться к врачу. И обратиться срочно, если заметили у себя, кроме голубого цвета кожи, такие симптомы:
головная боль,
одышка,
тошнота,
плохая координация мышц.
В крови есть ценные металлы
По анализу крови мы видим, сколько в организме витаминов и микроэлементов. Понимаем, чего не хватает. Важный элемент крови — железо. Он отвечает за транспортировку кислорода к тканям, хороший метаболизм.
Дефицит железа проявляется упадком сил, утомляемостью, сонливостью, головокружением, бледностью кожи, ухудшением состояния волос и ногтей (они истончаются и становятся ломкими).
Другой металл, содержащийся в крови — марганец. Он отвечает за рост костей, корректную работу пищеварительной, иммунной и других систем организма. К сожалению, дефицит марганца — распространенное явление. Часто это связано с неправильным питанием, когда в рационе очень мало пищи, содержащий этот микроэлемент — круп, бобовых, орехов и так далее.
В составе крови также есть медь. Важный элемент, который отвечает за нормальную работу нервной системы, выработку мелатонина, формирование соединительной ткани. Хорошие новости — недостаток или избыток меди встречается крайне редко.
Кроме тех металлов, которые были названы, в крови содержатся кобальт, цинк, молибден, хром — все они влияют на состояние и работу органов и систем организма. Их дефицит или переизбыток в крови отражается на общем состоянии человека.
Количество крови у всех разное
Объем крови зависит от роста и веса человека, а также от состояния его организма. В среднем — у мужчины это 4-5 литров. У женщин меньше — 3,5 — 4,5 литра крови. Математика такая: объем крови в организме составляет примерно 7% от всей массы тела. Если вы весите 60 килограмм, то объем циркулирующей крови примерно 4,5 литра.
С возрастом становится гуще
Что касается состояния — с возрастом кровь густеет, а это замедляет ее поступление в сердце, конечности. Это грозит неприятными последствиями — варикозом, заболеваниями сердца. Чтобы этого не допустить, в старшем возрасте нужно регулярно проходить обследования и консультироваться с врачом. А в любом возрасте — пить побольше воды.
В горах надо больше гемоглобина
Все просто: чем выше горы, тем ниже давление кислорода. Извлекать кислород из воздуха путешественнику на высоте становится все сложнее. Поэтому его организм начинает усиленно вырабатывать гемоглобин — белок, который обеспечивает ткани кислородом. Лишний гемоглобин помогает компенсировать нехватку кислорода в тканях.
Кровь тоже болеет
Да, к сожалению, это факт. И не все заболевания крови можно вылечить окончательно. Среди них — патологии системы крови, которые возникают из-за нарушения костно-мозгового кроветворения. Большинство из них относятся к группе онкогематологических заболеваний. Важно помнить и обратить внимание на следующие симптомы:
периодическое повышение температуры тела и изменение веса без явной причины,
чрезмерная потливость,
частые носовые кровотечения,
железодефицитная анемия,
образование гематом и геморрагий без травм,
увеличение лимфоузлов.
Все это может быть началом заболевания крови. Это серьезный повод обследоваться и обратиться к врачу, как можно скорее.
А можно ли «почистить кровь»?
Давайте сначала поймем, какую кровь надо чистить и нужно ли это в целом. Очистка может быть рекомендована врачом при любых состояниях, из-за которых в крови образуются воспалительные элементы или токсины. Это разные болезни, отравления.
Методов очистки крови много: и народные, и лекарственные, и аппаратные (специальные процедуры). В народной медицине используются разные клизмы и бани, а также продукты — свежие овощи, фрукты, чеснок и лук, натуральные соки. Если мы говорим о медикаментах, то это растительные и мочегонные препараты, сорбенты.
Среди аппаратных процедур существуют плазмаферез, гемосорбция, инфузионная терапия, гемодиализ и другие.
Важно понимать: любая процедура из того, что перечислено, проводится только по назначению доктора и при отсутствии противопоказаний.
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