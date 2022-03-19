По словам специалиста, вазелин способен решить целый список задач.

Сухость

Вазелин отлично подходит для увлажнения особенно сухих участков кожи. Например, им можно мазать губы, веки и любые участки кожи с шелушениями.

Однако обладателям жирной, склонной к высыпаниям и акне кожи не стоит использовать вазелин вместо крема — иначе можно спровоцировать появление прыщей.

Мазать все лицом вазелином или увлажнять им кисти можно тем, кто страдает от атопического дерматита. Вообще вазелиновая мазь — отличный вариант для тех, кто не имеет достаточно средств для покупки более хитрого продукта и тех, кто так и не смог найти подходящий крем, но от сухости все еще страдает.

Повреждения

Еще вазелин отлично помогает при небольших ранках и порезах. Мазь помогает оставаться коже увлажненной, снижает риски появления рубца и ускоряет заживление.