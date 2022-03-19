Выбор косметических средств для ухода на российском рынке сейчас значительно сузился. Хочешь не хочешь, а придется искать альтернативы — а не то будешь ходить с сухими руками и стянутой кожей на лице.
Впрочем, как отмечает дерматолог Анастасия Елистратова, есть доступное и простое средство, которое может заменить сразу несколько баночек в косметичке. Это обычный и знакомый всем вазелин.
Врач-дерматовенеролог, трихолог, создательница школы преображения кожи ACESchool.t.me/kozhZOZH
По словам специалиста, вазелин способен решить целый список задач.
Сухость
Вазелин отлично подходит для увлажнения особенно сухих участков кожи. Например, им можно мазать губы, веки и любые участки кожи с шелушениями.
Однако обладателям жирной, склонной к высыпаниям и акне кожи не стоит использовать вазелин вместо крема — иначе можно спровоцировать появление прыщей.
Мазать все лицом вазелином или увлажнять им кисти можно тем, кто страдает от атопического дерматита. Вообще вазелиновая мазь — отличный вариант для тех, кто не имеет достаточно средств для покупки более хитрого продукта и тех, кто так и не смог найти подходящий крем, но от сухости все еще страдает.
Повреждения
Еще вазелин отлично помогает при небольших ранках и порезах. Мазь помогает оставаться коже увлажненной, снижает риски появления рубца и ускоряет заживление.
Мозоли
Купили новую пару таких красивых, но таких неудобных туфель? Защитить ноги от натоптышей и мозолей поможет вазелин. Просто нанести средство на места, которые в первую очередь страдают от трения.
Профилактика опрелостей
- Американская Академия Дерматологии рассматривает вазелин как один из вариантов профилактики пеленочного дерматита, — отмечает Елистратова.
Особенно вазелин пригодится в случае, если вы понимаете, что на протяжении некоторого времени не сможете сменить подгузник — например, перед прогулкой, поездкой к родственникам или походом в больницу.
Уход за ногтями
Любительницы гель-лака хорошо знают: время от времени ногти должны отдыхать от покрытия. И в период отдыха они нуждаются в особенном уходе. На помощь приходит вазелин: он отлично увлажнит ногтевую пластину.
А еще вазелин пригодится перед маникюром — он увлажнит и кутикулу.
На заметку
Вазелин бывает разный — не только такой, как был в нашем детстве, в плоских металлических баночках. Его давно уже научились выпускать во всевозможных удобных формах: в тюбиках, флаконах с дозатором, в виде плампера для губ и даже в формате блеска для губ с кисточкой. Узнать цены и найти самый удобный можно
Кстати
К выбору косметики вообще нельзя относиться бездумно: в ярких флакончиках порой содержатся компоненты, которые не только не помогут, но еще и навредят здоровью. О том, какие строчки в составе крема или «умывалки» должны отпугнуть в первую очередь, можно прочитать ЗДЕСЬ.