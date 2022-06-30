Лето в городе — это серьезное испытание для нашего организма. Медики полагают, и вполне справедливо, что температура выше +25 градусов переносится особенно тяжело, хотя до аномальной жары она и не дотягивает. Что уж говорить, когда столбики термометров переваливают за 30-градусную отметку, как прогнозируют синоптики на ближайшее время. Например, в Петербурге самым жарким днем станет суббота, 2 июля.

- В пятницу будет до 30 градусов тепла, а в субботу температура повысится до 32-33 градусов, — предупреждает главный синоптик города Александр Колесов.

В такую погоду, да в выходной день, многие поедут на дачи, отправятся на пляжи и пикники. Конечно, бывать на свежем воздухе — полезно для здоровья, но только при соблюдении правил. Если же допустить некоторые ошибки, то они могут стать фатальными.