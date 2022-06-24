После для летнего солнцестояния наступило астрономическое лето. И правда, погода во многих регионах России взяла курс на жару. В Москве и Петербурге синоптики предупреждают о том, что в ближайшие дни столбики термометров поднимутся до +30 градусов, а то и выше.

Жаре мы, чаще всего рады, это возможность позагорать днем, погулять после работы теплым вечером. Небольшой дискомфорт от зноя мы решаем с помощью вентиляторов, кондиционеров, легкой одежды и прохладных напитков. И совершаем ошибки, которые крайне негативно могут повлиять на наш организм.