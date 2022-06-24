После для летнего солнцестояния наступило астрономическое лето. И правда, погода во многих регионах России взяла курс на жару. В Москве и Петербурге синоптики предупреждают о том, что в ближайшие дни столбики термометров поднимутся до +30 градусов, а то и выше.
Жаре мы, чаще всего рады, это возможность позагорать днем, погулять после работы теплым вечером. Небольшой дискомфорт от зноя мы решаем с помощью вентиляторов, кондиционеров, легкой одежды и прохладных напитков. И совершаем ошибки, которые крайне негативно могут повлиять на наш организм.
Включать вентилятор в жару
Если температура в помещении перевалила за 35 градусов, лучше на время забыть про вентиляторы. Дело в том, что их использование может быть опасно.
- Лопасти гоняют теплый воздух, которые не охлаждает тело, а провоцирует обезвоживание организма, — предупреждает врач-терапевт ФНКЦ ФМБА России Юлия Кочанова. — Это приводит к тепловому истощению.
Вы можете почувствовать слабость, тошноту, головокружение, головную боль, чувство сильной жажды. Также вентиляторы способны провоцировать приступы астмы и аллергии, так как лопасти поднимают пыль и распространяют ее по квартире. Плюс, воздух высушивается и может влияет на состояние кожи — она становится сухой, раздраженной.
Использовать кондиционер целый день
Комфорта в жару хочется в первую очередь. В помещении на помощь нам приходят кондиционеры. Пользоваться ими можно и нужно, но только грамотно. Не пытаться «заморозить» воздух — оптимальными считаются 20-22 градуса, допустимый же верхний предел — 28 градусов.
- Нельзя работать прямо под кондиционером, чтобы вас не продуло, не появились воспалительные заболевания дыхательных путей или мышечной ткани (миозиты), — предупреждает профессор, заведующий кафедрой медицины труда Северо-Западного медицинского университета им. И.И. Мечникова Сергей Гребеньков.
Самое правильное, по мнению эксперта, чередовать проветривание и работу кондиционера.
- Существуют отрицательные — «полезные» ионы, которые убирают электростатику из воздуха, увеличивают сопротивляемость организма, способствуют снижению в помещении количества бактерий и взвешенных микрочастиц, одни словом, дарят комфорт, и положительные — которые негативно влияют на организм, могут стать причиной вялости, дискомфорта, усталости, головной боли, бессонницы, — объяснил Сергей Гребеньков. — Это признаки того, что вам пора открыть окно. Проветривание улучшит аэроионный состав воздуха в помещении.
Усиленно тренироваться
Никто не говорит о том, чтобы полностью отказаться от тренировок. Физические нагрузки полезны при любой погоде, другое дело их интенсивность.
- При чрезмерных нагрузках происходит интенсивная выработка эндогенного тепла, оно вызывает перегрев организма, — предупреждает Сергей Гребеньков.
Отказываться от лекарств
Жара для гипертоников, отчасти, прекрасное время. Благодаря тому, что при высоких температурах воздуха сосуды расширяются, высокое давление нормализуется. Для многих это сигнал к тому, чтобы отменить прописанные врачом таблетки, дескать, если и так все хорошо, зачем их принимать.
Проблема кроется в том, что средства от гипертонии обладают накопительным эффектом, если сейчас вам хорошо, это еще не значит, что вам будет хорошо всегда. В какой-то момент отказ от таблеток приведет к гипертоническому кризу.
Есть мороженое и мыться под холодным душем
В жару хочется выпить что-то холодное, а вечером охладиться после знойного дня под прохладным душем. Но все хорошо в меру. Летом не редко люди страдают от ангин, синуситов и тонзиллитов. Организм просто не успевает перестроиться от жары в холод, повышается вероятность заболеть. Более того, наш иммунитет ослабевает также, как и в холод. Поэтому перед порцией мороженого лучше немного охладиться, а холодный душ — заменить на теплый, он также принесет облегчение.
В жаркий день также стоит отказаться от слишком холодных напитков.
- Они заставляют желудок блокировать выработку ферментов и желудочного сока, что в свою очередь приводит к тому, что нарушается переваривание белка, — разъясняет эндокринолог Зухра Павлова.
Пить воду вечером
Пить, конечно, нужно. Но лучше делать это по науке. Если в день нам требуется около 2-2,5 литров воды, то постарайтесь большую часть этого объема, около 80 процентов, выпить до пяти вечера, а оставшиеся 20 процентов — с пяти до девяти вечера.
- Это снизит нагрузку на почки и поможет избежать отеков, — объяснила гастроэнтеролог Елена Знахаренко.
Также не стоит перебарщивать с водой, особенно, если у вас есть проблема с сердцем и сосудами.
- Больному сердцу будет тяжелее работать, если перегрузить организм жидкостью. В жару нужно контролировать ситуацию: жажды быть не должно, но и много пить тоже не стоит, — пояснила заведующая кардиологическим отделением Мариинской больницы Марина Ерина.
Кстати, учитывайте, когда речь идет о воде, это не касается чая или кофе, которые не восполняют запас влаги — организм воспринимает напитки как еду.
Употреблять легкий алкоголь
От бокала холодного пива ничего не будет. Многие его даже за алкоголь не считают. Однако пиво очень опасно в жару.
- Пиво подавляет выработку антидиуретического гормона и усиливает работу почек, — предупреждает врач-психиатр, нарколог ФГБУ ГВКГ им. Бурденко Ольга Мурзина-Толорая. — Из-за этого усиливается мочеиспускание, человек теряет жидкость, а вместе с полезными электролитами снижается и объем циркулирующей крови, и жажда еще больше увеличивается.
Использовать антиперспиранты и тальк
В жару мы потеем, это неизбежный естественный процесс. Так организм регулирует тепловой обмен, не дает нам перегреться.
- Работа потовых и сальных желез заложена генетически и регулируется гормонами, — рассказала врач-терапевт Елена Черненко. — Когда мы потеем, мы меньше перегреваемся. А если мы «запрещаем» себе потеть, используя различные способы, мы разрешаем себе перегреваться, а последствия этого — тепловой удар.
Поэтому надо быть аккуратными с антиперспирантами, при первой же возможности врачи рекомендуют смывать их с тела, чтобы восстановить нормальное потоотделение. И стоит отказаться от талька, который закрывает железы и не дает потеть. В итоге тело перегреется, мы получим тепловой удар.
Надевать одежду из 100% хлопка
Неожиданная, но очень важная рекомендация. Обычно в жару нам кажется, что лучше всего подойдет одежда из натуральных тканей. Но это не так. Синтетика и вискоза могут быть куда комфортнее в жару.
- Ткань из синтетики в жару даже полезнее хлопковой, но при условии, что она имеет хорошую воздухопроницаемость, — говорит терапевт Елена Черненко. — Синтетика позволяет испариться поту, и, если намокнет, тут же высохнет. Если мы вспотеем, в одежде из хлопка будет ходить мокрыми, а влага из синтетики, напротив, быстро испарится.
С другой стороны, врач говорит о том, что в хлопковой одежде мы меньше перегреваемся, поэтому рекомендует соблюдать баланс и выбирать майки и шорты из смесовых тканей.
Мочить ноги в фонтанах
Не купание, конечно, но все равно очень опасно. Фонтаны вообще не предназначены для купания. Дело в том, что воду в них меняют не так уж и часто, плюс ко всему ее не очищают и не обеззараживают, как воду в бассейне. Жара также способствует размножению микроорганизмов.
Какие серьезные заболевания можно получить:
острые кишечные инфекции;
конъюнктивит;
энтеровирусные инфекции;
ротавирусные инфекции;
вирусный гепатит А.
Еще одна опасность, которая поджидает любителей искупаться в фонтане — это торчащие трубы, насосы и светильники. Они могут стать причинами различных серьезных травм.