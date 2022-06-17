Названы болезни, которые можно подхватить на пляже и во время купания

Пляж: прогулки должны быть безопасными

Меры предосторожности необходимо соблюдать, даже если вы не собираетесь плавать, а хотите просто позагорать на пляже. Тот же грибок легко подцепить от лежаков, деревянных настилов на песке, помостов в пляжных душевых, поверхностей в уборных комнатах. Кроме того, на пляже можно заразиться вирусом папилломы человека, который впоследствии может обернуться бородавками на теле. Достаточно лишь наступить на то место, где ранее стоял инфицированный человек.

Как защитить себя?

Снизить риск заражения поможет соблюдение нескольких несложных правил. Не стоит купаться в водоемах, расположенных неподалеку от заводов или крупных фермерских хозяйств. Обходите стороной слишком многолюдные пляжи. Часто люди думают, что чем больше людей на берегу водоема, тем безопаснее там купаться. Однако большое количество людей всегда повышает риски передачи инфекций.

Различных пресных водоемов, где гнездятся перелетные птицы или «цветет» вода, также лучше избегать. Во время купания старайтесь дышать носом и ни в коем случае не глотайте воду — это, пожалуй, главное правило профилактики. Наконец, не стоит забывать о соблюдении личной гигиены: чаще мойте руки, регулярно принимайте душ и старайтесь не ходить босиком в общественных местах.