Боль в животе, тошноту и диарею мы привыкли списывать на отравление, дескать, съел что-то не свежее. Способы лечения обычно тоже стандартные — абсорбенты, непродолжительная диета, и можно вновь есть все, что пожелаешь. Однако за схожими симптомами может скрываться ротавирусная инфекция или «кишечный грипп».
Врач клинической лабораторной диагностики
- Вирус может выбить из строя на несколько дней, — предупреждает руководитель медицинского департамента федеральной сети медицинских лабораторий KDL Ольга Малиновская. — К сожалению, известно немало случаев, когда болезнь заканчивается летальным исходом.
Справедливости ради надо отметить, что практически каждый ребенок на планете к пяти годам уже точно хотя бы раз сталкивался с ротавирусом. Поэтому случаев заболевания очень много.
- Но для детей, особенно младенцев, вирус очень опасен, так как дети переносят болезнь тяжелее взрослых, — объяснила Ольга Малиновская.
Чаше всего ротавирус передается через грязные руки, вещи и другие поверхности. Но инфекция может попасть в организм и воздушно-капельным путем, хотя и значительно реже, чем через руки.
Схожие симптомы «кишечного гриппа» и отравления
Повышение температуры;
тошнота;
рвота;
боль в животе;
диарея.
Чем отличаются симптомы ротавируса
Более высокая температура, при отравлении она обычно держится в пределах 37 — 37,5 градуса;
чаще всего ротавирусом болеют в холодное время года;
вирус довольно заразный, за короткое время им может переболеть вся семья и другие люди, с которыми общался заболевший.
- Отравление связано с тем, что вы употребили в пищу испорченные продукты, признаки появятся одновременно у всех, кто употреблял эти продукты, — объяснила отличие врач Малиновская.
Чем лечить
Несмотря на различия в течение и проявлении, и отравление, и ротавирусную инфекцию лечат практически одинаково — назначают симптоматическое лечение. В терапию входят сорбенты, жаропонижающие, обильное питье, которое способно компенсировать потерю жидкости, или специальные препараты, которые защищают от обезвоживания.
Ротавирус можно определить не только по симптомам, но и лабораторно. Особенно это актуально, когда болеет ребенок, так как дети в группе особого риска и требуют наблюдения.
- Может быть назначен анализ РНК ротавируса, в кале у пациента выявляют РНК ротавируса А — это основной возбудитель инфекции, он встречается в 90 процентах случаев, — объяснила Ольга Малиновская.