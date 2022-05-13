- Вирус может выбить из строя на несколько дней, — предупреждает руководитель медицинского департамента федеральной сети медицинских лабораторий KDL Ольга Малиновская. — К сожалению, известно немало случаев, когда болезнь заканчивается летальным исходом.

Справедливости ради надо отметить, что практически каждый ребенок на планете к пяти годам уже точно хотя бы раз сталкивался с ротавирусом. Поэтому случаев заболевания очень много.

- Но для детей, особенно младенцев, вирус очень опасен, так как дети переносят болезнь тяжелее взрослых, — объяснила Ольга Малиновская.

Чаше всего ротавирус передается через грязные руки, вещи и другие поверхности. Но инфекция может попасть в организм и воздушно-капельным путем, хотя и значительно реже, чем через руки.