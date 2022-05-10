Казалось бы, где белая простынь и где защита от клещей? Но практичный смысл в этом есть. Дело в том, что белая простынь или любой отрез светлой ткани работает как лакмусовая бумажка в поисках кровососущих . Если на несколько минут постелить эту простынь в месте предполагаемого пикника, то можно определить, водятся ли здесь клещи. Или того проще, просто поводить простыней по поляне.

- Вы сможете легко определить, стоит ли оставаться на этой поляне или лучше поискать другую, — объяснили эксперты Роскачества. — Но учтите, что д ругое место нужно выбирать даже в том случае, если к простыни прицепилось всего одно насекомое.

Тест на клещей работает не только в лесах или парках, таким образом вы сможете проверить даже свой дачный участок и, при необходимости, провести дополнительную противоклещевую (акарицидную) обработку.