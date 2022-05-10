Как провести тест с белой простыней, чтобы защититься от клещей на природе
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Казалось бы, где белая простынь и где защита от клещей? Но практичный смысл в этом есть. Дело в том, что белая простынь или любой отрез светлой ткани работает как лакмусовая бумажка в поисках кровососущих. Если на несколько минут постелить эту простынь в месте предполагаемого пикника, то можно определить, водятся ли здесь клещи. Или того проще, просто поводить простыней по поляне.

- Вы сможете легко определить, стоит ли оставаться на этой поляне или лучше поискать другую, — объяснили эксперты Роскачества. — Но учтите, что другое место нужно выбирать даже в том случае, если к простыни прицепилось всего одно насекомое.

Тест на клещей работает не только в лесах или парках, таким образом вы сможете проверить даже свой дачный участок и, при необходимости, провести дополнительную противоклещевую (акарицидную) обработку.

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Не лишним перед поездкой на природу будет и бутылочка с антиклещевым спреем или лосьоном. Эксперты подтверждают, обработка действует.

- Подобные средства работают от 30 минут до нескольких часов, точное время указано на упаковке, — объяснили в Роскачестве.

Учитывайте, что, если отдыхать вы будете дольше указанного времени, не забывайте «обновлять» средство на одежде и открытых участках кожи.

- Клещи не падают с деревьев, как многие считают, — подчеркнули эксперты. — Они медленно ползут снизу вверх, находясь на траве или кустарнике. Насекомые цепляются за одежду и начинают карабкаться к тонкой коже.

Любимые места клещей: пах, подмышечные впадины, шея, нежная кожа за ушными раковинами, на голове. Поэтому их надо проверять в первую очередь. С момента, когда насекомое заползло на вас, до того, как оно вопьется в кожу, у вас есть около часа-полутора.

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Как еще защититься от клеща

  • Выбирать солнечные и сухие места

Клещи предпочитают участки, где влажно и темно. Поэтому сухие солнечные полянки насекомые стараются обходить стороной, хотя это не точно.

  • Быть особенно внимательными после дождя

Самое пиковое время активности клещей — влажный воздух. Самая большая опасность встретиться с насекомым — сразу после дождя, когда относительная влажность выше 85 процентов.

  • Одеваться в закрытую светлую одежду

Не давайте клещам шанса пробраться к открытым участкам кожи. Если футболка — то с длинным рукавом и высоким горлом, если брюки — то длинные и довольно плотно прилегающие к телу. В идеале — заправить штанины в ботинки или сапоги. Обязательно надевать головные уборы и выбирать весь наряд в светлых оттенках, чтобы вовремя заметить клеща.

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Как снять клеща

Если уже так произошло, что насекомое оказалось хитрее и обошло защиту, необходимо правильно его удалить. Эксперты настоятельно рекомендуют делать это в травматологическом пункте или в другом медучреждении. Но если это невозможно, попробуйте справиться самостоятельно.

  • Снимайте очень осторожно, чтобы не оборвать хоботок;

  • захватите клеща пинцетом или обернутыми чистой марлей пальцами, постарайтесь максимально приблизиться к голове насекомого;

  • достаньте клеща, будто выкручивая его, и обработайте место укуса спиртом или йодом;

  • если хоботок клеща оборвался, залейте это место 5-процентным раствором йода;

  • как только появится возможность, обратитесь к врачу, чтобы пройти необходимые обследования.

Почему клещи опасны

Насекомые могут переносить 40 видов инфекций: болезнь Лайма, геморрагическую лихорадку, эрлихоз.

Алена Безменова