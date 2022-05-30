Сами их делаем и детей приучаем: 7 самых вредных гигиенических привычек

Казалось бы, гигиена — это такая вещь, к которой нас приучили с детства, мы все о ней знаем. Но на практике остается множество вещей, которые мы делаем по привычке, потому что нас так научили родители, и учим этому и своих детей. Причем некоторые гигиенические ритуалы мы проводим неправильно. Но важно исправляться, ведь само слово «гигиена» имеет греческие корни и означает «здоровый, оздоравливающий». А значит, привычки должны быть правильными и здоровыми.

«Доктор Питер» совместно с иммунологом, патофизиологом Еленой Парецкой попробовали разобраться, где в гигиенических привычках мы допускаем больше всего ошибок, и как нужно делать правильно.