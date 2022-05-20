За границей о них и не слышали: 5 диагнозов, которые ставят только в России

Все возможные диагнозы, которые врач имеет право выставлять в любой точке мира собраны в МКБ-10. Но в нашей стране есть особые, уникальные «диагнозы», о которых в других странах не слышали, а у нас их упорно лечат.