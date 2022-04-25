Тошнота и горечь во рту: симптомы, указывающие на воспаление желчного пузыря

Если у вас появилась резкая боль в животе, которая мешает работать, сидеть и заниматься привычными делами, то нельзя ее глушить анальгетиками в надежде, что все само пройдет. В таком случае необходимо как можно скорее вызвать скорую и согласиться пройти осмотр в приемном покое. Ведь под любой болью может скрываться опасная патология. И иногда у врачей есть всего лишь несколько часов, чтобы спасти пациента от смерти.
Кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог, гепатолог
Одно из самых опасных осложнений — это кровотечение желудочно-кишечного тракта, говорит гастроэнтеролог Сергей Вялов. О нем могут сигнализировать:
боль в животе,
слабость, потливость,
Еще одна опасная патология, на которую может указать острая боль в животе — это панкреатит.
«Поджелудочная железа начинает разваливаться и разлагаться прямо внутри тела человека из-за неправильного питания, алкоголя, курения, наследственных причин или вирусов. Появляется температура, длительная боль в животе, которая может отдавать даже куда-то в спину. И кажется, что в этом виноваты почки. Кто-то думает, что потянул спину, но продолжается это обычно долго», —
Симптомы, которые могут сигнализировать о воспалении желчного пузыря выглядят так:
неприятные ощущения в спине;
ком в горле;
у вас повысилась температура,
вас тошнит,
вы чувствуете горечь во рту.
Самая неприятная из всех проблем — это острый гепатит. В этом случае печень начинает разрушаться, но на начальных этапах никаких тревожных звоночков нет. На то, что орган практически на грани отказа, могут указать некоторые показатели в анализах крови.
«Сначала патология развивается без каких-либо симптомов, исключением может быть резко возникшая усталость. А потом уже добавляется изменение цвета мочи, она становится темная, и изменение цвета кала, он становится светлым. Болевых симптомов при этом как бы нет, и человеку сложно заподозрить проблему», — объясняет специалист.
Многие врачи называют печень «молчаливым органом». Она до последнего не будет подавать никаких сигналов, даже если у вас развивается такое грозное заболевание, как онкология. Рак печени занимает шестое место по распространенности среди всех злокачественных заболеваний. Кроме того, он находится на третьем месте в статистике по смертности от онкологии и на первом — по причине смерти у пациентов с циррозом. О том, как можно заподозрить эту опасную патологию, можно прочитать ЗДЕСЬ.