Каждый пятый человек на планете страдает от синдрома раздраженного кишечника, говорит статистика. Ставят такой диагноз обычно тем, кто жалуется на постоянные боли в животе, диарею по утрам или после еды, задержку стула больше, чем на три дня, повышенное газообразование. Но прежде — исключают более серьезные проблемы со здоровьем.
Лечить СРК можно только симптоматически, а самый лучший способ не страдать от проблем — исключить из рациона продукты, которые именно у вас вызывают синдром раздраженного кишечника. Правда, не всегда дело может быть только в еде. Вот еще 7 распространенных причин СРК.
Лекарства
Синдром раздраженного кишечника способны вызвать некоторые лекарства, например, трициклические антидепрессанты и опиоидные обезболивающие (они имеют тенденцию вызывать запор, который может усугубить СРК), антидепрессанты СИОЗС (вызывают диарею) и антибиотики — они способны убивать как «хорошие», так и «плохие» бактерии в нашем кишечнике.
Если вы считаете, что прописанные лекарства ухудшают ваше состояние и вызывают проблемы с кишечником, важно не прекращать их прием без разрешения врача, а подобрать подходящую альтернативу или принимать дополнительно пробиотики.
Алкоголь
Исследования показывают, что употребление большого количества алкоголя связано с усилением симптомов СРК. Особенно, если вы пьете спиртное ежедневно.
Как минимум, надо отказаться от сладких алкогольных напитков и шампанского, а главное — пить большое количество воды, чтобы избежать обезвоживания, если вечеринка или торжество неизбежны. Также важно употреблять алкоголь в течение вечера небольшими порциями и делать между бокалами (рюмками) большие промежутки.
Стресс и тревога
Кишечник и мозг тесно связаны, поэтому неудивительно, что стресс может стать триггером синдрома раздраженного кишечника. Он способен вызвать гиперактивность кишечника, провоцируя диарею и вздутие живота.
Еще один нюанс — есть и обратная связь. СРК также может вызвать беспокойство и стресс, особенно если его симптомы заметно осложняют вашу ежедневную жизнь и мешают работе и общению.
Важно понять причины возникновения стресса — как только вы поймете, что его вызывает, то сможете предпринять какие-то меры, чтобы справиться с ним. Вполне могут помочь медитация и йога, правильное дыхание, налаживание режима сна.
Проблемы со сном
СРК также может возникать у людей, страдающих от бессонницы. И тут тоже важно выяснить — с чем она связана, обратившись за помощью к специалистам. Возможно, вы плохо спите из-за высокого уровня стресса или депрессии.
«Женские дни»
Симптомы синдрома раздраженного кишечника могут гораздо ярче проявляться во время менструации. Это связано с гормонами и изменением их уровня в определенные дни цикла.
Решение может быть очень простым — надо максимально скорректировать свой рацион в соответствии с менструальным циклом, исключить продукты, которые вызывают газообразование — такие как бобы, хлеб, чечевицу, капусту, груши и лук. Неплохо помогает сухое тепло для облегчения болей при спазмах как проявлениях СРК.
Еда на ходу
Когда вы едите быстро, в спешке, на ходу, это может привести к метеоризму, вздутию живота и отрыжке. Происходит это потому, что вы недостаточно тщательно пережевываете пищу и процесс ее расщепления нарушается. Также вы можете проглотить гораздо больше воздуха, когда едите быстро. Поэтому важно обедать и ужинать не торопясь, и сидя за столом прямо.
Малоподвижный образ жизни
Когда возникают проблемы с пищеварением, зарядка — это последнее, что вам хочется делать, но это ошибочное мнение. Активный образ жизни крайне важен — физические упражнения для людей с синдромом раздраженного кишечника необходимы. Они помогают пище и воздуху проходить через пищеварительную систему. Не обязательно истязать себя в спортзале — достаточно 3-5 раз в неделю выполнять даже самые простые упражнения. Отлично помогут пищеварению ходьба, бег, плавание, йога, растяжка.