Каждый пятый человек на планете страдает от синдрома раздраженного кишечника, говорит статистика. Ставят такой диагноз обычно тем, кто жалуется на постоянные боли в животе, диарею по утрам или после еды, задержку стула больше, чем на три дня, повышенное газообразование. Но прежде — исключают более серьезные проблемы со здоровьем.

Лечить СРК можно только симптоматически, а самый лучший способ не страдать от проблем — исключить из рациона продукты, которые именно у вас вызывают синдром раздраженного кишечника. Правда, не всегда дело может быть только в еде. Вот еще 7 распространенных причин СРК.