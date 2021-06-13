Если у вас часто болит живот, бывает диарея сразу после еды или по утрам, задержка стула больше, чем на три дня, и вы страдаете от повышенного газообразования — скорее всего, врачи после проведенных анализов, если не найдут более серьезных проблем, озадачат диагнозом «синдром раздраженного кишечника». Его называют «загадочным» заболеванием. Встречается оно у 20% жителей планеты. Причины его возникновения врачи до сих пор не знают. Известно лишь, что провоцирует «синдром раздраженного кишечника»,
неправильное питание — фастфуд, газировка, избыток кофе, жирного, жареного, шоколада, булочек.
Нарушения гормонального фона.
Кишечные инфекции.
Психические заболевания. Депрессии, панические атаки. Стрессы.
Неврологические нарушения.
ВАЖНО❗️
При СРК нет острой боли, примеси крови в стуле, сильной тошноты и рвоты, резкого снижения веса и повышения температуры. Это «красные флаги», при которых обязательно незамедлительное обращение к врачу.
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- При синдроме раздраженного кишечника некоторые сахара в пище не полностью перевариваются и не всасываются в кишечнике. Из-за этого образуются газы, которые усиливают боль и дискомфорт. — отмечает Елена Смирнова. — Эксперты разработали специальную FODMAP-диету, она может уменьшить вздутие живота, снять диарею или запор. Результат обычно проявляется через несколько недель.
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По словам врача, на первом этапе диеты надо полностью исключить из рациона — на 2-6 недель — продукты, которые содержат большое количество FODMAP-веществ.
Это цветная капуста, чеснок, зеленый горошек, лук, грибы, яблоки и яблочный сок, вишня, сухофрукты, манго, нектарины, персики, груши, сливы, арбуз, молоко, мороженое, сгущенка, заварной крем, йогурт, пшеничный и ржаной хлеб, сухие завтраки, макароны из твердых сортов пшеницы, печенье и закуски, бобовые, маринованное мясо, морепродукты, птица, мед, кешью и фисташки.
При такой диете можно есть картошку, огурцы, помидоры, морковь, болгарский перец, салат, кабачки, баклажаны, стручковую фасоль. Также разрешены апельсины, мандарины, клубника, виноград, ананас и киви, а также яйца, вареное мясо, темный шоколад, макадамия, арахис, тыквенные семечки и грецкие орехи.
- Рацион во время диеты должен оставаться сбалансированным, — отмечает врач. — Ни в коем случае нельзя уменьшать рекомендованные суточные нормы ВОЗ по употреблению клетчатки.
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После того, как вы почувствовали облегчение от такой диеты, надо возвращать в рацион «запрещенку».
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- Постепенно пробуйте вводить запрещенные продукты, записывайте все в дневник и сам подбирайте, сколько углеводов можете съесть без вреда, — рекомендует доктор. — После индивидуальной настройки рациона есть можно будет все, кроме непереносимых продуктов. Их можно иногда тестировать, чтобы проверить, как кишечник на них реагирует.
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