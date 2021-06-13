- При синдроме раздраженного кишечника некоторые сахара в пище не полностью перевариваются и не всасываются в кишечнике. Из-за этого образуются газы, которые усиливают боль и дискомфорт. — отмечает Елена Смирнова. — Эксперты разработали специальную FODMAP-диету, она может уменьшить вздутие живота, снять диарею или запор. Результат обычно проявляется через несколько недель.

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По словам врача, на первом этапе диеты надо полностью исключить из рациона — на 2-6 недель — продукты, которые содержат большое количество FODMAP-веществ.

Это цветная капуста, чеснок, зеленый горошек, лук, грибы, яблоки и яблочный сок, вишня, сухофрукты, манго, нектарины, персики, груши, сливы, арбуз, молоко, мороженое, сгущенка, заварной крем, йогурт, пшеничный и ржаной хлеб, сухие завтраки, макароны из твердых сортов пшеницы, печенье и закуски, бобовые, маринованное мясо, морепродукты, птица, мед, кешью и фисташки.

При такой диете можно есть картошку, огурцы, помидоры, морковь, болгарский перец, салат, кабачки, баклажаны, стручковую фасоль. Также разрешены апельсины, мандарины, клубника, виноград, ананас и киви, а также яйца, вареное мясо, темный шоколад, макадамия, арахис, тыквенные семечки и грецкие орехи.