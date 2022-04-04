Их нельзя упускать: названы 10 симптомов, которые могут указать на рак печени

Печень — это уникальный орган, в котором происходит множество биохимических процессов. Одна из главных функций печени — это фильтрация крови, которую она пропускает через себя, освобождая от ненужных «отходов». Этот орган многие врачи называют «молчаливым». Так, если с печенью что-то не в порядке, то она никак не дает об этом знать. Человек не будет чувствовать боль, колик, жжения или других неприятных симптомов, по крайней мере, на начальных этапах развития болезни.

Про опасную патологию

Рак печени занимает шестое место по распространенности среди всех злокачественных заболеваний. Кроме того, он находится на третьем месте в статистике по смертности от онкологии и на первом — по причине смерти у пациентов с циррозом.

Если смотреть на общую статистику, то в мире ежегодно регистрируют около 780 тысяч новых случаев. Опухоль быстро прогрессирует и прогноз чаще всего неблагоприятный. Выживаемость — 13%.