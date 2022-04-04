Их нельзя упускать: названы 10 симптомов, которые могут указать на рак печени

Печень — это уникальный орган, в котором происходит множество биохимических процессов. Одна из главных функций печени — это фильтрация крови, которую она пропускает через себя, освобождая от ненужных «отходов». Этот орган многие врачи называют «молчаливым». Так, если с печенью что-то не в порядке, то она никак не дает об этом знать. Человек не будет чувствовать боль, колик, жжения или других неприятных симптомов, по крайней мере, на начальных этапах развития болезни.
Про опасную патологию
Рак печени занимает шестое место по распространенности среди всех злокачественных заболеваний. Кроме того, он находится на третьем месте в статистике по смертности от онкологии и на первом — по причине смерти у пациентов с циррозом.
Если смотреть на общую статистику, то в мире ежегодно регистрируют около 780 тысяч новых случаев. Опухоль быстро прогрессирует и прогноз чаще всего неблагоприятный. Выживаемость — 13%.
Симптомы
Поэтому так важно обратить внимание на все изменения, которые происходят в вашем организме,
Пожелтение кожи или белков глаз;
Зуд кожи;
Изменение цвета мочи — она стала темнее;
Потеря аппетита;
Сильная усталость, постоянная апатия;
Припухлость справа в верхней части живота;
Тошнота;
Резкая потеря веса;
Внезапно появившиеся носовые кровотечения;
Постоянное вздутие живота.
Кто в зоне риска
Рак печени обычно развивается на фоне длительного воспаления в органе. Так, от него могут пострадать люди с циррозом, особенно, если болезнь запущена, а лечение игнорируется.
Также факторами риска принято считать:
ожирение;
злоупотребление алкоголем и сигаретами;
наследственность;
прием некоторых лекарств (в том числе противозачаточных и стероидных гормонов);
сахарный диабет;
синдром Бадда — Киари (тромбоз печеночных вен).
Важно понимать, что симптомы болезни неспецифичны и могут встречаться при других заболеваниях печени, например, при гепатите, циррозе и других патологиях. Поставить правильный диагноз может только врач. Поэтому не игнорируйте неприятные симптомы, списывая их на банальную усталость или неправильное питание. Запишитесь на прием к терапевту, гастроэнтерологу или гепатологу — врач проведет осмотр и назначит все необходимые анализы.
Кстати
Спровоцировать болезни печени могут не только вредные привычки и хронические заболевания. Оказывается, наши простые повседневные действия способны сильно сказаться на здоровье главного «фильтра» организма. О пяти главных привычках, которые могут разрушить печень, можно прочитать ЗДЕСЬ.