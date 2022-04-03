Гепатит — это любое воспаление печени, не обязательно вызванное вирусом. Сам термин состоит из двух частей: «hepar» — это по-латыни печень, а окончание «-ит» указывает на воспаление. Причину этого воспаления будет уточнять уже дополнительное слово или несколько терминов. Например, это может быть вирусный гепатит В. В этом случае воспалительный процесс вызван заражением вирусом гепатита тип В. Помимо него есть тип А (болезнь Боткина или желтуха), а также С, Дельта, Е, вирус F и G. Последние два распространены не так широко, о них пока мало данных.
Но заработать воспаление печени можно не только, заразившись только этими вирусами. «Доктор Питер» поговорил с Ириной Учуровой, гастроэнтерологом, гепатологом «СМ-Клиники» в Санкт-Петербурге, какие виды гепатитов бывают, об их причинах, симптомах и лечении.
Видов гепатитов — больше 20
Вопреки распространенному мнению, воспаление печени не далеко не всегда бывает вызвано только и именно вирусом. На самом деле видов гепатитов гораздо больше, у каждого свое лечение. Просто люди слышали об этих заболеваниях больше хотя бы потому, что при различных обследованиях сдают кровь на выявление антител к гепатитам В и С.
Но помимо вирусных поражений распространены токсические гепатиты, развивающиеся из-за воздействия химических или других вредных веществ. Такой гепатит бывает острым и хроническим.
В первом случае он начинается внезапно из-за разовой большой дозы «яда». Например, при отравлении сильнодействующим лекарством, поступившим в тело в очень высокой дозе. А во втором — когда человек регулярно нагружает печень небольшими порциями токсичных веществ. Наиболее яркий пример токсического поражения — алкогольный гепатит.
Разберем подробнее, какие бывают виды гепатита, какие у них симптомы и лечение.
При ожирении сильно страдает печень
Отдельную группу составляют жировые гепатиты или стеатогепатиты. Это одна из стадий жировой болезни печени или, проще говоря — ее ожирения. Стетогепатиты также бывают алкогольными и неалкогольными. Поскольку алкоголь — это не только токсичная, но и очень калорийная жидкость, у алкоголиков печень страдает вдвойне — от токсинов, ядов и от калорий, избытка жира, которым буквально «заплывает» печень.
Иммунитет может буквально «съесть» печень
Еще один вид гепатита — аутоиммунные гепатиты, вызванные агрессией собственной иммунной системы. Аутоиммунный гепатит возникает, когда здоровые клетки печени начинает разрушать своя собственная иммунная система человека, которая призвана защищать организм от агрессии. В этом случае иммунитет по каким-то причинам начинает считать собственную печенку — чужим органом. Поэтому иммунные клети буквально пожирают печень, если их не сдерживать за счет приема лекарств.
Наконец, есть криптогенные гепатиты. Этот термин используют для заболеваний, происхождение которых по тем или иным причинам установить невозможно.
Как «заработать» тот или иной гепатит?
Возникает логичный ряд вопросов: сколько алкоголя надо принимать, чтобы получить алкогольный гепатит? Сколько лекарств надо употреблять для лекарственного гепатита? При каком весе и образе жизни у человека начинается жировой гепатит? Можно ли получить лучевой гепатит при стандартном рентгене или проведении КТ? Первое, что подчеркивают врачи: печень — это очень выносливый орган, его можно мучить достаточно долго, прежде чем он даст сбой и воспалится. Но это не значит, что стоит ставить на себе эксперименты.
Сколько в граммах и литрах?
Так, чтобы избежать алкогольного гепатита, стоит ограничить употребление спиртного. В мировой практике допустимой суточной дозой алкоголя считаются 10 граммов этанола. В пересчете на миллилитры доза варьируется в зависимости от типа напитка и его крепости. Кроме того, для женщин и мужчин показатели также будут разными.
Без ущерба для печени мужчина в день может выпить 0,5 литра пива или 2 бокала сухого вина, или 75 граммов крепкого алкоголя.
Для женщин допустимая доза: 0,33 литра, 2 бокала и 50 граммов соответственно.
Стоит отметить, что эти объемы хотя и не опасны для печени, но могут быть токсичными для других органов: сердца, почек или поджелудочной железы.
Если талия необъятная — печень может страдать
Неалкогольный жировой гепатит — верный спутник лишнего веса. Тревожным сигналом считается окружность талии более 80 сантиметров у женщин и 94 сантиметров — у мужчин. А также индекс массы тела более 25. Для расчета этого показателя необходимо поделить вес в килограммах на рост в метрах, возведенный в квадрат. Это еще не симптом гепатита, но предрасположенность к нему.
Лечение — только под контролем
Лекарственный гепатит может развиться на фоне приема антибиотиков, гормональных лекарств, а также препаратов для снижения уровня сахара и холестерина. Потенциально опасная доза и продолжительность приема лекарств для каждого человека будет индивидуальной.
Лучевой гепатит возникает при лучевой болезни. Это редкое заболевание, заразиться которым при проведении стандартных лучевых обследований, например, рентгена, нельзя. Для этого нужна очень большая доза облучения.
Аутоиммунный гепатит — почему организм сам поражает свою печень
Далеко не все виды гепатитов зависят об образа жизни человека. Например, для аутоиммунного гепатита достаточно иметь генетическую предрасположенность. Запустить опасную для печени иммунную реакцию организм может в любой момент, даже при банальном ОРВИ. Однозначного ответа на вопрос, почему она возникает, у ученых пока нет. Однако известно, что у женщин аутоиммунный гепатит диагностируют в четыре раза чаще, чем у мужчин. В зоне риска также находятся люди, уже имеющие другие аутоиммунные заболевания.
Основные меры профилактики гепатита
Базовой мерой профилактики вирусных гепатитов является взвешенный подход к половой жизни: отказ от секса с непроверенными партнерами и использование презервативов. Все манипуляции, подразумевающие контакт с кровью и слизистыми, должны проводиться только одноразовым инструментом. Например, это лечение зубов или татуаж.
Предупредить развитие алкогольных и жировых гепатитов поможет здоровый образ жизни: отказ от злоупотребления спиртным, правильное питание, занятия спортом. Чтобы избежать лекарственного гепатита, перед началом приема токсичных для печени лекарств нужно непременно проконсультироваться с врачом. И обязательно принимать защищающие клетки печени препараты — гепатопротекторы.