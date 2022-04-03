Гепатит — это любое воспаление печени, не обязательно вызванное вирусом. Сам термин состоит из двух частей: «hepar» — это по-латыни печень, а окончание «-ит» указывает на воспаление. Причину этого воспаления будет уточнять уже дополнительное слово или несколько терминов. Например, это может быть вирусный гепатит В. В этом случае воспалительный процесс вызван заражением вирусом гепатита тип В. Помимо него есть тип А (болезнь Боткина или желтуха), а также С, Дельта, Е, вирус F и G. Последние два распространены не так широко, о них пока мало данных.

Но заработать воспаление печени можно не только, заразившись только этими вирусами. «Доктор Питер» поговорил с Ириной Учуровой, гастроэнтерологом, гепатологом «СМ-Клиники» в Санкт-Петербурге, какие виды гепатитов бывают, об их причинах, симптомах и лечении.