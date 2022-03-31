Хочется гулять под ярким весенним солнцем, но энергии не хватает. Нет сил пойти в спортзал или встретиться с друзьями. К сожалению, после долгой зимы это вполне привычное состояние, которое может сопровождаться еще и болезнями. Приходится крепко задуматься о том, как укрепить иммунитет.

Правда, ни один врач без анализов и веской причины не пропишет иммуномодуляторы, которые, как гласит реклама, сделают вас чудесным образом сильными и здоровыми. Будем поднимать иммунитет естественным путем. Какие полезные привычки помогут это сделать, рассказал кандидат медицинских наук, научный сотрудник, заведующий центра кардиологии и терапии, врач-терапевт, ведущий и эксперт телеканала «Доктор» Константин Иванов.