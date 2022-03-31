Хочется гулять под ярким весенним солнцем, но энергии не хватает. Нет сил пойти в спортзал или встретиться с друзьями. К сожалению, после долгой зимы это вполне привычное состояние, которое может сопровождаться еще и болезнями. Приходится крепко задуматься о том, как укрепить иммунитет.
Правда, ни один врач без анализов и веской причины не пропишет иммуномодуляторы, которые, как гласит реклама, сделают вас чудесным образом сильными и здоровыми. Будем поднимать иммунитет естественным путем. Какие полезные привычки помогут это сделать, рассказал кандидат медицинских наук, научный сотрудник, заведующий центра кардиологии и терапии, врач-терапевт, ведущий и эксперт телеканала «Доктор» Константин Иванов.
Кандидат медицинских наук, научный сотрудник, заведующий центра кардиологии и терапии, врач-терапевт, ведущий телеканала «Доктор»
Сохранять энергию
Каждый из нас в глубине души мечтает оставаться как можно дольше молодым. И это действительно так. Осознание того, что мы можем постареть или заболеть неизлечимыми болезнями, заставляют по-настоящему поволноваться. Старайтесь не растрачивать себя на бесполезные переживания, стрессы на работе и прочие подобного рода неурядицы.
Заведите ежедневный ритуал медитаций. Это позволит вам обрести душевную гармонию, выдохнуть после напряженного рабочего дня и успокоиться.
Обходиться сахара
Пользы от него никакой нет, а вот вреда — предостаточно. Это и проблемы при инсулинорезистентности, и другие нарушения как в органах, так и в тканях, высыпания на лице, трудности со сном. Кроме того, сахар пагубно влияет на микрофлору кишечника, он снижает количество полезных бактерий, тем самым провоцируя разрушение защитного слоя слизистой кишечника.
Конечно, полный отказ от сахара невозможен. Он присутствует во многих полезных продуктах — фруктах, ягодах и овощах. Любопытно, но определенное количество сахара нашему организму жизненно необходимо. Поверьте, вы добираете эту норму очень быстро в течение дня — без рафинированных сахаросодержащих продуктов и десертов.
Если ваша зависимость от сахара слишком велика, для начала начинайте постепенно снижать количество его потребления. Уберите из рациона сахаросодержащие напитки (соки, газировки), исключите сладости, заменив их фруктами, ягодами, в крайнем случае — медом, но в умеренном количестве. Используйте сахарозаменители, однако не все, лишь натуральные: стевия, эритрит, ксилит.
Разнообразить рацион
Тяга к вредной пище обусловлена дефицитом в организме полезных элементов. Особенно это заметно летом, когда обилие свежих ягод резко снижает тягу к шоколаду. Обратите внимание, к какому вредному продукту вас неумолимо тянет. Если это жирная пища, то скорее всего организму не хватает кальция, следовательно, необходимо добавить в свой рацион молочные продукты, сыры, семена, орехи и сухофрукты.
Если вы не можете представить себе день без хлебобулочного лакомства, то скорее всего это сигнал к нехватке в организме азота и жиров. В данном случае надо налегать на мясо и бобовые. Постарайтесь заменить вредный продукт полезным аналогом. В современных реалиях это не так сложно сделать.
Заниматься физкультурой
Этот постулат никого не удивит. В движении — жизнь. Во-первых, занятия спортом улучшают циркуляцию крови, а значит к клеткам кожи гораздо быстрее поступают необходимые питательные вещества, выводятся токсины. Это в свою очередь улучшает цвет, тонус и структуру кожи.
Кроме того, регулярные спортивные нагрузки имеют антивозрастной эффект, стимулируя выработку коллагена, который является одним из видов соединительной ткани. Да и в целом ежедневные спортивные нагрузки, будь то активная ходьба, тренировка в зале, поездка на велосипеде или просто утренняя зарядка — все это не пройдет даром. Ведь физические нагрузки помогают не только контролировать вес, но и улучшать общее самочувствие организма, влиять на наше настроение.
Вовремя ходить к врачу
Не нужно откладывать на потом свое здоровье. Если появились тревожные симптомы, не думайте, что «само пройдет», а запишитесь к врачу, не затягивайте. Ежегодно проходите полный чек-ап организма или хотя бы важные обследования.
Для женщин это маммография, общее гинекологическое обследование и биохимический анализ крови.
Для мужчин — обследование предстательной железы, общий анализ крови, посещение врача-уролога.
Побольше смеяться
Как известно, смех продлевает жизнь. Доказано, что люди с хорошим чувством юмора проще переживают сложные ситуации. Поэтому старайтесь почаще улыбаться, лишний раз не хмурьтесь и будьте открыты всему новому. Старайтесь мыслить позитивно, а не сосредотачиваться на своих неудачах или промахах.